Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades

Frente a la comisión del Senado, el exlíder socialista rechazó haber ejercido influencia en los hechos investigados, calificó de infundadas las acusaciones y aseguró que no mantuvo comunicaciones ni encuentros con implicados o cargos del Ejecutivo

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que solo había compartido con el presidente Pedro Sánchez sus impresiones sobre la propia comisión parlamentaria y que en ningún momento conversó con él u otros miembros del Ejecutivo acerca del rescate de Plus Ultra. Según informó el medio, Zapatero sostuvo que la información que lo vinculaba a reuniones relativas a la aerolínea carecía de fundamento y negó categóricamente cualquier implicación o relación con el asunto bajo análisis.

De acuerdo con la cobertura de los hechos difundida por la prensa, el expresidente del Gobierno rechazó de forma reiterada cualquier tipo de relación con la compañía Plus Ultra y explicó que "no he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra". Zapatero compareció ante la comisión a raíz del 'caso Koldo', que investiga una serie de gestiones y presuntas irregularidades, y enfrentó las preguntas formuladas por representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) sobre una posible intervención suya en el proceso de rescate de la aerolínea.

Tal como publicó la fuente original, Zapatero refutó las versiones que lo ubicaban en reuniones con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otras autoridades públicas para tratar el rescate de Plus Ultra. Explicó que el propio Ábalos ya había desmentido tales encuentros, y añadió que únicamente lo citó en calidad de ministro después de concretarse el rescate. Zapatero también mencionó que Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, había desmentido cualquier tipo de reunión para tratar este caso. Según informó el medio, el expresidente subrayó que en ningún momento habló con alguna autoridad pública ni con empleados públicos sobre el rescate de la aerolínea.

De acuerdo con los detalles recogidos por la prensa, Zapatero fue preguntado por su posible conocimiento o relación con el presidente de Plus Ultra. Respondió que, dada su trayectoria pública, podía haberlo saludado en algún momento, del mismo modo que suele encontrar y saludar a miles de personas en distintos actos, pero aclaró que no mantuvo comunicación ni reunión alguna con él. En respuesta a los cuestionamientos, reiteró la inexistencia de cualquier tipo de vínculo o gestión relacionada con Plus Ultra, y sostuvo que las informaciones que le atribuían ese papel eran "falsedades".

El medio señaló que durante sus intervenciones en la comisión del Senado, el exlíder socialista intentó precisar que ninguna persona le solicitó hacer gestiones a favor de Plus Ultra. Insistió en que las versiones sobre su supuesta actuación como facilitador del rescate no se corresponden con los hechos reales y negó haber tenido algún tipo de interacción con representantes del Ejecutivo en el contexto de la decisión sobre la ayuda a la aerolínea.

Estas declaraciones forman parte del proceso de aclaración de responsabilidades dentro de la comisión de investigación en el Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’, en el cual se busca dilucidar posibles irregularidades en la gestión de ayudas públicas durante la pandemia, así como el papel de distintos actores políticos en la toma de decisiones relacionadas con empresas beneficiadas, como Plus Ultra. La intervención de Zapatero quedó centrada en la negación de cualquier acto de influencia o interlocución relevante respecto al rescate de la compañía, aportando su testimonio a las diligencias parlamentarias que continúan desarrollándose en el Senado.

