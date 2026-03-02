Espana agencias

Pisarello (Comuns) augura que atacar a Irán no traerá democracia ni la "libertad de las mujeres"

El representante de los Comuns, Gerardo Pisarello, calificó la intervención militar en Irán de ilícita y de poner en riesgo la estabilidad global, recriminó la falta de mediación europea y pidió nuevo diálogo internacional para la paz

Durante su intervención, Gerardo Pisarello planteó la convocatoria de una conferencia global dedicada a la paz e insistió en la necesidad de trabajar hacia un Oriente Medio desprovisto de armas nucleares y en el reconocimiento de la soberanía de Irán y Palestina. Esta declaración se produjo tras analizar los recientes ataques militares perpetrados contra Irán, una acción que, según su perspectiva, contribuye a la escalada de tensiones internacionales y aleja la posibilidad de un entendimiento duradero entre las partes involucradas.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Pisarello, portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, criticó abiertamente los ataques desarrollados por Israel y Estados Unidos contra Irán, calificando estos hechos como una guerra ilegal y una acción criminal que pone en riesgo la estabilidad no solo regional, sino también global. Según informó la misma fuente, Pisarello participó el lunes en una rueda de prensa para detallar su postura y atribuyó a estas operaciones militares la imposibilidad de alcanzar progresos democráticos o sociales en Irán y la falta de garantías para la paz mundial.

Pisarello afirmó que las acciones militares no conducirán a una apertura democrática en Irán. Sostuvo, además, que tampoco favorecerán avances en términos de igualdad o derechos humanos, ni garantizarán una mayor seguridad internacional. Según recogió la fuente, Pisarello expresó: "No traerá ni la democracia a Irán, ni la libertad de las mujeres iraníes, ni traerá la paz al mundo". Al referirse a las motivaciones detrás de esta intervención, responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de actuar en función de intereses particulares, lo que, según su opinión, no guarda relación con una verdadera defensa de la libertad o del bienestar común.

El portavoz criticó duramente la respuesta de la Unión Europea. Efectuó señalamientos hacia las principales autoridades comunitarias, entre ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas. Además, extendió sus críticas a los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania, a quienes acusó de respaldar y fomentar el ataque militar. Según consignó la fuente, Pisarello lamentó que la Unión Europea y sus órganos de decisión no emprendieran una acción efectiva en favor de la desescalada, contrariamente a lo que considera el papel que debería adoptar en una situación como esta.

En la misma comparecencia, expresó que desde su formación política mantienen la demanda de una posición europea volcada en la mediación y la neutralidad activa. "Lamentamos que la Unión Europea y sus máximas autoridades no hayan tenido una actitud de llamamiento a la desescalada, y nosotros lo hacemos desde aquí", declaró Pisarello, según detalló el medio. El dirigente de los Comuns subrayó la importancia de un enfoque diplomático renovado, que priorice el diálogo y reduzca la espiral de enfrentamientos.

Pisarello también recalcó la necesidad de que las iniciativas internacionales se centren no solo en la no proliferación de armas nucleares en la región de Oriente Medio, sino también en asegurar el respeto a la soberanía de los Estados implicados, en particular Irán y Palestina. Instó a fortalecer las vías diplomáticas y multilaterales como medio esencial para alcanzar una solución justa y estable, invitando a potenciar los espacios de encuentro y negociación a nivel internacional.

El medio informó que este posicionamiento se enmarca en la postura sostenida por los Comuns y responde al contexto internacional creado por el ataque a Irán. Las declaraciones de Pisarello pusieron de manifiesto el desacuerdo de su grupo en relación con la vía armada y su llamado a un mayor compromiso de los organismos multilaterales ante crisis con consecuencias globales.

