Luis García: "Esto nos permite seguir vivos, pero el del sábado es más final que éste"

Sevilla, 4 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, se mostró "muy contento" por el triunfo ante la Real Sociedad (1-0), que les ha sacado de una zona de descenso de la que ahora se queda a un punto, y afirmó que esto les permite mantenerse "vivos, pero el partido del sábado (ante el Espanyol) es más final que éste".

"Ha sido un partidazo, para terminar 3-0 o como mínimo 2-0. La Real ha tirado seis remates, ninguno a portería. El alma la ha puesto la gente y lo agradezco muchísimo, es muy emocionante todo lo que se ha vivido aquí en el estadio porque la afición nos ha llevado en volandas. El equipo ha jugado muy bien", recalcó en rueda de prensa el técnico sevillista.

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Tras dedicar la victoria "a un 'Dorsal de Leyenda' como Curro Sanjosé", fallecido hace dos semanas, dijo que el Sevilla ya estuvo "muy bien en Pamplona" la pasada jornada, a pesar de perder 2-1 en el añadido, y también "contra el Atlético", y aseguró que "quitando 45 minutos horrorosos con el Levante, y sin contar Oviedo por la expulsión de Nianzou", están "haciendo muy bien las cosas, y no sólo con casta y coraje".

García Plaza aseveró que frente a la Real "el equipo mereció ganar muy tranquilamente" y fueron "muy merecedores de la victoria, pero mucho", ya que su equipo "ha jugado muy bien al fútbol en la primera parte", si bien advirtió de que ahora no deben "creerse nada" y el sábado ante el Espanyol tienen que "dar otro paso adelante" porque se juegan "muchísimo".

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"Hemos sido muy superiores, sobre todo en la primera parte. Lástima que solo haya sido 1-0, pero en esta lucha por la permanencia el que la consiga va a sufrir mucho. Nos permite estar vivos, nada más. Parecemos el camarote de los hermanos Marx, esto va a ser de locos. Muchos equipos en pocos puntos. El sábado tenemos otra final en casa y hay que hacer otro buen partido", recalcó.

El entrenador del Sevilla subrayó que "el equipo ha ido mejorando y creciendo", y ante los donostiarras hizo "un partido muy completo", en el que ha "defendido y presionado bien", y ha hecho "todo lo que se puede hacer dentro del campo", aunque admitió que sólo les "ha faltado más gol".

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Sobre el tanto anulado a su jugador francés Lucien Agoumé, señaló que "fuera de juego no ha sido" y que el árbitro "ha pitado que un jugador interfiere en la acción", aunque "esas cosas se ven en muchos campos, a favor y en contra", al tiempo que reivindicó que los colegiados y el VAR tendrían que "jugar mucho más" e intervenir menos. EFE

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