Hoy será noticia. Martes, 5 de mayo

EMPLEO PÚBLICO

El Gobierno aprueba la oferta pública de empleo de 2026

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Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes la oferta pública de empleo de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), después de que para 2025 se aprobaran 36.588 plazas, 3.546 menos que las previstas en la oferta récord de 2024.

Los sindicatos CCOO y UGT ya trasladaron al Gobierno su rechazo a una propuesta de la que no tuvieron detalles de cifras, mientras que CSIF había exigido conocer los datos para poder valorarla.

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JUICIO ÁBALOS

El Supremo da un día a las defensas para preparar sus informes en el juicio a Ábalos

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Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado este martes a las defensas para que preparen sus informes finales tras los ligeros cambios introducidos por la Fiscalía Anticorrupción en sus conclusiones, de manera que ha decidido reanudar el juicio al exministro José Luis Ábalos el próximo miércoles.

La Sala tenía previsto dejar hoy visto para sentencia el juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones. El fiscal ha mantenido sus peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo García y 7 para Aldama.

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JUICIO KITCHEN

El juicio Kitchen aborda los registros al excomisario Villarejo

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Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, aborda este martes los registros practicados al excomisario José Manuel Villarejo, base del caso Tándem, del que este procedimiento es una pieza separada.

El caso Kitchen aborda en su quinta semana declaraciones de testigos solicitadas por las defensas de los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el propio Villarejo, entre otros.

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GOBIERNO EXTREMADURA

PP y Vox abordan las primeras medidas de su gobierno en Extremadura

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Mérida (EFE).- Un fondo de compensación para el sector primario, el rechazo a la política estatal de inmigración y el desarrollo del principio de 'prioridad nacional' son algunas de las medidas inmediatas que debe acometer el nuevo Gobierno extremeño, que se reúne este martes, tal como se desprende del acuerdo PP-Vox.

En la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de esta martes, menos de una semana después de la toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo de María Guardiola, se prevé que salgan las primeras medidas impulsadas por este órgano.

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LEY INFANCIA

El Gobierno aprueba este martes la reforma legal para que los jueces escuchen a los niños

Madrid (EFE).- El Gobierno aprueba este martes la ampliación de la Ley de protección a los menores frente a la Violencia (Lopivi) para que sea obligatorio escuchar a los menores sin límite de edad en los procesos que les afecten, y se incluya el alejamiento del presunto agresor en atención al interés superior del niño.

Son algunos de los cambios que recoge el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia que tiene previsto analizar el Gobierno y aprobar en el Consejo de Ministros, para reforzar la protección de los menores y su interés superior, que impedirá, por ejemplo, que se fije custodia compartida si puede afectar negativamente al menor.

CARLOS GARAIKOETXEA

Luto oficial por la muerte del exlehendakari Carlos Garaikoetxea

Vitoria (EFE).- Hoy martes se vive una de las tres jornadas de luto oficial decretados por el Gobierno Vasco por la muerte del Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, fallecido este lunes a los 87 años.

El actual lehendakari Imano Pradales leerá en el Palacio de Ajuria Enea una declaración institucional sobre el fallecimiento de Garaikoetxea, cuya capilla ardiente se instalará el miércoles en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del lehendakari del País Vasco, que el político navarro ocupó entre 1980 y 1985.

EL TIEMPO

Este martes habrá inestabilidad en el norte peninsular y cielos despejados en el sur

Madrid (EFE).- El tiempo inestable continuará en el norte peninsular este martes, con precipitaciones en el tercio nordeste y Baleares y chubascos ocasionales en el resto de esa zona, y habrá heladas en áreas montañosas, así como nevadas a partir de los 1.500 metros en el norte, mientras que en el sur habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo, que podrían llegar a ser localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, con alguna tormenta aislada en el extremo norte.

EFE

fp