47 mujeres y 20 menores, varios de ellos bebés, en el cayuco rescatado en El Hierro

(añade más información a la NA1403 y actualiza con el recuento definitivo en tierra)

La Restinga (El Hierro), 4 may (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a unos 63 kilómetros al sureste de El Hierro a 97 inmigrantes que intentaban llegar a Canarias a bordo de un cayuco, entre ellos 47 mujeres y 20 menores, de acuerdo con el recuento de los servicios de emergencia que los han atendido.

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La cifra de 20 menores incluye varios bebés y niños de muy poca edad, según ha comprobado EFE en el muelle de La Restinga.

Tres de los niños han necesitado que los trasladaran al Hospital de la isla para recibir atención médica.

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El grupo fue socorrido por la Salvamar Diphda tras logar hacer una llamada de teléfono sobre las 16.24 horas para pedir ayuda, porque tenían problemas con el motor de su embarcación.

En la operación de búsqueda del cayuco participó también el helicóptero Helimer 205 y la Salvamar Menkalinan, desplazada desde Tenerife.

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A su llegada a tierra, los propios inmigrantes han contado que salieron hace nueve días desde Banjul, la capital de Gambia, ciudad situada a unos 1.600 kilómetros de navegación de El Hierro.

Se trata de un grupo de personas procedentes de tres países: Gambia, Senegal y Guinea.EFE

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(Foto) (Vídeo)

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