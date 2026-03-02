Acusado del asesinato de Esther niega que causara el incendio en la nave donde se halló el cadáver en Torrejón (Madrid)

Una de las fases más decisivas del proceso judicial tendrá lugar tras la presentación de los informes finales, ya que el jurado popular deberá deliberar sobre el veredicto acerca de la responsabilidad de los acusados en la muerte de las dos personas y en el incendio de la nave ocupada en Torrejón de Ardoz. Según consignó Europa Press, el juicio se ha retomado en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración de los tres procesados, en relación a hechos que sucedieron el 20 de agosto de 2022.

El principal acusado, pareja de una de las víctimas, afronta cargos por los delitos de asesinato y de incendio, hechos por los cuales la Fiscalía pide 60 años de prisión para él y 55 para los otros dos procesados, además de solicitar la aplicación de agravantes por parentesco y discriminación de género. Europa Press informó que la Comunidad de Madrid se ha personado como acusación popular. Esta parte insiste en reclamar prisión permanente revisable en el caso de que se reconozca el crimen como machista, ya que entre los acusados figura la pareja sentimental de una de las víctimas.

Según publicó Europa Press, durante la vista oral los acusados rechazaron cualquier implicación en el origen del incendio o en el fallecimiento de la joven Esther y el hombre cuya identidad no ha trascendido. A preguntas de sus respectivas defensas, los implicados aseguraron no haber participado en una discusión previa ni en hechos violentos esa noche. Específicamente, el principal acusado negó haber amenazado con quemar viva a la fallecida y se desvinculó del presunto incendio, en contraposición al testimonio de testigos que señalaron conflictos previos y amenazas por parte del encausado hacia la víctima.

Durante el desarrollo de la vista, tanto el acusado principal como los otros dos procesados negaron que la nave donde se hallaron los cuerpos hubiera servido para almacenar bidones de gasolina, como habían sostenido algunos testigos. Además, Europa Press detalló que los testigos sí manifestaron que los acusados robaban gasoil y apuntaron a la existencia de disputas en el entorno de las víctimas.

Uno de los puntos clave del proceso, según narró Europa Press, reside en determinar la intencionalidad en el incendio. No existen pruebas directas que acrediten de manera irrefutable que el fuego se originó de manera provocada, aunque su esclarecimiento resulta fundamental para una posible condena por doble asesinato. En el transcurso del juicio, intervinieron como peritos miembros de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que participaron en la extinción del fuego. Según explicaron, la rápida propagación y la detección de al menos tres focos en diferentes plantas del inmueble apuntan a una génesis intencionada del incendio. Uno de los efectivos manifestó: “Tantos focos y con esa virulencia, de forma natural no es posible”. Con base en estos datos, los peritos reforzaron la hipótesis de que el fuego se habría provocado deliberadamente, informó Europa Press.

Entre los testimonios presentados, la madre de Esther expuso que su hija sufría presuntos malos tratos a manos del principal acusado, incluyendo amenazas de muerte reiteradas durante la convivencia en el inmueble. Europa Press consignó que la Fiscalía sostiene que la relación entre ambos existió durante al menos dos años y que a lo largo de ese tiempo se produjeron episodios de violencia, amenazas y conductas calificadas de posesivas y machistas.

El escrito del Ministerio Público, citado por Europa Press, describe que, tras enterarse de que la mujer mantenía una nueva relación sentimental, el acusado principal manifestó varias veces su intención de matarla. Los hechos se desencadenaron, según el fiscal, la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los tres procesados concertaron sus actos para provocar un incendio dentro de la nave, donde se encontraban la víctima y su compañero sentimental. Ambas personas murieron por asfixia causada por la inhalación de gases tóxicos producidos por la combustión.

Como resultado del incendio, la zona tuvo que ser acordonada y se evacuó una nave colindante para evitar riesgos adicionales. Además, los vehículos estacionados cerca del lugar fueron retirados por precaución, reportó Europa Press. Los daños materiales en el inmueble afectado ascendieron a 18.200 euros, según la valoración reclamada por los propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L.. Otros vehículos también resultaron afectados durante la intervención para extinguir el fuego, aunque sus propietarios no han presentado reclamaciones al haber sido cubiertos por las aseguradoras.

Europa Press resaltó que, a lo largo del proceso, la aclaración sobre la intencionalidad y la participación de cada acusado sigue constituyendo el eje central al que se enfrenta el jurado popular, que tomará la decisión final tras escuchar los informes de las partes y las conclusiones del juicio.