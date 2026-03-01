Espana agencias

Junqueras (ERC) alerta que el ataque a Irán "no responde a ningún intento de democratizar" el país

Oriol Junqueras advierte sobre el impacto de la ofensiva estadounidense e israelí, subraya que responde a intereses geopolíticos y económicos, no a avances democráticos, y lamenta que la población iraní sea la principal damnificada según sus declaraciones en X

Según publicó Europa Press, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, expresó a través de una serie de mensajes en la red social X que las recientes acciones militares emprendidas contra Irán por Estados Unidos e Israel no constituyen un esfuerzo para fomentar la democracia en ese país. Junqueras argumentó que se trata de una operación inscrita dentro de una lucha internacional por el dominio de los recursos estratégicos, y subrayó que quienes experimentan las peores consecuencias de estos conflictos son los ciudadanos iraníes, a quienes considera privados de la posibilidad de decidir su propio destino.

El dirigente de ERC afirmó que estas acciones se encuadran en una guerra por el control de materias primas, poniendo el acento en los intereses geopolíticos y económicos de las potencias involucradas, más allá de cualquier objetivo declaradamente democrático. Según consignó Europa Press, Junqueras aseveró: “Las consecuencias, como siempre, las sufren precisamente las personas que deberían poder decidir el futuro de Irán”. El líder político agregó que esta ofensiva ejemplifica una lógica que beneficia a ciertos actores estatales y no a la población.

Uno de los puntos abordados por Junqueras en sus publicaciones, recogidas por Europa Press, es la relación entre los precios históricos del petróleo y la plata. Explicó que durante los últimos 165 años, estos dos activos han mostrado movimientos coherentes, lo que a su juicio revela un patrón relevante para comprender los acontecimientos actuales en el mercado energético internacional. En esta línea, Junqueras manifestó que no prevé un aumento en los precios del petróleo como consecuencia directa de la situación en Irán. En su análisis, indicó que la intervención de potencias como Estados Unidos e Israel responde, precisamente, a la posibilidad de que los precios del crudo se incrementen, lo que invertiría la percepción común sobre la relación causa-efecto en estos episodios. Junqueras declaró: “Estas potencias atacan Irán (e intervienen en Venezuela) justamente porque parece probable que el precio del petróleo subirá. La relación de causa-efecto es a la inversa de lo que parece”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press.

Europa Press reportó que Junqueras ubicó sus pistas económicas en el largo plazo, situando el debate energético dentro de los grandes conflictos de las potencias por ejercer dominio sobre los recursos esenciales. Relacionó estos acontecimientos con otros escenarios, como las intervenciones en Venezuela, apuntando a un patrón común en la actuación internacional de ciertos países poderosos. Manifestó que estos movimientos no buscan transformaciones institucionales o avances democráticos en los países involucrados, sino que obedecen a intereses económicos estratégicos. En los mensajes analizados por Europa Press, Junqueras sostuvo que las grandes potencias prolongan estos conflictos según sus objetivos de control en el mercado mundial.

Al lamentar el impacto social de la ofensiva militar, Junqueras sostuvo que la población de Irán resulta la principal damnificada. Bajo su óptica, los habitantes quedan apartados de la capacidad de decidir sobre cuestiones fundamentales de su Estado y ven condicionadas sus vidas por decisiones adoptadas fuera de sus fronteras, en función de lógicas ajenas a su voluntad colectiva.

Según recogió Europa Press, Junqueras insistió en su preocupación por la desconexión entre las acciones de las potencias internacionales y los procesos democráticos internos. Enfatizó que las actuales dinámicas geopolíticas sitúan a la ciudadanía en una posición vulnerable, afectada por intereses globales que trascienden las fronteras nacionales y desatienden los derechos de autodeterminación.

