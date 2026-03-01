Espana agencias

El PP exige a la JEC sancionar a Saiz por "convertir la rueda de prensa del Consejo de Ministros en un acto del PSOE"

El principal partido opositor presentó una queja formal por supuesta utilización partidista durante una comparecencia institucional, pidiendo una investigación disciplinaria y reclamando acciones más estrictas para impedir posibles infracciones similares en pleno periodo preelectoral

Guardar

El Partido Popular (PP) ha solicitado que se incremente el control institucional para impedir el uso político de ruedas de prensa oficiales, reclamando que la Junta Electoral Central (JEC) emprenda acciones más estrictas para garantizar la neutralidad en actos públicos. Según informó el medio, la formación opositora presentó formalmente una queja ante la JEC con el objetivo de impulsar una investigación disciplinaria y sancionar a la ministra portavoz, Elma Saiz, tras la comparecencia que ofreció en La Moncloa después del Consejo de Ministros el pasado martes 24 de febrero. El motivo principal de la queja gira en torno a la consideración de que esa comparecencia, institución que según argumenta el PP debe mantener una estricta neutralidad, se habría transformado en un acto político en beneficio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su campaña en Castilla y León, en pleno periodo preelectoral de cara a los comicios previstos para el 15 de marzo.

De acuerdo con lo consignado por el medio, fuentes del PP precisaron que la portavoz gubernamental emitió declaraciones consideradas peyorativas, despectivas y con posibles connotaciones ofensivas hacia el propio Partido Popular. El PP sostiene que la intervención superó los límites permitidos para un cargo institucional, al realizar valoraciones que, según su interpretación, favorecen al PSOE en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Tal como publicó la fuente, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo subrayó que estas conductas reiteran un patrón por parte del Gobierno, el cual, según sus palabras, persiste en emplear recursos públicos y comparecencias de carácter oficial con fines partidistas. El PP recordó las advertencias y sanciones que la JEC ya ha dictado con anterioridad contra comportamientos similares y remarcó que, bajo su visión, el Ejecutivo muestra un 'absoluto desprecio' tanto hacia las resoluciones de la autoridad electoral como hacia la normativa vigente en materia electoral.

En la reclamación registrada ante la JEC, el Partido Popular argumentó que la rueda de prensa que sucede al Consejo de Ministros debe reservarse exclusivamente para informar sobre cuestiones de interés público y no para lanzar mensajes o ataques dirigidos a formaciones políticas rivales. El PP alertó a la Junta Electoral Central sobre la gravedad que implica el uso de medios y recursos públicos para desarrollar lo que catalogan como "un mitin socialista" y exigieron la adopción de mecanismos "más intensos y eficaces" que eviten que situaciones parecidas puedan repetirse a lo largo de la campaña.

De acuerdo con lo reportado, esas exigencias responden a la preocupación por garantizar la equidad en el proceso electoral. El PP remarcó que ve "comprensible la desesperación del sanchismo ante el sinfín de derrotas electorales que están sufriendo", pero recalcaron que esta circunstancia no justifica —en opinión de la formación— la reiterada utilización de espacios institucionales con objetivos de estrategia partidista. Mediante este procedimiento, el Partido Popular busca no sólo una sanción contra la ministra, sino también la implementación de controles más estrictos frente a futuras ruedas de prensa, especialmente mientras dure el periodo preelectoral.

La denuncia del PP ante la JEC se produce en una coyuntura en la que la tensión preelectoral ha elevado el escrutinio sobre las intervenciones públicas de los miembros del Ejecutivo. El partido opositor demanda que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia para asegurar que el Gobierno central no incurra en prácticas que, a su juicio, puedan afectar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y pongan en entredicho la separación entre las labores institucionales y la actividad propiamente partidista.

Temas Relacionados

Partido PopularJunta Electoral CentralElma SaizPSOEMoncloaCastilla y LeónSanciones electoralesRueda de prensaGobiernoConsejo de MinistrosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Albares analiza la situación de escalada militar con los embajadores en Oriente Próximo, donde hay unos 20.000 españoles

El titular de Exteriores coordina con diplomáticos en varios países estrategias para garantizar la integridad de ciudadanos, tras los últimos ataques en Irán e Israel, implementando medidas de contingencia y vigilancia ante posibles emergencias que puedan afectar a residentes

Albares analiza la situación de

El PP anima a sus diputados y senadores a potenciar Instagram y TikTok para llegar a los jóvenes

El PP anima a sus

Mayor Oreja ve la regularización "masiva" un "disparate": pueden crearse "guetos" como en Londres, París o Marsella

El antiguo titular de Interior sostiene que la política actual sobre inmigración podría causar segregación social en las ciudades españolas, instando a revisar el enfoque legislativo y sugiriendo que su postura es respaldada por varios líderes eclesiásticos

Mayor Oreja ve la regularización

Javier Fernández: "Don Juan Carlos es una persona libre y pedir que vuelva es igual que aplaudir un gol en un partido"

Javier Fernández: "Don Juan Carlos

Sumar registra una reforma en el Congreso para reconocer a las víctimas del Patronato de la Mujer hasta 1985

Sumar registra una reforma en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega el arraigo

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

ECONOMÍA

El mercado de la vivienda,

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica