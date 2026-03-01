El PP exige a la JEC sancionar a Saiz por "convertir la rueda de prensa del Consejo de Ministros en un acto del PSOE"

El Partido Popular (PP) ha solicitado que se incremente el control institucional para impedir el uso político de ruedas de prensa oficiales, reclamando que la Junta Electoral Central (JEC) emprenda acciones más estrictas para garantizar la neutralidad en actos públicos. Según informó el medio, la formación opositora presentó formalmente una queja ante la JEC con el objetivo de impulsar una investigación disciplinaria y sancionar a la ministra portavoz, Elma Saiz, tras la comparecencia que ofreció en La Moncloa después del Consejo de Ministros el pasado martes 24 de febrero. El motivo principal de la queja gira en torno a la consideración de que esa comparecencia, institución que según argumenta el PP debe mantener una estricta neutralidad, se habría transformado en un acto político en beneficio del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su campaña en Castilla y León, en pleno periodo preelectoral de cara a los comicios previstos para el 15 de marzo.

De acuerdo con lo consignado por el medio, fuentes del PP precisaron que la portavoz gubernamental emitió declaraciones consideradas peyorativas, despectivas y con posibles connotaciones ofensivas hacia el propio Partido Popular. El PP sostiene que la intervención superó los límites permitidos para un cargo institucional, al realizar valoraciones que, según su interpretación, favorecen al PSOE en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Tal como publicó la fuente, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo subrayó que estas conductas reiteran un patrón por parte del Gobierno, el cual, según sus palabras, persiste en emplear recursos públicos y comparecencias de carácter oficial con fines partidistas. El PP recordó las advertencias y sanciones que la JEC ya ha dictado con anterioridad contra comportamientos similares y remarcó que, bajo su visión, el Ejecutivo muestra un 'absoluto desprecio' tanto hacia las resoluciones de la autoridad electoral como hacia la normativa vigente en materia electoral.

En la reclamación registrada ante la JEC, el Partido Popular argumentó que la rueda de prensa que sucede al Consejo de Ministros debe reservarse exclusivamente para informar sobre cuestiones de interés público y no para lanzar mensajes o ataques dirigidos a formaciones políticas rivales. El PP alertó a la Junta Electoral Central sobre la gravedad que implica el uso de medios y recursos públicos para desarrollar lo que catalogan como "un mitin socialista" y exigieron la adopción de mecanismos "más intensos y eficaces" que eviten que situaciones parecidas puedan repetirse a lo largo de la campaña.

De acuerdo con lo reportado, esas exigencias responden a la preocupación por garantizar la equidad en el proceso electoral. El PP remarcó que ve "comprensible la desesperación del sanchismo ante el sinfín de derrotas electorales que están sufriendo", pero recalcaron que esta circunstancia no justifica —en opinión de la formación— la reiterada utilización de espacios institucionales con objetivos de estrategia partidista. Mediante este procedimiento, el Partido Popular busca no sólo una sanción contra la ministra, sino también la implementación de controles más estrictos frente a futuras ruedas de prensa, especialmente mientras dure el periodo preelectoral.

La denuncia del PP ante la JEC se produce en una coyuntura en la que la tensión preelectoral ha elevado el escrutinio sobre las intervenciones públicas de los miembros del Ejecutivo. El partido opositor demanda que se fortalezcan los mecanismos de vigilancia para asegurar que el Gobierno central no incurra en prácticas que, a su juicio, puedan afectar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y pongan en entredicho la separación entre las labores institucionales y la actividad propiamente partidista.