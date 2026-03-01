Barbero (Sumar) critica que se "elucubre" sobre Yolanda Díaz: "No quiere decir que no vaya a estar en las elecciones"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha defendido la decisión de Yolanda Díaz de retirarse como candidata a presidenta del Gobierno como "un paso al frente" y ha criticado que "se esté elucubrando mucho más" de lo que ha dicho: "No quiere decir que no vaya a estar para unas elecciones en el 2027".

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a 'Cadena SER' y recogida por Europa Press en la que, entre otras cuestiones, ha valorado el paso dado por la ministra de Trabajo y el futuro de Sumar, donde cree que "hay muchas personas que pueden ilusionar a la gente" y sobre el que apunta que "el momento de candidatos llegará".

"Yolanda ha dado un paso muy importante, que es un paso al frente, coherente con su forma de entender la política", ha apreciado Barbero sobre el anuncio. Preguntada por los motivos, ha defendido que es una decisión basada en la "inteligencia política" y también en criterios personales.

Sobre la posibilidad de un futuro de Díaz en las filas del PSOE, Barbero lo ha calificado como "política ficción". También ha zanjado la hipotética marcha a la Organización Internacional de Trabajo: "Yolanda solo ha anunciado que no será candidata en 2027. Eso no quiere decir que no vaya a estar en las elecciones". En esta línea, ha pedido que no se la "eche" de la política gallega ni española.

"YOLANDA VA A ESTAR MÁS POR GALICIA"

Al respecto de cómo podrá afectar la decisión de Díaz en el espacio de Sumar en Galicia, Barbero ha contestado: "Puedo dar una noticia. Yolanda va a estar más en Galicia. Vais a verla mucho por porque ahora tiene más libertad para venir". Así, ha avanzado que ya están pendientes de próximos eventos para que la actual ministra de Trabajo visite la Comunidad.

Sobre si su propio futuro pasará por volver a Galicia, la portavoz de Sumar ha dicho que "no descarta nada". Eso sí, ha añadido que mira "con mucha envidia" a quien puede "estar trabajando para Galicia en exclusiva".

"EL MOMENTO DE CANDIDATOS LLEGARÁ"

Cuestionada por un posible candidato de cara a las generales, Barbero ha indicado que, en el momento actual, Sumar trabaja por construir "una unidad cada vez más amplia" de la izquierda del Estado y de Galicia: "Lo que tenemos enfrente nos preocupa". El "negacionismo" climático, a las violencias o a las pensiones públicas han sido algunas de las cuestiones que ha citado al respecto.

"Estamos en un momento de construirnos todas juntas. El momento de candidatos y candidatas llegará", ha expuesto la portavoz, que considera que existen "muchas personas que pueden ilusionar la gente". En relación a la propuesta lanzado por Rufián, ha asegurado que abrazan "cualquier propuesta que pase por la unidad de la izquierda".