Soria ¡YA! critica la "falta de compromiso" de PP y PSOE con el tejido industrial y económico de la provincia

La candidatura recorre varias localidades sorianas para exigir inversiones, mejoras sanitarias, refuerzo en infraestructuras y apoyo al empleo, al tiempo que denuncia la ausencia de incentivos efectivos pese a reiteradas promesas de los grandes partidos nacionales

La reapertura como residencia de mayores del antiguo centro Sor María de Jesús en Ágreda figura como una de las demandas específicas planteadas por Soria ¡YA!, con el propósito de aumentar las plazas asistenciales y favorecer la creación de empleo en la zona, en línea con una estrategia para vincular servicios públicos a la dinamización económica. Según informó Europa Press, esta propuesta se suma a otras iniciativas priorizadas durante la segunda jornada de campaña electoral por varias localidades sorianas, donde la candidatura ha denunciado una “falta de compromiso” de los grandes partidos nacionales a la hora de implementar incentivos efectivos para la provincia.

Tal como publicó Europa Press, Soria ¡YA! ha dirigido sus críticas hacia el PP y el PSOE por no poner en marcha las ayudas al funcionamiento en su mayor extensión, pese a que estas medidas cuentan con respaldo tanto europeo como estatal y se han presentado en reiteradas ocasiones como respuestas al reto demográfico. La candidatura ha recorrido municipios del Moncayo, El Burgo de Osma y el Campo de Gómara, donde ha mantenido encuentros directos con residentes para trasladar su programa y recoger demandas de estas poblaciones rurales.

En las localidades de Ágreda y Ólvega, la formación remarcó la necesidad de garantizar una atención pediátrica permanente en los centros de salud, así como el refuerzo de los servicios sanitarios en el entorno rural. Soria ¡YA! sostiene que la mejora en la cobertura sanitaria es esencial para fijar población y asegurar el acceso igualitario a la atención médica, un aspecto recurrente en las inquietudes trasladadas por los vecinos en estos encuentros.

Durante el recorrido por el Moncayo soriano y El Burgo de Osma, la plataforma también se refirió a carencias en infraestructuras que han sido objeto de promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales. Europa Press detalló que Soria ¡YA! señala la conversión sin ejecutar de la carretera CL-101 en autovía, compromiso anunciado bajo mandatos del PP, y la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, atribuida a compromisos socialistas aún no materializados. La formación sostiene que estos anuncios reiterados y no desarrollados dificultan la cohesión territorial y limitan las oportunidades de crecimiento.

En el ámbito industrial y económico, la candidatura propuso la implantación de un ciclo de Formación Profesional en la rama industrial en el Moncayo, con el objetivo de responder a la demanda de personal cualificado por parte de las empresas y consolidar el tejido productivo local. Además, planteó la declaración del Parque Natural del Moncayo como una herramienta para equilibrar protección ambiental y desarrollo sostenible, y fomentar actividades económicas vinculadas al territorio.

Europa Press reportó que Soria ¡YA! ha expresado que la carencia de aplicación real de las ayudas al funcionamiento supone una oportunidad perdida para atraer inversiones y frenar la despoblación. La plataforma insiste en que tanto PP como PSOE “venden compromiso”, pero considera que ambos partidos han incumplido “anuncios reiterados sin ejecución efectiva” en la provincia, repercutiendo de manera directa en la competitividad de las empresas y la retención de la población.

En El Burgo de Osma, la candidatura estructuró su acto de campaña en torno a la necesidad de concluir el nuevo centro de salud, presentado como una prioridad urgente para reforzar la prestación sanitaria local. Además, defendió la redacción y ejecución del proyecto de una carretera 2+1 en la CL-116, que conectaría la villa con Monteagudo de las Vicarías y Almazán, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y la conectividad de la comarca.

De acuerdo con la información suministrada por Europa Press, la modernización y el desarrollo del polígono industrial de El Burgo de Osma centran también una parte relevante del programa de Soria ¡YA!. A juicio de la candidatura, este espacio de titularidad autonómica no ha recibido el impulso necesario tras casi cuarenta años de gobiernos del Partido Popular en la Junta, lo que impide su consolidación como motor de empleo e inversión. La formación plantea que el futuro de la comarca depende de la implementación de políticas concretas en sanidad, infraestructuras, apoyo al sector primario y fomento de la actividad económica.

Soria ¡YA! prevé continuar sus actos de campaña en distintas localidades, con una segunda etapa programada para el domingo en municipios del Campo de Gómara. Durante estas acciones, la plataforma insiste en que solo con medidas directas y sostenidas en el tiempo, que aborden tanto la prestación de servicios públicos como la modernización de infraestructuras y el refuerzo del tejido industrial, se podrá combatir la despoblación y propiciar un desarrollo equilibrado para las comarcas sorianas.

