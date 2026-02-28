Mañueco defiende la historia del PP en CyL: "Ganamos con votos y resultados, no con eslóganes y promesas"

En el contexto de las próximas elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco presentó las 1.031 medidas que componen el programa electoral del Partido Popular de Castilla y León como la base para situar a la comunidad "entre las tres mejores de España" en empleo, vivienda, transporte y calidad de vida, afirmando que la política debe servir para "transformar", "curar al que enferma" y "sostener a quien lo necesite". Según informó el medio, el candidato del PP realizó un llamamiento a la movilización “total” de la militancia y cargos electos del partido, comentando su determinación a "asegurar la victoria" en las urnas el 15 de marzo y recalcando la importancia de la participación: "nadie se quede en casa en los próximos comicios".

De acuerdo con lo publicado, Mañueco defendió la historia de la formación frente a las críticas sobre los casi 40 años de gobiernos populares en Castilla y León, afirmando que “ganamos con votos y resultados y no con eslóganes y promesas”. En un acto celebrado en Ávila junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que el partido no recurre a los insultos ni al extremismo en el discurso, apostando por la “firmeza y el rigor” y utilizando datos que, según declaró, están a disposición de cualquier ciudadano.

El presidente autonómico justificó la gestión de su partido al frente de la Junta, señalando avances en educación, servicios sociales y sanidad. Destacó que su gobierno ofrece, en sus palabras, “la mejor educación del país, la mejor atención a los servicios sociales y el segundo mejor servicio sanitario”, resaltando estos logros como argumentos frente a sus adversarios políticos. Además, expresó que la política no debe ser un “reality” ni limitarse a 30 segundos para redes sociales, sino servir de herramienta para definir el futuro de las personas, indicando que bajo el liderazgo del PP “aquí hay certezas”.

Mañueco remarcó que el compromiso con Castilla y León se ha traducido en medidas concretas, como la gratuidad del primer curso en las universidades públicas de la comunidad a partir del próximo año. El medio consignó que también se han puesto en marcha desgravaciones fiscales destinadas a favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda y se han implementado apoyos para los mayores, como la teleasistencia avanzada y ayudas al alquiler, además del mantenimiento de la tarjeta Buscyl con bonificaciones a usuarios frecuentes.

Durante el acto en Ávila, el candidato insistió en que el Partido Popular cumple con los acuerdos alcanzados con distintas formaciones y aseguró que su “palabra vale todo”. Explicó que si el PP llega a consensos con otras fuerzas políticas, estos se aplicarían y vigilarían su cumplimiento “como un contrato”, según reportó el medio.

En materia de desarrollo rural, Mañueco sostuvo la importancia de garantizar la igualdad de condiciones para los agricultores de Castilla y León en las negociaciones europeas y defendió el modelo de apoyo al sector primario. Igualmente, mencionó la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos y la continuidad de políticas para evitar el cierre de empresas en la región, asegurando que gracias a estas acciones se ha mantenido el empleo y se ha preservado el tejido empresarial de la comunidad.

Al responder sobre su perfil como candidato, Fernández Mañueco manifestó que "no soy una incógnita", aludiendo a su trayectoria y transparencia en la vida política. Dijo haber enfrentado las situaciones tanto favorables como adversas y consideró que puede solicitar el respaldo del electorado "con la conciencia tranquila" para las elecciones del 15 de marzo.

El medio detalló que Mañueco recibió muestras de apoyo desde diferentes lugares de la comunidad, al tiempo que expresó gratitud hacia sus antecesores al frente de la Junta, con una mención especial para Juan José Lucas Jiménez, presidente de honor presente en el evento y de quien dijo que “dio todo por esta tierra”. También agradeció a Núñez Feijóo por su presencia reiterada y por lo que describió como un conocimiento directo de las necesidades y fortalezas de Castilla y León. Destacó que la política del PP “está pegada al territorio", diferenciándola de propuestas que, según sus palabras, pretenden dirigir las comunidades autónomas desde Madrid.

El acto fue inaugurado por el presidente provincial del PP de Ávila, Carlos García, quien puso de relieve el papel de los alcaldes y concejales de la formación, describiéndolos como representativos de la "bandera del municipalismo". Ávila, de acuerdo con su análisis, ha mostrado lealtad al proyecto popular y a los valores surgidos desde la Transición, lineamientos éticos y morales que espera mantener aun en tiempos de polarización política.

Cristina Sanchidrián, cabeza de lista por Ávila, realizó un repaso, según recogió el medio, de los avances logrados en la provincia durante la gestión autonómica del PP y expresó expectativas de obtener cuatro procuradores en las próximas elecciones. Todas las intervenciones en el acto subrayaron la necesidad de trabajar en unidad para afrontar la recta final de la campaña y movilizar a los votantes.