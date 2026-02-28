España exportó material de defensa por valor de 2.330 millones en 2025, un 18% más que el año anterior

Siete licencias destinadas a Israel que incorporaban productos de alta tecnología, como módulos de seguridad de encriptación y cámaras técnicas, figuran entre las restricciones impuestas durante el primer semestre de 2025 en materia de exportación de material de doble uso, de acuerdo con el “Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio. Esta cifra se suma a otras limitaciones establecidas a raíz del embargo decidido por España respecto de la compraventa de material militar con Tel Aviv, en el contexto de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Según detalló la Secretaría de Estado de Comercio, el valor de las exportaciones españolas de material de defensa alcanzó los 2.332,7 millones de euros en el semestre, lo que representa un incremento del 18% en comparación con la primera mitad del año anterior.

El medio Europa Press informó que, de acuerdo con este informe que se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso, el aumento de exportaciones coincide con un refuerzo de los controles y denegaciones de licencias, tanto en el área de productos de defensa como en tecnologías susceptibles de uso dual. En el capítulo específico de las licencias vinculadas a Israel, todas las autorizaciones durante estos seis meses fueron de carácter temporal y relacionadas exclusivamente con reparaciones, mantenimiento o programas desarrollados para las Fuerzas Armadas españolas, sin contraprestación monetaria y calificadas como estratégicas. No se dieron detalles adicionales sobre cada operación, aunque se especificó la denegación de una licencia relativa a conjuntos de detonadores no eléctricos. Permanecieron vetadas las exportaciones de equipos que pudieran emplearse como material antidisturbios, restringiéndose en sintonía con el embargo impuesto oficialmente en octubre de 2025, una medida calificada como presión diplomática ante el desenlace del conflicto en Gaza.

Antes de implementar estas restricciones, el Ministerio de Defensa ya había avanzado un denominado “plan de desconexión” respecto de la industria militar israelí, con el objetivo de sustituir los productos de ese origen por alternativas viables sin afectar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Persistían dudas sobre la sustitución de ciertos materiales de inteligencia, equipamiento y tecnologías sobre los que España mantenía dependencias reconocidas, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró cerrado el vínculo industrial con Israel en el ámbito defensivo ya en septiembre, según consignó Europa Press.

Referido a Rusia, la Secretaría de Estado de Comercio incluyó en su informe que durante el primer semestre de 2025 no se autorizó ninguna licencia ni se produjeron exportaciones de material de defensa hacia ese destino. En contraste, Ucrania recibió armamento y equipamiento por un valor de 35,7 millones de euros en el mismo periodo, incluyendo donaciones tasadas en un total de 219 millones de euros, reportó el medio citado. Estas transferencias se enmarcan en el contexto de apoyo internacional tras la invasión rusa, aunque el informe también refleja la denegación de una licencia individual para vehículos blindados destinados al país por cuestiones administrativas, como la falta del Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior (REOCE).

En lo relativo a otros destinos, el reporte abunda en detalles sobre la denegación de licencias: además del caso de Israel, se rechazaron dos solicitudes de exportación de petardos y detonadores a Níger, una licencia de munición de 30 milímetros a Bahréin y otra para el envío de munición 9x18 a Cuba. Europa Press especificó que las justificaciones expuestas por la Secretaría de Estado de Comercio para denegar licencias giran en torno a riesgos de contravención de intereses en materia de seguridad y política exterior de España y la Unión Europea, posibles contribuciones a programas de armas de destrucción masiva, desvíos no autorizados a fines militares, violaciones de derechos humanos e inestabilidad regional. En el primer semestre de 2025, el número total de denegaciones ascendió a 42. En cuanto a Rusia, nueve licencias rechazadas correspondieron a impresoras industriales y compuestos químicos.

En el capítulo dedicado a productos y tecnologías de doble uso —aquellos susceptibles de aplicación civil y militar—, las exportaciones efectuadas durante los primeros seis meses del año sumaron 128,6 millones de euros, una reducción del 60% respecto al mismo período de 2024 según el documento oficial. Los principales mercados receptores identificados fueron China, que adquirió productos valorados en 21 millones de euros (16,3% del total); Arabia Saudí, con 13 millones de euros (10%); y Turquía, que recibió exportaciones por 10,3 millones de euros (8%). En total, estos productos y tecnologías se distribuyeron entre 87 países. El informe aclara que este tipo de licencias suelen encontrar mayores restricciones dado el potencial riesgo de utilización con fines militares no autorizados o en contextos que generen alerta sobre su destino final.

La Secretaría de Estado de Comercio tiene previsto presentar en el Congreso los resultados agregados de todo el año 2024. Durante ese año, las exportaciones españolas de material de defensa ascendieron a 17.395 millones de euros, marcando un aumento del 11% comparado con el ejercicio anterior. Los países de la Unión Europea y los aliados de la OTAN constituyeron el paisaje principal de destino de las ventas, con una participación del 64,6%. Alemania y el Reino Unido lideraron la recepción de material exportado desde España, acumulando compras por 954 millones y 397 millones de euros respectivamente, centradas esencialmente en aeronaves, munición y transferencia de tecnología, según publicó Europa Press.

En cuanto a la cuota exportadora al resto del mundo fuera de la UE y la OTAN, el 31,3% del total correspondió a países como India, Kazajistán, Brunéi, Arabia Saudí y Ucrania, entre otros. El informe precisó que, en 2024, no se autorizaron ventas de material antidisturbios a fuerzas de seguridad o fuerzas armadas israelíes. Cinco operaciones se aprobaron, asociadas a reparaciones, mantenimiento y otros servicios para equipos cuyo destino final eran las propias Fuerzas Armadas españolas, resultado de licencias expedidas antes de octubre de 2023. Dichas operaciones consistieron en el suministro de sistemas electrónicos, sensores de imagen y el retorno de material defectuoso por un valor agregado de 1,45 millones de euros. Además, se realizaron exportaciones de vehículos, artillería, armamento, misiles y componentes tecnológicos —por 74.554.467 millones de euros—, dirigidas a operaciones específicas y apoyo logístico, según detalló el medio.

Europa Press añadió que, durante 2024, se registraron 16 denegaciones en la exportación de material de defensa, de las cuales 14 correspondieron a distintas categorías de armas cortas o municiones, todas dirigidas a Cuba en el primer semestre, y las dos restantes —vehículos blindados y rifles— se destinarían respectivamente a Ucrania y Kirguistán, siendo denegadas por motivos regulatorios y administrativos.

En el campo de las tecnologías y productos de doble uso, el informe indicó exportaciones por valor de 130.486,77 euros a Israel en 2024, compuestas por planchas de fibra de vidrio tratadas, amplificadores de potencia, bifluoruros y tecnología de telecomunicaciones con sistemas antidrones y criptografía asociada. Para Rusia, durante el mismo año, se autorizaron exportaciones por 616.984,21 euros —principalmente en servicios de asistencia técnica y consultoría informática para software empresarial— pese a la presión internacional sobre el país. El informe también reportó 83 negativas a productos de doble uso en 2024, incluyendo once operaciones en el primer semestre y 47 licencias bloqueadas a Israel en el segundo semestre, consistentes en una amplia gama de productos, desde tornos y antenas hasta productos químicos, explosivos para voladura y microcomponentes informáticos.

El documento detalla adicionalmente la denegación de exportaciones de doble uso a otros destinos durante 2024: seis rechazos a China, cuatro a India, una a Kazajistán, una a Arabia Saudí, una a Hong Kong, tres a Irán, una a Nigeria y una a Turquía. Estas medidas, según Europa Press, respondieron a protocolos de evaluación de riesgos sobre el posible destino y uso final de la tecnología y equipamiento, en concordancia con las directrices de seguridad nacional y comunitaria.

La Secretaría de Estado de Comercio remarcó en su informe la importancia de mantener mecanismos de control férreos sobre las transferencias internacionales de equipamiento y tecnología, tanto por razones de seguridad y política exterior como por el creciente seguimiento internacional de los compromisos en materia de derechos humanos, proliferación de armamento y estabilidad regional.