El PSOE acusa a Feijóo de poner "en un aprieto" a la Casa Real al pedir el regreso del emérito tras los papeles del 23F

La portavoz socialista Montse Mínguez advierte que las recientes declaraciones de Núñez Feijóo tras la desclasificación de documentos del 23F generan incomodidad a la jefatura del Estado, mientras apunta que la vuelta de Juan Carlos I compete únicamente al emérito

Tras conocerse que la Casa Real ha señalado que la decisión sobre un posible regreso a España de Juan Carlos I corresponde únicamente al propio emérito, el debate en torno al papel de la monarquía y el contexto político aumenta. Según publicó Europa Press, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, criticó este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por reclamar el retorno del anterior monarca poco después de la desclasificación de los documentos sobre el 23 de febrero de 1981, lo que, a juicio del PSOE, pone en una situación incómoda a la jefatura del Estado.

De acuerdo con Europa Press, Mínguez expresó en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE que las recientes declaraciones de Feijóo suponen “poner en un aprieto” a la Casa Real, dada la sensibilidad institucional que rodea tanto la figura de Juan Carlos I como los hechos del 23F. El expresidente reside en Emiratos Árabes desde 2020, tras los escándalos relacionados con sus finanzas personales.

La portavoz del PSOE señaló, según Europa Press, que Feijóo cambió su postura sobre la desclasificación de los documentos. Inicialmente, el presidente del Partido Popular calificó la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez como una “cortina de humo”, pero posteriormente defendió que la publicación de los expedientes era relevante y servía para resaltar el papel del rey emérito, llegando incluso a solicitar su vuelta a España. Para Mínguez, este giro pone a la institución monárquica en una situación política delicada, dado que la Casa Real ha manifestado que esa decisión es una cuestión personal de Juan Carlos I.

Europa Press recogió las palabras de Mínguez, quien sostiene que Feijóo, en sus intentos por atacar al Ejecutivo, incurre en errores de cálculo político. En su opinión, las últimas declaraciones del líder del PP demuestran que “no es que no quiera ser presidente, sino que no puede ser presidente”. Sobre la posibilidad de que el emérito establezca su residencia en España, la dirigente socialista insistió en que compete tanto a Juan Carlos I como a la Casa Real, aunque añadió que el exmonarca viaja al país cuando lo desea y participa en actividades públicas, como regatas, antes de regresar a su residencia en Emiratos Árabes.

Mínguez también recordó que la salida de Juan Carlos I de España respondió a las investigaciones y polémicas vinculadas a sus finanzas, situación que refleja que determinadas etapas de la historia reciente del país no deben desestimarse. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, insistió en que el monarca desempeñó un papel importante en el siglo XX, aunque después protagonizó episodios que describió como una parte “bastante más vergonzosa” de su trayectoria. Para apoyar esta afirmación, mencionó la frase que el propio Juan Carlos I pronunció en años anteriores: “Todo el mundo es igual ante la ley”.

Durante la entrevista, la portavoz también abordó la próxima visita de León XXIV, quien viajará a España en primavera con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. El Papa tiene previsto pronunciar un discurso ante diputados y senadores en una sesión conjunta en el Congreso. Según consignó Europa Press, Mínguez expresó que el PSOE valora de manera positiva la inauguración de la Sagrada Familia por parte del Pontífice en Barcelona, así como el peso institucional de su intervención en el Parlamento, al considerarlo un hecho de gran significado en el ámbito político y religioso.

La dirigente socialista aprovechó el contexto para dirigirse a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien en diversas ocasiones ha manifestado admiración por el Papa. Mínguez invitó a Muñoz y a otros integrantes del Partido Popular a escuchar con atención el discurso de León XXIV durante su próxima intervención en el hemiciclo, señalando la relevancia de las palabras que el máximo representante del Vaticano pueda pronunciar en el contexto español.

A lo largo de sus intervenciones, Mínguez reiteró que la actual coyuntura en torno al Rey emérito y la monarquía no puede desligarse ni de la reciente publicación de documentos sobre el 23F ni de los acontecimientos más recientes en la política nacional, según detalló Europa Press. La portavoz subrayó la necesidad de, en sus palabras, no pasar rápidamente las páginas de la historia y mantener el foco en la responsabilidad institucional y personal en materia de transparencia y legalidad.

La situación del rey Juan Carlos I, su relación con la Casa Real, los argumentos políticos cruzados entre el PSOE y el PP y la incidencia de la próxima visita papal forman el núcleo del debate expuesto por Montse Mínguez, que reclamó, de acuerdo con Europa Press, rigor y prudencia en las manifestaciones públicas de los principales referentes políticos respecto a la jefatura del Estado.

