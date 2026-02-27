Espana agencias

Condenado a 10 años de cárcel un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Orense

El tribunal provincial dictó sentencia tras considerar demostrados los delitos cometidos contra la mujer en febrero de 2022, valorando la solidez de la denuncia y el respaldo de pruebas forenses, aunque la resolución admite recurso ante el TSXG

En la resolución judicial se admite la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de modo que la sentencia no es definitiva y puede ser revisada por una instancia superior. La Audiencia Provincial de Orense dictó sentencia contra un hombre, encontrándolo responsable de agredir sexualmente y amenazar a su expareja en hechos ocurridos en febrero de 2022, según reportó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los magistrados valoraron la consistencia del testimonio de la víctima y el respaldo de las pruebas forenses y documentales aportadas al procedimiento. El tribunal consideró acreditado que el acusado, tras haber terminado una relación de cinco años con la víctima aproximadamente un mes antes de los hechos, accedió a la vivienda de la mujer con el pretexto de recoger efectos personales. Una vez allí, desplazó al exterior una bolsa con sus pertenencias y se dirigió al dormitorio donde estaba la víctima.

Según informó Europa Press, en ese lugar, el hombre sujetó fuertemente a la mujer por el brazo, la empujó hacia la cama, la tiró boca abajo y le manifestó: "ahora vas a saber lo que es bueno". Acto seguido, le bajó los pantalones y le introdujo los dedos en la vagina en varias ocasiones, episodio que provocó que la mujer acabara en el suelo y que abandonara la vivienda inmediatamente después, detalló el medio.

Posteriormente, el hombre envió mensajes amenazantes a su expareja, entre ellos "busca sitio dónde esconderte" y "vas a ver qué es ser hijo de puta", según consignó Europa Press a partir de los hechos probados en la sentencia. El tribunal sumó el delito de amenazas al de agresión sexual en la condena.

El fallo recoge que el condenado deberá cumplir una pena de 10 años y tres meses de prisión y abonar a la víctima una indemnización de 5.000 euros, de acuerdo a la decisión del tribunal provincial informada por Europa Press. La sala determinó que no existen indicios de manipulación de las pruebas presentadas por la defensa y que la versión de la afectada resulta coherente y sustentada por peritajes médicos y pruebas documentales.

La sentencia también detalla que el episodio de violencia se enmarca en una visita del acusado para recoger sus objetos personales tras la ruptura, según la reconstrucción de los hechos aceptada por los magistrados y comunicada por Europa Press. A pesar de la contundencia de la resolución, el tribunal recuerda que el fallo puede ser recurrido por las vías judiciales correspondientes ante el TSXG.

Durante el proceso, la Audiencia Provincial de Orense estudió las versiones de ambas partes y el conjunto de los elementos probatorios, llegando a la conclusión de que existió una agresión sexual sin consentimiento de la víctima y con el uso de la fuerza física, así como un episodio posterior de amenazas directas por medio de mensajes, reportó Europa Press.

La información judicial señala que la sentencia se apoya en la firmeza del relato de la víctima y el refuerzo ofrecido por los informes presentados, que descartaron posibles manipulaciones y consolidaron la acusación. Los magistrados descartaron las alegaciones presentadas por la defensa, manteniendo la solidez de las pruebas acusatorias.

Europa Press subraya que la resolución de la Audiencia Provincial no es firme y da opción a que la defensa del condenado interponga un recurso, en cuyo caso el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia podrá revisar la sentencia a petición de las partes. Mientras tanto, la condena supone un total de 10 años y tres meses de cárcel para el acusado, además de la obligación de abonar la indemnización establecida por el tribunal.

