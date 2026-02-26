Espana agencias

Vox estudia retirar a Antelo la Presidencia del partido en Murcia

La cúpula de la formación comunicó a José Ángel Antelo su intención de apartarlo de la jefatura regional, planteando mantenerlo como portavoz y aspirante electoral mientras el dirigente analiza la propuesta y debe responder en los próximos días

El dirigente José Ángel Antelo se encuentra actualmente evaluando la propuesta de la directiva nacional de Vox, que le ha comunicado la intención de retirarlo de la Presidencia regional del partido, mientras le ofrecen continuar como portavoz en la Asamblea y como candidato a las próximas elecciones autonómicas programadas para 2027. Según publicó Europa Press, la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, entregó este miércoles la propuesta al propio Antelo, quien ahora debe responder a la decisión planteada en los próximos días.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press y complementada por los diarios ‘La Opinión de Murcia’ y ‘La Verdad’, la dirección nacional de Vox está considerando reorganizar la estructura interna de su partido en la Región de Murcia. La plana mayor tomó la decisión de proponer a Antelo su relevo en la jefatura regional, aunque le mantendría los cargos de portavoz parlamentario y cabeza de cartel electoral, cargos que lo posicionan como cara visible de la formación en el escenario autonómico.

Antelo ha ocupado la presidencia del Consejo Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Murcia desde 2020. Su trayectoria dentro de Vox también incluye su entrada en la Ejecutiva nacional tras la Asamblea General de 2024, en calidad de vocal, posición que compartieron otros dirigentes autonómicos vinculados a las vicepresidencias en gobiernos de coalición con el Partido Popular, detalló Europa Press.

La notificación de la propuesta fue comunicada formalmente por Montserrat Lluís en una reunión directa con Antelo. Los diarios regionales y Europa Press coincidieron en que el actual presidente autonómico se tomará un periodo de reflexión antes de pronunciarse públicamente sobre su futuro en la cúpula regional y las condiciones presentadas. Vox, por su parte, considera clave mantener a Antelo como portavoz y candidato con vistas a optimizar sus opciones electorales, según indicaron dichas fuentes.

Este proceso de reorganización interna se da en un contexto de cambios en los órganos de dirección del partido a nivel nacional y regional, buscando ajustar su estrategia política. Europa Press relató que la dirección nacional valora la importancia de la continuidad de Antelo en la vida pública murciana, si bien opta por un relevo en las responsabilidades orgánicas.

Desde su llegada a la presidencia del CEP en 2020, la figura de Antelo se ha consolidado en el entramado político murciano, participando directamente en negociaciones y estrategias de coalición con otras fuerzas como el Partido Popular. Tras las decisiones de la Asamblea General de 2024, ocupa además el puesto de vocal en la Ejecutiva nacional de Vox, posición compartida con otros líderes territoriales integrados en gobiernos autonómicos.

La propuesta actual implica separar a Antelo de la presidencia regional pero sin apartarlo de los principales focos de representación institucional y de la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones. Fuentes citadas por Europa Press y los diarios regionales subrayan el interés de Vox en asegurar la cohesión del partido en Murcia y fortalecer su presencia parlamentaria con miras a 2027. La continuidad de Antelo como candidato permitiría a Vox preservar cierta estabilidad y reconocimiento frente a su electorado y frente al Partido Popular, con quien mantiene relaciones de coalición en la región.

Las deliberaciones sobre el futuro de Antelo se producen mientras este valora los pros y contras de aceptar el nuevo rol propuesto por la dirección nacional. Europa Press destacó que el dirigente cuenta con apoyo interno y que la decisión final podría influir directamente en la configuración de los órganos regionales de la formación en Murcia.

El desenlace de esta situación marcará el rumbo de Vox en una de las comunidades autónomas donde mantiene responsabilidades de gobierno en coalición y donde se juega parte de su proyección nacional, tal como consignaron Europa Press y los medios regionales.

