Maíllo, Sira Rego y Lara Hernández, entre los dirigentes que arroparán la candidatura de IU, Sumar y Equo

El lema 'Defender lo común' surge como principal argumento de la coalición conformada por Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo para las elecciones autonómicas de Castilla y León, con el objetivo de visibilizar el supuesto "abandono" de la ciudadanía tras años de políticas del Partido Popular. Según información publicada por Europa Press, la plataforma busca poner en el centro del debate aspectos vinculados a la sanidad pública, los servicios sociales, el transporte y la vivienda.

La candidatura ha recibido el apoyo de diversas figuras de relevancia nacional. De acuerdo con Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha confirmado su presencia en los actos de campaña. A él se sumarán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y la eurodiputada Estrella Galán. Estos referentes estatales acompañarán a los candidatos autonómicos en una agenda todavía en proceso de definición, aunque se prevé la realización de un mitin el día 7, con la participación de Maíllo, Rego y Hernández, para respaldar a la coalición en la recta final de cara al 15 de mayo.

La coalición ha presentado oficialmente el lema de campaña 'Defender lo común', que pretende responder a lo que denuncian como consecuencias de años de "desidia, incompetencia y políticas privatizadoras" del Partido Popular, especialmente en el ámbito de los servicios públicos. Según el medio Europa Press, la declaración difundida por las candidaturas afirma: "Merecemos una sanidad pública fuerte y cercana, independientemente de dónde vivamos. Merecemos servicios públicos que garanticen los cuidados; un transporte público que favorezca la movilidad y políticas de vivienda que aseguren alquileres accesibles y permitan que la juventud construya su proyecto de vida aquí." Esta postura busca ofrecer una alternativa a lo que consideran una gestión deficiente de los recursos y servicios básicos.

Las fuentes consultadas por Europa Press detallaron que la organización de la campaña continúa, con la confirmación de actos conjuntos en los que los líderes nacionales y autonómicos pretenden conectar las demandas de la ciudadanía local con una agenda estatal de derechos sociales y fortalecimiento de lo público. En este contexto, la campaña de IU, Sumar y Verdes Equo busca movilizar a profesiones diversas y a la juventud, sectores que, afirman, se han visto particularmente afectados por el supuesto deterioro de los servicios y la encarecimiento de la vivienda bajo las políticas previas.

La presencia de figuras como la ministra Sira Rego y la eurodiputada Estrella Galán refuerza, según indica Europa Press, la intención de la candidatura conjunta de articular sus propuestas dentro de un marco más amplio de defensa de los derechos sociales y los servicios públicos, alineándose con debates a nivel nacional. Los candidatos provinciales, encabezados por Juan Gascón, han insistido en la necesidad de reorientar la gestión autonómica hacia la protección de los bienes y servicios considerados esenciales a partir de una perspectiva de igualdad territorial.

Según consigna Europa Press, la expectativa de los organizadores es que la coalición logre establecerse como alternativa al Partido Popular mediante un discurso que subraya la importancia de garantizar el acceso a la sanidad, la educación, el cuidado y la vivienda desde una óptica comunitaria. El énfasis sobre la revitalización de las políticas públicas, señalan, busca también responder a la preocupación creciente entre habitantes de entornos rurales y juventud, quienes han enfrentado, aseguran, dificultades crecientes para desarrollar sus proyectos personales y profesionales en la comunidad.

En síntesis, la campaña de IU, Sumar y Verdes Equo en Castilla y León, respaldada por actores políticos de alcance estatal, se estructura sobre la consigna 'Defender lo común', apuntando a revertir lo que describen como un modelo de privatizaciones y falta de atención desde el gobierno regional del Partido Popular, según el relato de Europa Press. La formación aspira a ejercer presión para revalorizar los servicios públicos y favorecer una mayor equidad territorial en la prestación de derechos básicos.