Felipe VI apela a los nuevos diplomáticos a actuar "con criterio" y advierte de que el miedo "aboca a la parálisis"

El monarca español urge a quienes se inician en la diplomacia a trabajar con prudencia y determinación, recordando que la labor diplomática es esencial, especialmente ante desafíos globales, y que la valentía resulta imprescindible ante la incertidumbre actual

El monarca citó al escritor Jorge Luis Borges y la inscripción de su lápida, “…y que no temieran”, para instar a los nuevos diplomáticos españoles a no dejarse dominar por el temor, enfatizando que la parálisis que produce el miedo no es un lujo que puedan permitirse. Este mensaje se produjo durante el acto de entrega de despachos a los integrantes de la LXXVII promoción de la Carrera Diplomática. Felipe VI subrayó la necesidad de acción y de criterio, al recordar que los diplomáticos juegan un papel esencial ante los retos de la actualidad, y recalcó que la valentía resulta imprescindible en el contexto internacional presente. Según consignó Europa Press, el Rey urgió a quienes inician su labor en la diplomacia a actuar “con prudencia y determinación”, remarcando la trascendencia de esta profesión en el escenario global actual.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el monarca inició su intervención recordando una afirmación del antiguo secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Dag Hammarskjöld: “Aún hoy, la diplomacia sigue teniendo la última palabra”. Felipe VI consideró vigente esa reflexión, a pesar de haber sido pronunciada hace casi siete décadas. Profundizó en su convicción de que los diplomáticos son ahora más necesarios que nunca, como ya había expresado durante la Conferencia de Embajadores celebrada el mes anterior. “Nunca habéis hecho más falta que ahora”, transmitió a los veintinueve nuevos integrantes de la diplomacia española, matizando que no se trataba de una simple cortesía.

El Rey detalló cómo los actuales desafíos globales incluyen fenómenos como los conflictos sin resolver, los usos indebidos de la inteligencia artificial, la difusión de información falsa, la carrera armamentística y situaciones de guerra. En este contexto, el miedo aparece, según expuso, como un enemigo invisible que amenaza la defensa de los principios y valores fundamentales. Advirtió que el temor suele conducir a la inmovilidad: “El miedo a menudo aboca a la parálisis, y la parálisis es algo que no os vais a poder permitir”. Felipe VI les indicó que eligieran ser “mujeres y hombres de acción, de iniciativa”, compartiendo el ejemplo de muchos de sus predecesores en la diplomacia española.

Europa Press reportó que el monarca instó a la nueva promoción a tomar decisiones con juicio, criterio y prudencia, pero subrayó la necesidad de actuar en estas circunstancias exigentes. Deseó que los desafíos que enfrenten sirvan de incentivo permanente para la acción diplomática. También les recordó la importancia de un orden internacional basado en reglas comúnmente aceptadas. Según declaraciones recogidas por Europa Press, defender tales normas y el diálogo no equivale a ignorar que las relaciones entre estados soberanos se fundamentan principalmente en el poder, sino más bien implica canalizar y ordenar dichas relaciones hacia objetivos comunes como la paz, la estabilidad y el progreso socioeconómico.

Durante el acto, el Rey insistió en que, para sostener la dimensión normativa de la diplomacia, los hechos y las acciones de los representantes diplomáticos nunca deben contradecir sus palabras. Reiteró la obligación de creer en la universalidad de los Derechos Humanos y de orientar la actuación en consecuencia. Además, recomendó poner atención especial a los sectores de la población más vulnerables y adoptar una postura inflexible frente al abuso y la injusticia. “El respeto a la dignidad de la persona debe ser siempre vuestra guía”, concluyó ante los nuevos secretarios de embajada, en palabras recogidas por Europa Press.

Por otra parte, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hizo hincapié en ciertos aspectos destacados de la nueva promoción diplomática. Detalló, según informó Europa Press, que se trata de la cuarta promoción en la que hay más mujeres que hombres, con dieciséis diplomáticas frente a trece diplomáticos. Además, resaltó que tres de los veintinueve nuevos diplomáticos nacieron fuera de España. Albares consideró que dichos datos contribuyen a una carrera más moderna, igualitaria y democrática, fortaleciendo también la política exterior feminista que España promueve. Resaltó la diversidad como una seña de identidad del cuerpo diplomático y valoró esa diversidad como una de sus mayores fortalezas.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la entrega de despachos constituyó también una exhortación a asumir los retos internacionales con apertura y rigor profesional, señalando la responsabilidad de los diplomáticos como intermediarios, promotores del diálogo y garantes del bienestar común. Felipe VI reiteró la importancia de que su desempeño se apoye en el respeto, la equidad y la firmeza ante contextos complejos, marcando así el inicio de la carrera profesional de los nuevos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

