Espana agencias

El TSJA no ve "correcta" la retirada de materiales de las vías sin autorización judicial

Crecen las dudas sobre las labores realizadas tras la tragedia de Adamuz, tras señalar el presidente del TSJA que la cadena de custodia fue vulnerada y que la investigación requerirá control riguroso y máxima coordinación entre instituciones

La incorporación de una jueza de refuerzo se ha producido en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, tras un procedimiento de selección dentro de la carrera judicial. Según detalló Europa Press, la nueva integrante posee entre seis y siete años de experiencia en ese mismo partido judicial y estuvo presente personalmente el día del accidente ferroviario en Adamuz. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, puntualizó que la jueza titular será responsable de la investigación, pero la complejidad del caso exige el apoyo adicional de otra persona para el juzgado, debido a la magnitud del trabajo y la necesidad de una colaboración constante.

Según publicó Europa Press, Del Río expresó preocupación por la actuación de Adif, que retiró materiales del lugar del siniestro ferroviario en Adamuz, Córdoba, durante la madrugada y sin contar con autorización judicial, cuatro días después de que ocurriera el accidente el 18 de enero, suceso que resultó en la muerte de 46 personas y causó heridas a más de 120. En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el presidente del TSJA calificó esta retirada de "incorrecta" y subrayó que la jueza deberá evaluar la trascendencia y la repercusión legal de lo sucedido. Del Río recalcó que todas las diligencias y la manipulación de pruebas requieren conocimiento previo de la autoridad judicial, enfatizando en la relevancia de preservar la cadena de custodia.

El medio Europa Press consignó que el presidente del TSJA insistió en la necesidad de centralizar las actuaciones en la Policía Judicial, con supervisión directa y constante de la magistratura, dada la intervención de múltiples administraciones y entidades. Entre ellas figuran el Ministerio de Transportes, Adif, las empresas de transporte como Renfe e Iryo, y distintas fuerzas de seguridad, lo que genera numerosos intereses en torno a la gestión posterior al accidente. Del Río describió la presencia de numerosos profesionales en la zona del siniestro y recalcó que el control de la situación debía haberse asegurado desde el primer momento para evitar cualquier alteración de las pruebas o contaminación de futuros informes periciales.

Europa Press también informó que, en cuanto a la investigación, Del Río prevé una instrucción de elevada complejidad debido a la gran cantidad de personas implicadas, posibles víctimas y lesionados, intereses en juego y un volumen considerable de documentación. Además, está previsto que haya peritajes de varias partes. El propio presidente del Alto Tribunal andaluz expresó su deseo de que la investigación progrese en plazos razonables para que adjudicaciones de indemnizaciones y esclarecimiento de posibles responsabilidades no se demoren indefinidamente.

Sobre las acciones legales, Europa Press reportó la existencia de 34 denuncias interpuestas por familiares de las víctimas hasta la semana pasada, y el presidente del TSJA destacó que la recepción de partes médicos y nuevas denuncias constituye un flujo continuo. Ante la situación, el juzgado afronta retos informáticos y logísticos para individualizar cada caso y gestionar procedimientos separados, lo que requiere conversaciones adicionales con la Administración por la carga de trabajo y la organización de “piezas separadas”. Del Río señaló que se precisa una ordenación exhaustiva de los expedientes, atendiendo al ofrecimiento de acciones, la admisión de acusaciones particulares o populares y el establecimiento de fianzas, ya que la identificación de todas las personas afectadas continúa en proceso con nuevas incorporaciones diarias.

En relación con la obtención de información clave para la investigación, el presidente del TSJA indicó a Europa Press que en los próximos días se convocará una cita para la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en el accidente. Este procedimiento se desarrollará en la sede judicial de Montoro, sin que existan obstáculos para ello, según declaró Del Río.

En la entrevista recogida por Europa Press, Del Río insistió en la relevancia de garantizar la máxima coordinación entre todas las instituciones involucradas, mientras remarcó que cualquier manipulación de pruebas sin el control judicial puede repercutir en el procesamiento de la causa y en la calidad de los informes periciales. El presidente del TSJA finalizó recordando el peso institucional y judicial que conlleva una causa con estas características y reiteró la intención de evitar retrasos innecesarios en la tramitación para que los perjudicados comiencen a recibir las compensaciones y se determinen las posibles responsabilidades conforme avance la investigación.

