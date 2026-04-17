Dos detenidos en Jaén por explotar a migrantes irregulares con jornadas de 18 horas

Jaén, 17 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Jaén a dos personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal por explotar a trabajadores migrantes en situación irregular con jornadas laborales que llegaban hasta las 18 horas diarias y un sueldo ínfimo.

Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Jaén, con la colaboración de Inspección de Trabajo de la Delegación de Jaén, han llevado a cabo la Operación Paquete, en la que inspeccionaron una empresa de mensajería del polígono industrial Guadiel de Guarromán (Jaén).

La operación se inició a raíz de la identificación de un ciudadano de origen colombiano que repartía mensajería para la mencionada empresa, en situación irregular y sin autorización para trabajar.

Los agentes iniciaron una investigación y un seguimiento a los repartidores de la empresa, además de tomar declaración a distintas personas.

De ese modo lograron acreditar la existencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana que coordinaba el reparto de la mensajería de dicha empresa, del que se encargaban compatriotas suyos en situación irregular.

Estos trabajadores cubrían jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias, durante todos los días de la semana, y en ocasiones de alta demanda de hasta 18 horas.

Las remuneraciones que percibían se situaban entre los 900 y los 1.200 euros mensuales, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.

Esta situación personal y administrativa de los repartidores ilegales era aprovechada por los cabecillas del grupo, que explotaban a sus compatriotas y obtenían así grandes beneficios, según fuentes policiales.

La Policía detuvo a dos individuos como responsables de la empresa además de a ocho repartidores en situación irregular que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de La Carolina (Jaén). EFE

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