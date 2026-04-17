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La Compañía Nacional de Teatro Clásico celebra 40 años de idilio con el Siglo de Oro

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Madrid, 17 abr (EFE).- La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) celebra este viernes su 40 aniversario con la campaña '40 años, 40 voces', un compendio de entrevistas a 40 artistas y profesionales ligados a su historia con el objetivo de rendir homenaje al trabajo de las personas que han contribuido al desarrollo y consolidación.

Un idilio con la obra y los autores del Siglo de Oro que comenzó con la representación ,el 17 de abril de 1986 en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires (Argentina), en el marco de la Muestra de Teatro Español en Iberoamérica, de 'El médico de su honra', de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Adolfo Marsillach -fundador de la CNTC en 1985-.

El montaje contó con la escenografía, vestuario e iluminación de Carlos Cytrynowski, la adaptación del texto a cargo de Rafael Pérez Sierra y con la música de Tomás Marco y un reparto encabezado por José Luis Pellicena, Ángel de Andrés López y Marisa de Leza

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha querido felicitar a la CNTC, destacando "la labor que ha realizado a través de un cuidado exquisito del verso, un cuidado filológico impresionante para actualizar y hacer llegar el patrimonio dramático del Siglo de Oro cada vez a más públicos".

En un vídeo el ministro ha recordado que el pasado diciembre de 2025, el Ministerio de Cultura declaró el Teatro de la Comedia, sede de la CNTC, Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento como ejemplo representativo de la arquitectura de hierro madrileña coincidiendo con sus 150 años de existencia.

La actual directora de la compañía, Laila Ripoll, ha reseñado en una nota que estos 40 años hablan ya "de una tradición, de una manera de hacer. Nos hablan de un repertorio, de darle vueltas al canon, de viajar hacia el pasado para poder volver con el zurrón cargado de futuro", dice sobre una institución consolidada y "sólida que ha sabido tender un puente entre el pasado y el presente, convirtiendo nuestros textos clásicos en teatro profundamente contemporáneo".

Desde hoy y a lo largo de todo este año, se irá publicando en las redes oficiales de la CNTC una serie compuesta por 40 entrevistas, entre ellos figuran tanto anteriores directores de la institución, como actrices y actores pertenecientes a diferentes etapas y promociones de la Joven Compañía de Teatro Clásico; pasando por destacados profesionales de diversas disciplinas teatrales; además de recoger anécdotas y experiencias de personas empleadas y ex empleadas de la casa. EFE

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