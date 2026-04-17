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La Brigada Aragón I, lista para su despliegue en Francia para el ejercicio Livex O-42

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Zaragoza, 17 abr (EFE).- El subgrupo táctico mecanizado de la Brigada Aragón I ha comenzado su proyección en el marco del ejercicio Livex O-42, una fase clave que pondrá a prueba su capacidad de despliegue rápido, coordinación y preparación operativa.

De esta manera, más de 200 militares inician su proyección para el ejercicio, que desarrollarán del 19 al 30 de abril por las poblaciones del Gran Este de Francia, ha informado el Ejército de Tierra en una nota de prensa.

Las labores de embarque de personal y material constituyen el primer paso de unas maniobras de alta exigencia que se desarrollarán en un entorno complejo y dinámico y de alta intensidad.

El ejercicio contemplará amplios movimientos tácticos en ofensiva, progresión por terrenos civiles, operaciones de paso de ríos y combate en población en un escenario exigente que abarca más de 180 kilómetros de terreno civil francés.

Asimismo, está prevista la realización de ejercicios de fuego real con vehículos de combate, lo que permitirá perfeccionar los procedimientos de combate y aumentar la eficacia operativa.

En este contexto, la gestión del riesgo, la prevención de accidentes y la minimización del impacto sobre la población civil serán aspectos prioritarios durante toda la operación.

En el ámbito del mando y control, el ejercicio estará dirigido por el Comandante Víctor Marco Rubio, del RI 'Arapiles' 62, con amplia experiencia en misiones y ejercicios internacionales, asumiendo la responsabilidad de liderar el contingente español durante el desarrollo de las operaciones.

El subgrupo táctico mecanizado, encuadrado dentro de una Brigada acorazada francesa, estará compuesto por una sección de apoyo y secciones mecanizadas en base a los Vehículos de Combate de Infantería (VCI) Pizarro del RI 'Arapiles' 62, con sede en Sant Climent Sescebes (Girona), junto con una sección acorazada de carros de combate 'Leopardo' del RAC 'Pavía' 4 de Zaragoza.

A estas capacidades de maniobra se sumarán sus elementos de apoyo al combate como una sección de zapadores equipada con los vehículos 'Castor' del Batallón de Zapadores I, elementos de artillería del RACA 20 y un núcleo logístico del Grupo Logístico I, estas tres últimas unidades con base en Zaragoza.

El éxito de este ejercicio pasará por lograr un alto grado de cohesión e integración de todas las capacidades, permitiendo su empleo eficaz en futuros escenarios operativos, como los que la Brigada 'Aragón' I desempeña habitualmente en Letonia en misiones internacionales de la OTAN. EFE

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