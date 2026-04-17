El Instituto Cervantes celebra a Vargas Llosa un año después de su muerte

Madrid, 17 abr (EFE).- Escritores como Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vásquez o Rosa Montero han evocado el universo literario de Mario Vargas Llosa durante un homenaje organizado por el Instituto Cervantes para conmemorar el primer aniversario de la muerte del nobel peruano.

El acto ha consistido en la lectura de una serie de palabras incluidas en el 'Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras', presentado en octubre pasado durante el Congreso de la Lengua de Arequipa (Perú).

Cada una de las cien palabras incluidas en el diccionario da pie a distintos autores, entre ellos los reunidos este viernes en la sede del Cervantes, a evocar distintos aspectos de la vida y obra de Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025.

"Es un autor decisivo, uno de los grandes autores de nuestra lengua y un gran intelectual que nos ayudó a entender el mundo", ha señalado el director del Cervantes, Luis García Montero, en la presentación del acto.

La escritora y académica de la RAE Carme Riera ha arrancado con 'catedral' y ha hecho referencia a la novela 'Conversación en la catedral' (1969), cuya lectura "entusiasta" por parte de la agente literaria Carmen Balcells, hizo que cambiara su residencia de Londres a Barcelona en aquellos años y de la que el mismo Vargas Llosa dijo que si tuviera que salvar solo una de sus novelas del fuego, sería esa.

Pilar Reyes, su editora en Alfaguara desde 2009, ha compartido algunos de los momentos más importantes vividos con él, hitos como el Nobel o el ingreso en la Academia francesa o la conversación que mantuvo con él en la primavera de 2023, cuando le comunicó que no volvería a escribir novelas por carecer de la energía vital que esa tarea precisaba para él.

Rosa Montero, cuya palabra ha sido 'amor', lo ha descrito como "un hombre apasionado por la vida, por la realidad, la política, la literatura", un hombre "con una curiosidad universal, apasionado por el amor y que amaba estar enamorado".

Juan Gabriel Vásquez ha hablado de "dictadura", una palabra muy presente en su obra, "las maneras en que el poder afecta a los individuos y distorsiona las relaciones sociales", y ha mencionado tres obras que exploran directamente el tema: 'Conversación en la categral', 'La fiesta del chivo' y 'Tiempos recios'.

También han participado el poeta arequipeño Alonso Ruiz Rosas, la escritora y actual tercera teniente de alcalde de Madrid Marta Rivera de la Cruz, el crítico e historiador de arte Juan Manuel Bonet y los escritores Juan Cruz, Carlos Granés y Aroa Moreno.

Algunos de estos autores concurrieron también en el homenaje que acogió el Ateneo el pasado lunes, un acto organizado por la Cátedra Vargas Llosa y que estuvo conducido por su hijo, Álvaro Vargas Llosa. EFE

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