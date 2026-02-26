Espana agencias

Claves del acuerdo sobre Gibraltar: derribo de la Verja, doble control fronterizo y uso compartido del aeropuerto

El acuerdo sobre Gibraltar, publicado finalmente este 26 de febrero tras más de cuatro años de negociación y después de que se alcanzara el acuerdo político el pasado 11 de junio, está llamado a regir la relación del Peñón con la UE tras el Brexit y a crear una zona de prosperidad compartida entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar que tendrá su mejor exponente en la supresión de la Verja.

A continuación repasamos las principales claves del tratado, de más de 1.000 páginas y compuesto por 336 artículos y un total de 43 anexos:

- Soberanía

El artículo 2 del texto deja recogido, negro sobre blanco, que nada de lo contenido en mismo "afectará a las respectivas posiciones legales" de Reino Unido y España "respecto a la soberanía y la jurisdicción y no constituirá la base para ninguna afirmación o denegación de la soberanía".

- Supresión de la Verja y controles en el puerto y el aeropuerto

Este es sin duda uno de los puntos clave del acuerdo, que prevé la supresión de todas las barreras físicas que puedan impedir la circulación de personas, lo que incluye el derribo de la Verja, y el traslado de los controles al puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

Aquí, habrá un doble control. En primer lugar, por parte de las autoridades gibraltareñas y la continuación por parte de la Policía Nacional española, que será la encargada de realizar los controles de acceso al espacio Schengen. No obstante, aunque se aplicarán las normas de este espacio sin fronteras, Gibraltar no entrará a formar parte de Schengen. Por lo que se refiere a la salida, el doble control se hará en orden inverso.

- Uso compartido del aeropuerto

Otro de los aspectos que más interesan en el Campo de Gibraltar, y en el que más hincapié ha hecho el Gobierno español durante la negociación, es el uso compartido del aeropuerto de Gibraltar, construido además en el istmo, cuya soberanía por parte de Reino Unido no reconoce España.

En este sentido, se constituirá una empresa conjunta entre España y Reino Unido, que no podrá tener sede en ninguno de estos países, sino que deberá instalarse en un Estado miembro de la UE distinto a España.

En cuanto a los vuelos, podrán tener como origen y destino tanto Reino Unido como cualquier país de la UE, si bien solo podrán operar estos vuelos las aerolíneas autorizadas por Bruselas y las que cuentan con autorización de Londres.

- Circulación de mercancías

El acuerdo instituye una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, lo que estipula la libre circulación de mercancías. Los controles aduaneros de productos y mercancías con origen o destino al Peñón serán realizados en La Línea, Algeciras y Sagundo, al tiempo que se deja abierta la posibilidad de designar algún emplazamiento en Portugal en caso de que ninguno de los puestos esté accesible 24 horas por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor.

- Convergencia fiscal

Para poner fin a las distorsiones fiscales actuales entre los tipos impositivos en el Campo de Gibraltar y en el Peñón, el acuerdo prevé la aplicación de un impuesto indirecto por parte gibraltareña, similar al IVA, que partirá de un 15% a partir de la entrada en vigor y que irá incrementándose durante los próximos tres años hasta alcanzar el 17%. Dicho impuesto, que se aplicará a productos producidos o importados a Gibraltar, no podrá ser nunca inferior a la tasa mínima aplicada por los Estados miembro.

En este apartado, está prevista la creación de un órgano consultivo independiente por parte de España y Reino Unido, que podrá identificar cualquier eventual distorsión. En caso de que Reino Unido no ajuste el tipo de impuesto indirecto conforme a lo recomendado, España podrá activar una cláusula de salvaguarda que, en última instancia, permitiría a la UE aplicar, durante un plazo no superior a 30 días, el IVA correspondiente al producto objeto de la disputa.

- La base queda fuera y los militares no

La base que tiene la Fuerza Aérea británica en el aeropuerto de Gibraltar queda fuera del acuerdo, tal y como se ha apresurado a aclarar el Gobierno británico en su nota informativa sobre el contenido del texto.

Además, los militares británicos o de terceros países que visiten el Peñón estarán exentos de los controles de pasaporte y visado" conforme al espacio Schengen, si bien no se considerará que adquieren ningún derecho de residencia permanente o domicilio en este área.

