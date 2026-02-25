Robles rinde homenaje en Ceuta al capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz

La trayectoria profesional del capitán enfermero Álvaro García Jiménez incluyó su labor en el Tercio 'Duque de Alba' 2º de la Legión y una reciente misión en Irak, tras cuyo regreso perdió la vida en el accidente ferroviario de Adamuz el 18 de enero. Según informó el Ministerio de Defensa, su fallecimiento generó un profundo impacto entre los integrantes de la Legión y en toda la sociedad ceutí, donde era considerado un miembro de referencia entre las fuerzas militares. Como respuesta a este acontecimiento, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en la ciudad autónoma de Ceuta una ceremonia de homenaje dedicada a su memoria.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa y recogido por la prensa, el acto solemne se desarrolló este miércoles en la Comandancia General de Ceuta. Durante el evento, Margarita Robles mantuvo encuentros privados con los padres y la hermana del capitán fallecido, así como con varios compañeros de su unidad, a quienes transmitió de manera personal las condolencias del Ministerio de Defensa y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Según publicó el Ministerio, la ministra manifestó el respaldo total de la institución a los allegados de García Jiménez ante la pérdida.

El homenaje contempló un programa oficial que incluyó, en su parte final, la celebración del tradicional "acto a los que dieron su vida por España" en el acuartelamiento 'García Aldave', una ceremonia representativa dentro de las Fuerzas Armadas. Tal como detalló el Ministerio de Defensa, estos espacios tienen la finalidad de recordar y reconocer el compromiso y la entrega de los militares fallecidos en el ejercicio de su labor. La titular de Defensa encabezó esta parte del homenaje, reafirmando la política institucional de acompañamiento a las familias y compañeros de los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en acto de servicio.

El capitán García Jiménez, según consignó el medio a partir del comunicado oficial, se encontraba destinado en el Tercio 'Duque de Alba' tras haber regresado de su despliegue en territorio iraquí. El accidente ferroviario en Adamuz, que resultó en su muerte, fue calificado por el Ministerio como un hecho que conmocionó tanto a la estructura militar local como al conjunto de la sociedad ceutí. Las reacciones en la ciudad autónoma reflejaron el impacto de la noticia entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional y personal.

El Ministerio de Defensa subrayó en su mensaje la relevancia de la atención y el acompañamiento institucional a las familias de los militares fallecidos, describiendo esta acción como principio esencial de la política de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El comunicado añadió que instancias como estas ceremonias buscan mantener vivo el recuerdo de los profesionales que perdieron la vida en circunstancias vinculadas a su servicio, y establecer un nexo de apoyo tanto emocional como institucional a sus allegados.

El acto celebrado en Ceuta este miércoles reunió a representantes de la estructura militar, compañeros de la unidad del capitán García Jiménez y familiares directos, configurando un espacio de testimonio y reconocimiento público ante la pérdida ocurrida en enero. La presencia institucional al más alto nivel, con la titular de Defensa presidiendo la ceremonia, respondió, según informó el Ministerio de Defensa, a la voluntad de reafirmar el compromiso de la Administración con la memoria de quienes sirven en las Fuerzas Armadas y con sus familias, en especial tras sucesos como el accidente de Adamuz.

Durante las actividades, tanto familiares como compañeros del oficial expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y por el respaldo institucional tras el accidente, según detalló el comunicado divulgado por Defensa. El entorno militar ceutí resaltó la trayectoria del capitán García Jiménez y su implicación profesional, especialmente luego de su regreso de Irak antes del siniestro.

El Ministerio concluyó su comunicado aludiendo al impacto generalizado que tuvo la muerte del capitán enfermero, señalando que el acontecimiento activó los protocolos de acompañamiento y respaldo previstos por la política de Defensa para familiares, amigos y compañeros de militares fallecidos en el ejercicio de sus funciones.