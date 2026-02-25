Espana agencias

Robles rinde homenaje en Ceuta al capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz

La titular de Defensa encabezó en la ciudad autónoma una ceremonia en tributo a Álvaro García Jiménez, expresando personalmente apoyo y condolencias a sus familiares y compañeros tras el accidente ocurrido en enero, al que describieron como conmocionante

Guardar

La trayectoria profesional del capitán enfermero Álvaro García Jiménez incluyó su labor en el Tercio 'Duque de Alba' 2º de la Legión y una reciente misión en Irak, tras cuyo regreso perdió la vida en el accidente ferroviario de Adamuz el 18 de enero. Según informó el Ministerio de Defensa, su fallecimiento generó un profundo impacto entre los integrantes de la Legión y en toda la sociedad ceutí, donde era considerado un miembro de referencia entre las fuerzas militares. Como respuesta a este acontecimiento, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en la ciudad autónoma de Ceuta una ceremonia de homenaje dedicada a su memoria.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa y recogido por la prensa, el acto solemne se desarrolló este miércoles en la Comandancia General de Ceuta. Durante el evento, Margarita Robles mantuvo encuentros privados con los padres y la hermana del capitán fallecido, así como con varios compañeros de su unidad, a quienes transmitió de manera personal las condolencias del Ministerio de Defensa y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Según publicó el Ministerio, la ministra manifestó el respaldo total de la institución a los allegados de García Jiménez ante la pérdida.

El homenaje contempló un programa oficial que incluyó, en su parte final, la celebración del tradicional "acto a los que dieron su vida por España" en el acuartelamiento 'García Aldave', una ceremonia representativa dentro de las Fuerzas Armadas. Tal como detalló el Ministerio de Defensa, estos espacios tienen la finalidad de recordar y reconocer el compromiso y la entrega de los militares fallecidos en el ejercicio de su labor. La titular de Defensa encabezó esta parte del homenaje, reafirmando la política institucional de acompañamiento a las familias y compañeros de los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en acto de servicio.

El capitán García Jiménez, según consignó el medio a partir del comunicado oficial, se encontraba destinado en el Tercio 'Duque de Alba' tras haber regresado de su despliegue en territorio iraquí. El accidente ferroviario en Adamuz, que resultó en su muerte, fue calificado por el Ministerio como un hecho que conmocionó tanto a la estructura militar local como al conjunto de la sociedad ceutí. Las reacciones en la ciudad autónoma reflejaron el impacto de la noticia entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional y personal.

El Ministerio de Defensa subrayó en su mensaje la relevancia de la atención y el acompañamiento institucional a las familias de los militares fallecidos, describiendo esta acción como principio esencial de la política de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El comunicado añadió que instancias como estas ceremonias buscan mantener vivo el recuerdo de los profesionales que perdieron la vida en circunstancias vinculadas a su servicio, y establecer un nexo de apoyo tanto emocional como institucional a sus allegados.

El acto celebrado en Ceuta este miércoles reunió a representantes de la estructura militar, compañeros de la unidad del capitán García Jiménez y familiares directos, configurando un espacio de testimonio y reconocimiento público ante la pérdida ocurrida en enero. La presencia institucional al más alto nivel, con la titular de Defensa presidiendo la ceremonia, respondió, según informó el Ministerio de Defensa, a la voluntad de reafirmar el compromiso de la Administración con la memoria de quienes sirven en las Fuerzas Armadas y con sus familias, en especial tras sucesos como el accidente de Adamuz.

Durante las actividades, tanto familiares como compañeros del oficial expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas y por el respaldo institucional tras el accidente, según detalló el comunicado divulgado por Defensa. El entorno militar ceutí resaltó la trayectoria del capitán García Jiménez y su implicación profesional, especialmente luego de su regreso de Irak antes del siniestro.

El Ministerio concluyó su comunicado aludiendo al impacto generalizado que tuvo la muerte del capitán enfermero, señalando que el acontecimiento activó los protocolos de acompañamiento y respaldo previstos por la política de Defensa para familiares, amigos y compañeros de militares fallecidos en el ejercicio de sus funciones.

Temas Relacionados

Homenaje militarMargarita RoblesÁlvaro García JiménezMinisterio de DefensaCeutaAdamuzFuerzas ArmadasLa LegiónTercio Duque de AlbaGarcía AldaveEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El TC rechaza el recurso de Baleares contra la ley de amnistía y suma otro 'no' a las CCAA del PP

El órgano de garantías avala la medida impulsada por el Parlamento y responde que no se ha vulnerado el principio de igualdad, mientras resuelve que ciertos artículos sí carecen de rango orgánico pero no quedan anulados

El TC rechaza el recurso

AMP2- Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

AMP2- Seis miembros del CESID

Condenan a penas de cárcel al general Espinosa, Bautista y Navarro por la primera pieza del 'caso Mediador'

Un tribunal de Tenerife declaró responsables a un ex alto cargo policial, un hombre de negocios y un mediador por participar en una red de sobornos relacionados con proyectos solares en Canarias, dictando sentencias privativas de libertad y detallando reparto de pagos ilícitos

Condenan a penas de cárcel

Fiscalía pide 33 años de cárcel para 'O Chioleiro' por matar en Vigo a su pareja, cuyo cuerpo apareció en una maleta

El ministerio público solicita la máxima condena para José Manuel D.G., acusado de cometer un crimen con agravantes y fraude tras ser hallado el cadáver de su pareja en avanzado estado de descomposición dentro de una maleta en Vigo

Fiscalía pide 33 años de

El juez del 'caso Errejón' pide a Mouliaá que aporte informes médicos y un parte de baja laboral

El magistrado encargado del proceso contra Íñigo Errejón exige documentación sanitaria a la intérprete Elisa Mouliaá, después de que la artista mantuviera su papel como acusadora en el procedimiento y tras la reciente suspensión de la vista para el político

El juez del 'caso Errejón'
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los documentos del

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

Detienen en Alemania al presunto asesino de Andriy Portnov, tiroteado frente a un colegio en Pozuelo (Madrid)

ECONOMÍA

Mercadona destina 1.000 millones de

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080