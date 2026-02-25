Morant acusa al PP de ser "cómplice de Mazón" por compartir la estrategia de "esconder su responsabilidad"

Durante el tiempo en que ocurrieron los hechos investigados por la DANA, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, estuvo ausente en el Ventorro durante aproximadamente cinco horas. Esta situación influyó en la gestión de la emergencia y en la toma de decisiones durante ese periodo. Según informó Europa Press, la ministra de Innovación y Universidades, Diana Morant, sostiene que la ausencia de Mazón como máxima autoridad condicionó negativamente las acciones oficiales de esa tarde, marcando tanto las decisiones que finalmente se tomaron como aquellas que no se llevaron a cabo.

De acuerdo con Europa Press, la jueza que instruye el caso DANA ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que Mazón sea imputado. El auto judicial rechaza que el expresidente pueda justificar su actuación en la existencia de una comisión técnica, argumentando que la "responsabilidad política está por encima de ello". La magistrada ya había invitado anteriormente a Mazón a comparecer de forma voluntaria ante el juzgado, aunque el expresidente no atendió dicho requerimiento, lo que llevó finalmente a la petición formal de imputación ante el alto tribunal valenciano.

Durante una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, Morant expuso que el Partido Popular, tanto a nivel nacional como regional, comparte la estrategia de Mazón de "esconder su responsabilidad" en la gestión de la crisis derivada de la DANA. Según la ministra, la formación ha respaldado esta actitud situando a Mazón en cargos destacados dentro del partido, manteniéndolo como diputado, nombrándolo portavoz de comisión y otorgándole beneficios propios de expresidente, incluidos chófer y asesor. Morant también afirmó que el Partido Popular no solo sostiene estas acciones, sino que lo hace extensivo a su militancia y respaldo político.

A lo largo de su intervención, la ministra subrayó la gravedad de los hechos, mencionando que, minuto a minuto, hora tras hora, el avance del agua causó muertes en las calles mientras el expresidente permanecía aislado. Según recoge Europa Press, Morant consideró “muy cruda” la descripción contenida en el auto judicial sobre cómo se produjeron estas muertes y argumentó que la tragedia “se podría haber evitado” si se hubieran tomado las decisiones apropiadas y Mazón no se hubiera ausentado durante el momento crítico.

Sobre el futuro procesal de Mazón, Morant expresó dudas acerca de que el expresidente opte por declarar voluntariamente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto que en las etapas previas del proceso declinó comparecer cuando fue invitado por la jueza. A criterio de la ministra, la línea adoptada por Mazón y secundada por el Partido Popular es no asumir abiertamente su condición y papel en el desarrollo de los acontecimientos bajo investigación.

La ministra también recordó que no solo Mazón se encuentra bajo el escrutinio del proceso. Según detalló Europa Press, existen otros ex altos cargos implicados en la causa, entre ellos la exconsejera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, quienes ya han recibido la imputación correspondiente. En este contexto, Morant aseguró que la actitud del Partido Popular constituye una protección de responsables políticos involucrados en decisiones que han sido objeto de duras críticas públicas y judiciales.

Morant concluyó que la "negligencia colectiva" que atribuye a Mazón y al Partido Popular representa un intento de minimizar o eludir responsabilidades ante la justicia. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra considera que esta estrategia daña la transparencia que deberían mostrar los representantes y gestores públicos ante situaciones de emergencia como la vivida durante la DANA.