La Comisión de Igualdad del Poder Judicial y la European Women Lawyers Association, VI Premios Igualdad de la Abogacía

La mención honorífica internacional de los VI Premios Igualdad de la Abogacía recayó este año en el movimiento iraní 'Mujer, vida y libertad', reconociendo su lucha por la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales. Tal como publicó la Abogacía Española en un comunicado, el acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 5 de marzo, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, y distinguirá a instituciones y figuras nacionales e internacionales que han trabajado por la equidad de género en el ámbito jurídico.

Según informó la Abogacía Española, la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la European Women Lawyers Association (EWLA) han sido seleccionadas como ganadoras en la edición número seis de estos premios. El galardón reconoce la labor de la Comisión de Igualdad del CGPJ, entidad que ha venido proponiendo medidas para aumentar la presencia femenina en la carrera judicial y que en 2024 instó a que la nueva cúpula del Tribunal Supremo adoptara una composición paritaria.

La Abogacía Española destacó que la Comisión de Igualdad del CGPJ también monitorea la respuesta judicial en casos de violencia doméstica y de género. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, señaló en el comunicado difundido por la institución: “Gracias a esta comisión se está integrando la perspectiva de género en el ámbito judicial, algo importantísimo para terminar con la discriminación, y se ha mejorado la respuesta frente a la violencia de género”.

En la categoría internacional, el reconocimiento se otorgó a la European Women Lawyers Association (EWLA), una red conformada por juristas europeas que celebró recientemente su vigésimo quinto aniversario dedicadas a la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres. Según consignó la Abogacía Española, desde su sede en Bruselas la EWLA realiza una labor de vigilancia y sensibilización para defender que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y advierte que, pese a avances institucionales, aún queda trayectoria hacia la igualdad real.

En esta edición, el jurado también concedió dos menciones honoríficas. La primera, a nivel nacional y a título póstumo, se entregó a Carlota Bustelo, quien falleció en octubre pasado y es reconocida por su papel como referente del feminismo institucional durante la Transición, así como por su contribución a la consolidación de derechos de las mujeres en España. La segunda mención, de carácter internacional, fue para el movimiento ‘Mujer, vida y libertad’ por su tarea en la defensa de la igualdad y la dignidad en Irán, según reportó la Abogacía Española.

El jurado de los VI Premios Igualdad de la Abogacía estuvo conformado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Marga Cerro; el decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Carlos Viña; la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Candelaria Carrera; y la abogada Altamira Gonzalo, quien recibió este reconocimiento en la edición de 2025.

La entrega de premios se realizará el 5 de marzo en un acto que contará con la participación programada de la Fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, y la directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, María Marcos, según detalló la Abogacía Española.

En la edición anterior, el jurado distinguió en la categoría internacional a los abogados franceses Stéphane Babonneau y Antoine Camus, defensores de Gisèle Pelicot, así como a la abogada Altamira Gonzalo en la categoría nacional. De acuerdo con la información reportada por la Abogacía Española, en esta sexta edición se recibieron trece candidaturas nacionales y seis internacionales, lo que refleja el alcance y la pluralidad de iniciativas en todo el sector jurídico relacionadas con la igualdad de género.

Los premios son otorgados por la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española para visibilizar y reconocer a quienes, desde la profesión jurídica, implementan y promueven políticas y acciones orientadas a erradicar la discriminación y fortalecer los derechos de las mujeres. Las acciones evaluadas incluyen tanto propuestas normativas como trabajos de seguimiento y vigilancia de las respuestas institucionales, así como la concienciación en el entorno europeo e internacional sobre la importancia de consolidar la igualdad y la perspectiva de género dentro del sistema judicial.