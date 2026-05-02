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Hallan el cadáver de un hombre en una playa de Málaga

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Málaga, 2 may (EFE).- El cadáver de un hombre ha sido encontrado este sábado en la playa de Huelin de Málaga, zona en la que desde el pasado miércoles se busca a una persona que se adentró en el agua y no salió, si bien no se ha confirmado que se trate de este desaparecido.

El 112 recibió una llamada a las 8:20 horas de este sábado de que fuera del agua, en la playa de Huelin, había una persona que parecía estar muerta, por lo que el centro coordinador movilizó al 061, Policía Local, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre, del que de momento no ha trascendido la identidad y que tendrá que ser sometido a una identificación forense.

Desde el pasado 29 de abril se busca a un hombre que se adentró en el agua en la playa de la Misericordia de esta ciudad sobre las 22:15 horas y no salió, según un alertante que llamó al 112.

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A raíz de ello se activó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire, un operativo que se iba a reanudar este sábado y que se ha suspendido tras comunicar el 112 el hallazgo de un cadáver, ha explicado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.

En el operativo iban a participar tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil, según la fuente. EFE

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EFE

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