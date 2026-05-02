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De Gellida a Gómez-Jurado, los escritores piden salvar la librería más antigua de España

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Patricia Carro

Burgos, 2 may (EFE).- El cierre de una librería es siempre una mala noticia, pero si es la más antigua de España, con 176 años de historia, es una tragedia. De ahí que las redes sociales se hayan llenado de mensajes, algunos de escritores como César Pérez Gellida o Juan Gómez-Jurado, en apoyo a Hijos de Santiago Rodríguez, que necesita 60.000 euros para cubrir deudas tras entrar en concurso de acreedores.

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Fundada en 1850 por Santiago Rodríguez Alonso, primero como imprenta y editorial, la emblemática librería de Burgos celebró el pasado año su 175 aniversario sin que nadie pudiera sospechar que tal vez fuera el último, y que la sexta generación de libreras tuviera que echar la persiana en 2026.

Hijos de Santiago Rodríguez pasa por una crisis financiera seria que les ha obligado a entrar en preconcurso de acreedores, ha explicado la librera Lucía Alonso en un mensaje en la red social Instragram en el que pide ayuda para, entre todos, superar este bache.

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"Llevo toda la vida entre libros", ha reconocido, y ha recordado que en sus 176 años de historia la librería nunca ha cerrado sus puertas, y ha superado una Guerra Civil, una posguerra, crisis que "parecían insalvables" y una pandemia.

Lucía asegura que "tienen un plan", un equipo volcado con el proyecto y "176 razones para seguir", así que ha lanzado una campaña para recaudar -con aportaciones desde 5 euros- los 60.000 euros que necesitan para cubrir las deudas más urgentes, y proteger los empleos de la plantilla.

La petición de ayuda llega justo después de que una marea solidaria haya llenado las redes sociales de mensajes de apoyo, muchos de escritores, libreros, críticos literarios o divulgadores culturales, que han animado a comprar libros en HIjos de Santiago Rodríguez para evitar su cierre.

"Es una noticia triste. Es una noticia fea y desagradable que una librería esté amenazada", ha afirmado el escritor Juan Gómez-Jurado, y ha recordado que "sin las librerías independientes ni escritores ni lectores ni nadie al que le interese el tejido cultural de España es nada".

"Necesitan la ayuda de todos los lectores de Burgos, así que os voy a pedir que en la medida de lo posible cuando tengáis que hacer una compra os acordáis de ellos. Os acordéis de esta librería que ha estado presente en vuestra ciudad desde 1850", ha pedido el autor César Pérez Gellida.

De visita en el establecimiento ha estado esta semana la novelista Carla Montero, que se ha pasado por el Museo de la Evolución Humana para presentar 'La dama de la niebla', y ha pedido unir fuerzas para evitar el cierre, además de haberse llevado algún libro como muestra de su apoyo.

El escritor y periodista Máximo Huerta, por su parte, ha recordado que una librería "no es solo un negocio, es memoria y no se puede perder", porque "cuando cierra se pierde una forma de estar en el mundo". Y ha pedido ayuda urgente para evitar su cierre.

Alejandro Palomas o Blue Jeans son otros de los autores que han mostrado su apoyo; también Susana Vidal, quien ha defendido las librerías como punto de encuentro y refugio para quienes adoran los libros, y ha afirmado que su cierre sería como "perder una parte de nosotros"..

El presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, Álvaro Manso, reconoce a EFE que el cierre de Hijos de Santiago Rodríguez sería una tragedia, y explica que están trabajando para buscar una alternativa que permita mantenerla abierta.

Burgos puede presumir de músculo librero, pues cuenta con una veintena de establecimientos, con librerías muy antiguas, como la Librería del Espolón, que ha celebrado su 118 aniversario, o Luz y Vida, que suma ya 77 años, además de Hijos de Santiago Rodríguez.

En los últimos años han abierto nuevas librerías -sobre todo de literatura infantil y juvenil-, pero la llegada de la Casa del Libro ha hecho mella en un sector de márgenes ajustados, que sin embargo ve en el libro mucho más que un negocio, una poderosa arma cultural que hay que proteger.EFE

(foto)

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EFE

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