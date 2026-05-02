Políticos madrileños reivindican el carácter combativo de Madrid en el Dos de Mayo entre reproches cruzados

Políticos madrileños han reivindicado este Dos de Mayo, Día de la Comunidad, el carácter combativo de Madrid entre reproches cruzados contra el Gobierno central por parte del PP y contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, desde Más Madrid y Vox.

Así lo han trasladado ante los medios de comunicación los distintos representantes políticos antes del inicio del acto institucional por el Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, al que no ha sido invitado ningún miembro del Gobierno central.

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En su intervención el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha puesto en valor al pueblo de Madrid que el Dos de Mayo "se alzó y en esos días de caos, sin gobierno, sin guía" defendió "la integridad nacional" y "la dignidad de la patria".

"Un espíritu valiente, un espíritu bravo, un espíritu de responsabilidad encarnado en héroes como Daoiz y Velarde, pero un espíritu callejero, popular, encarnado en figuras como Manuela Malasaña. Un espíritu bravo, valiente, callejero que permanece hoy en día", ha señalado el portavoz. Y es por eso que ha subrayado que Madrid "no se va a callar" y no se va a dejar "chantajear por ningún gobierno corrupto como el que habita ahora mismo en el Palacio de la Moncloa".

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Así, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por segundo año consecutivo "impida" que las Fuerzas Armadas desfilen en la celebración. Lo considera "una falta de respeto institucional" y "un ataque a la integridad de las instituciones", además de "una manera deliberada de intentar ocultar la historia intentar tapar las tradiciones en Madrid".

En la misma línea, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado a la Comunidad de Madrid en su día, una región "que crece en talento, atracción de inversiones y que sigue siendo un ejemplo para el conjunto de España". "Un Madrid que sigue creciendo, pese a los problemas y pese a las trabas que muchas veces nos pone el Gobierno de España, pero un Gobierno, el de la comunidad madrileña en este caso, que trabaja cada día de la mano de los madrileños para seguir mejorando nuestra región", ha defendido.

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Además, ha señalado que en este Dos de Mayo también celebran el seguir trabajando en la región y los municipios para "mejorar la calidad de vida de la gente" con un PP que es "un referente para una gran mayoría de madrileños". A ello, ha añadido que si se estuviera en 1808, la izquierda iría "en contra de los intereses de los madrileños".

MM DICE QUE EL PP SE PONDRÍA DEL LADO DE LOS FRANCESES

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Por su lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha incidido en que este día se conmemora "la gesta del pueblo madrileño que se levantó en armas contra el ejército napoleónico invasor" y "con todo el deseo de libertad y ante la ineptitud de una élite monárquica". Este es el camino, según ha subrayado, para su partido que tiene "ADN" madrileño. "Es un camino de la democracia que no es otra cosa que anteponer los derechos de la ciudadanía por encima de los poderes de las multinacionales extranjeras", ha trasladado.

Así, ha indicado que a las tropas francesas Ayuso les diría "que están en el mejor momento y en el mejor lugar para invertir en el mercado de la vivienda porque es exactamente lo que le dijo a BlackRock el peor fondo buitre extranjero que existe, cuando vino a Madrid".

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"Los invasores que están coartando nuestra libertad son todos esos ricos y esos millonarios que están viviendo a cuerpo de rey en Madrid porque no están pagando los impuestos que les corresponden y no están aportando al bien común", ha manifestado.

Su homóloga del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que el PP "convierte la fiesta que tendría que ser, que es, de todos los madrileños y madrileñas" en su "fiesta particular"

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Ha afirmado que si se estuviera en 1808 hoy el PP de Ayuso y Almeida estarían "apoyando a los franceses" porque aunque se escuchará mucho hablar de Madrid y de España, con "mucha bandera arriba y abajo", pero la realidad es que los gobiernos de Madrid "trabajan para los intereses" de los inversores extranjeros.

VOX REIVINDICA NO "SOMETERSE A LA INVASIÓN DEL EXTRANJERO"

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Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha felicitado a los madrileños en su día y ha reivindicado el "espíritu del pueblo de Madrid que un 2 de mayo decidió no someterse a la invasión del extranjero".

"Precisamente nosotros, que somos herederos de ese pueblo, hoy también tenemos una batalla fundamental, que es la de decidir qué Madrid queremos: si un Madrid sin identidad, invadido y sometido a una casta política antinacional que ha decidido rendirlo o la de un Madrid donde los españoles sean la prioridad", ha reivindicado.

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El PSOE no ha atendido a los medios de comunicación, pero el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado lo "plural, abierta y orgullosa de su gente" que es la región y ha cargado contra aquellos que "quieren apropiarse" de la Comunidad de Madrid.

"Hoy celebramos el Madrid que une, que suma y que avanza. Frente a quienes quieren apropiarse de Madrid, defendemos una región plural, abierta y orgullosa de su gente", ha señalado Martín en su perfil oficial de la red social 'X'.

APOYO DE FEIJÓO Y SÁNCHEZ

También han reivindicado Madrid líderes nacionales. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este sábado el Día de la Comunidad de Madrid destacando el carácter integrador y la vitalidad económica y social de la región.

En una publicación en sus redes sociales, el líder de la oposición ha calificado a la Comunidad de Madrid como una "tierra abierta, dinámica y solidaria". Feijóo ha subrayado que la región no solo aporta al conjunto de la nación, sino que actúa como un polo de acogida para quienes deciden establecerse en ella.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este sábado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con motivo de su festividad regional, reivindicando para la autonomía un modelo basado en la convivencia y la ampliación de derechos.

A través de un mensaje en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha definido a la región como un "Madrid valiente, con alma encendida y orgullo popular". Para Sánchez, la mejor forma de rendir tributo a los hechos históricos de 1808 es el compromiso político actual.