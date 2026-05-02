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Díaz vigila a Rueda por si comete el "dislate" de montar el organismo para controlar bajas

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A Coruña, 2 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este sábado que está pendiente de si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cumple con su anuncio del debate de política general y comete el "dislate" de crear un organismo para controlar bajas laborales.

Antes de un acto con cooperativas en A Coruña, Díaz ha indicado que "vamos a ver si lo hace" y, si es así, ha vuelto a anunciar que acto seguido presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

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Ese será el paso si, en efecto, la Xunta diseña ese organismo autonómico para controlar posibles fraudes en las bajas laborales.

Será un recurso de inconstitucionalidad y por invasión competencial, tal y como ha remarcado Díaz, quien ha pedido a Rueda que no yerre y haga lo que "tiene que hacer" sabedor de que la mejor manera de reparar el absentismo, "el de verdad, no este del que habla sin saber muy bien de qué habla", es trabajar en la prevención y no ir a la reparación.

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"Lo que me gustaría, y además lo digo con todo el cariño, es que trabaje" en esa dirección, ha sostenido, y ha aplaudido el trabajo de los facultativos médicos, a los que no se puede "culpabilizar" jamás, al tiempo que ha enarbolado una defensa de los trabajadores a los que tampoco se les puede "responsabilizar" de sus enfermedades.

"Haga lo que tiene que hacer", ha aconsejado a Rueda. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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