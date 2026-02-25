Aragón aprueba firmar un convenio con Defensa para el reconocimiento de competencias profesionales del personal militar

La colaboración entre administraciones contempla la certificación directa de la experiencia profesional de los candidatos, así como medidas para facilitar su completa integración en el proceso de acreditación. El Ministerio de Defensa asume la responsabilidad de verificar la trayectoria profesional de las personas interesadas, mientras que el Gobierno de Aragón se encargará de la organización y gestión de las diferentes fases que conforman el procedimiento, y de la expedición final de las certificaciones oficiales. De acuerdo con lo publicado por el medio, estas iniciativas forman parte de un convenio aprobado este miércoles entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Defensa para impulsar el reconocimiento formal de competencias profesionales obtenidas durante el servicio militar.

Según detalló el medio, la firma del convenio busca ofrecer a militares que mantengan una vinculación temporal con las Fuerzas Armadas, así como a reservistas de especial disponibilidad integrados en el Ministerio de Defensa, la posibilidad de obtener el reconocimiento oficial de las capacidades que han desarrollado a lo largo de su carrera o mediante itinerarios no formales de formación. El acuerdo, impulsado desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, abre la puerta a que estos profesionales accedan a los procesos de evaluación y acreditación de competencias promovidos por la Agencia de las Cualificaciones Profesionales del territorio, en base a la normativa establecida para convocatorias abiertas y permanentes.

El objetivo de esta propuesta consiste en que los militares y reservistas puedan transformar la experiencia acumulada en una titulación oficial, a través de la obtención de un título de Formación Profesional o un Certificado Profesional. Según consignó el medio, esta vía resulta estratégica para promover la empleabilidad de quienes concluyen su vinculación con las Fuerzas Armadas, permitiéndoles mejorar su inserción en el ámbito laboral civil gracias a la validación de sus conocimientos y habilidades en el marco de la legislación vigente.

El acuerdo detalla un marco de colaboración que incluye tanto la planificación de los procedimientos de acreditación, específicamente adaptados a las características y necesidades del personal militar, como la ejecución de acciones de información, orientación y asesoramiento dirigidas a quienes deseen participar en el proceso. El medio señaló que esta coordinación contempla la puesta en marcha de herramientas y recursos destinados a maximizar el aprovechamiento de la experiencia militar en el nuevo itinerario profesional.

Entre las tareas asignadas, el Ministerio de Defensa tendrá la función de certificar formalmente la experiencia profesional de los candidatos, lo que supone acreditar el tiempo efectivo de servicio, los oficios desempeñados y cualquier otra competencia relevante acumulada durante su estancia en las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Aragón, por su parte, asume el despliegue de los procesos de evaluación y acreditación, así como la expedición de los documentos oficiales que permitirán a los participantes competir en igualdad de condiciones por oportunidades laborales o continuar su formación en el sistema educativo.

El procedimiento, regido por el marco de la convocatoria permanente vigente, permite tanto el reconocimiento de competencias obtenidas en el ejercicio de funciones militares como aquellas adquiridas a través de fórmulas alternativas de aprendizaje fuera de los canales formales. Según reportó el medio, la posibilidad de convertir la experiencia profesional en títulos oficiales responde a la demanda creciente de vías de inserción sociolaboral para quienes finalizan su compromiso temporal con Defensa, y supone un avance en las políticas de transición de carreras profesionales desde el ámbito militar al civil.

Las actuaciones previstas incluyen, además, actividades informativas y de acompañamiento durante todas las fases del proceso, garantizando la transparencia de la evaluación y el correcto asesoramiento de los interesados. El medio explicó que la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón gestionará estos procedimientos y expedirá las certificaciones correspondientes una vez superadas todas las etapas requeridas.

La iniciativa responde a la necesidad de adaptar los procesos de reconocimiento de competencias a las singularidades de los trayectos profesionales militares y de reservistas, buscando la integración de estos perfiles en el mercado de trabajo civil tras la conclusión de su etapa en las Fuerzas Armadas. Según informó el medio, el acuerdo también representa un sistema coordinado de validación y homologación de capacidades e impulsa la posibilidad de acceso a nuevos estudios o empleos en distintos sectores productivos.

De acuerdo con lo publicado, la decisión de aprobar la firma del convenio forma parte de una serie de medidas orientadas a la valorización de la experiencia militar y al refuerzo de la colaboración institucional, favoreciendo la transición de los militares hacia otras etapas profesionales y sociales tras su paso por el Ejército.