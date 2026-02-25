Espana agencias

Absuelto el exalcalde socialista de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

El tribunal de Santa Fe resolvió que Pedro Sánchez no tuvo intención deliberada ni motivaciones políticas al ordenar modificar la escultura dedicada a Anguita, atribuyendo la intervención a razones de seguridad planteadas por un vecino y avaladas por testigos

Durante la vista judicial, el coste de devolver el monolito a su estado anterior fue estimado en 125 euros, según detalla la sentencia recogida por el diario Ahora Granada. La pieza de la estrella cortada permanece guardada en las dependencias del Ayuntamiento de Láchar. En este contexto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe (Granada) determinó que Pedro Sánchez, exalcalde socialista de Láchar, debía ser absuelto del delito leve de daños a la escultura homenaje a Julio Anguita, ubicada en la plaza del mismo nombre y que fue objeto de intervención en junio de 2024. Así lo informó Europa Press en base al contenido de la resolución judicial conocida este jueves.

El fundamento principal de la sentencia es que Sánchez no actuó con intención deliberada de causar daños ni por razones políticas, según consignó Europa Press en su análisis del fallo. La denuncia partió de la actual alcaldesa de Láchar, Elizabeth Barnés, representante de Izquierda Unida, tras la orden del entonces alcalde para que trabajadores municipales recortaran la estrella de cinco puntas situada en lo alto del monolito. El motivo alegado fue una queja de un vecino quien aseguró que la estructura suponía un peligro, ya que su sobrina había resultado lesionada en la cabeza a causa de las puntas de la estrella. Esta versión fue confirmada en la sala por el entonces concejal de Urbanismo.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal consideró que el “mero hecho” de que Sánchez hubiera tomado la decisión de intervenir en la escultura después de haberse presentado una moción de censura contra él resultaba insuficiente para atribuirle una motivación política detrás de la orden. El fallo subraya que no se acreditó ningún propósito deliberado de producir desperfectos en el monolito.

En la sentencia, citada por Ahora Granada y Europa Press, se hace constar además que la reposición de la estrella a su estado original puede realizarse con los elementos existentes y que la conservación de la pieza retirada permite evitar mayores perjuicios o una reconstrucción parcial inapropiada. La magistrada señaló como infundada la preocupación manifestada por la parte denunciante y por el presupuesto presentado por el Ayuntamiento de Láchar sobre la eventual mala calidad de la reparación propuesta por la perito judicial. Consideró que no hay motivos para estimar que la restauración termine en un arreglo deficiente.

El tribunal señala que no existen obstáculos para restituir la estrella cortada, la cual quedó depositada en instalaciones municipales tras la intervención ordenada en junio de 2024. Tampoco reconoció intencionalidad en el acto por parte del exalcalde. Durante el proceso judicial, Sánchez argumentó que la seguridad fue siempre la prioridad, en respuesta directa a la petición y preocupación de la familia afectada, y que la intervención fue comunicada al concejal de Urbanismo, quien respaldó la decisión en la sala judicial.

Europa Press reportó que el fallo desestima cualquier vínculo entre la actuación de Sánchez y las dinámicas políticas locales, especificando que la moción de censura presentada antes del corte no justifica considerar el acto como motivado políticamente. El tribunal encuadra la decisión como una medida municipal vinculada a la protección de la seguridad pública y basada en testimonios directos.

El veredicto contempla la posibilidad de recurso legal contra la resolución emitida por la titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Santa Fe. La alcaldesa actual, Elizabeth Barnés, recurrió al ámbito judicial originando el proceso que ahora se resuelve con la absolución del exregidor socialista. La orden de modificar la escultura se inscribe en un contexto de tensión tras la moción de censura, aunque, según publicó Europa Press, la magistrada concluyó que “no se aprecia motivación política ni intencionalidad dolosa” en las actuaciones de Sánchez.

El incidente se centró en la escultura dedicada a la memoria de Julio Anguita, objeto de valor simbólico en la localidad de Láchar. El coste económico involucrado en la reparación, así como la conservación de la estrella retirada y la viabilidad de restitución, recibieron especial atención por parte de la autoridad judicial y del Ayuntamiento en el desarrollo del juicio. Todas las partes, incluidas las institucionales y las particulares, expusieron sus argumentos en la vista, situación que permitió al tribunal valorar de manera exhaustiva las causas y los efectos de la actuación municipal bajo análisis.

