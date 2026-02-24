El PP pide a Abascal no creerse "las etiquetas" de la izquierda y defiende su documento marco: "A nadie puede molestar"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que no se crea "las etiquetas que les pone la izquierda" y ha defendido el documento marco que ha publicado el PP para sentarse a negociar en Extremadura y Aragón. Según ha dicho, se trata de un texto "genérico con unas primeras reglas" que "a nadie puede molestar".

Así se ha pronunciado después de que Abascal haya calificado de "incorrecto" el decálogo adoptado por el PP para pactar con su formación, alegando que parece que los 'populares' negocian "con salvajes" que tienen que "intentar domar". Es más, ha admitido que le "molesta" ese documento marco al incluir menciones a la unidad nacional, la Constitución o la separación de poderes. "La música me suena mal, es empezar con mal pie, un error", ha lamentado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha admitido que le han "sorprendido" las palabras del líder de Vox. "Entiendo que el señor Abascal no viene del mundo del derecho, pero todos los que nos hemos dedicado al derecho sabemos perfectamente que un documento con una propuesta es precisamente el embrión de lo que puede ser una negociación", ha dicho, para añadir que "a nadie le pueda parecer de salvajes entregar un documento con propuestas y un documento propositivo".

En este punto, ha pedido a Abascal que "no se crea esas etiquetas que les pone la izquierda" y ha subrayado que expresa "muy buena voluntad" que el PP, que ha ganado las elecciones, ponga sobre la mesa un documento "transparente" para "dar certidumbre sobre lo que se va a hablar" y poder entenderse.

"Es al partido que ha ganado al que le corresponde el liderazgo de la negociación, lo cual no quiere decir que tengamos que imponer todo en la negociación", ha manifestado Muñoz, que ha insistido en que "a nadie puede molestar" que el PP presente ese documento "para empezar a trabajar".

"UNA DECLARACIÓN DE MÍNIMOS PARA TODAS LAS CCAA"

En este punto, la dirigente del PP ha señalado que lo que ha hecho el PP es una "declaración de mínimos para todas las comunidades autónomas" en las que tiene que llegar a pactos y ha añadido que ya luego se hablará de las "particularidades dentro de cada autonomía".

"Pero es lógico que un partido nacional como el PP presente una declaración de intenciones y de mínimos para todos aquellos sitios en los que tenga que haber un acuerdo y que lo conozcan todos los españoles", ha enfatizado, para lamentar que se pueda criticar a su partido por ser "transparente" y hacer un "un ejercicio positivo y de responsabilidad".

Además, ha dicho que a Feijóo le hubiera "parecido estupendo este documento" si siguiera siendo presidente de la Xunta de Galicia porque establece un marco "general" de negociación entre PP y Vox. "Un documento genérico con unas primeras reglas que definan el marco, más allá de las cuestiones concretas de cada CCAA, es que esto lo puede suscribir cualquier presidente del PP, obviamente", ha garantizado.

"SIGO ESTANDO CONVENCIDA DE QUE VA A HABER UN ACUERDO"

Al ser preguntada qué perspectivas tiene el PP tras las críticas del presidente de Vox, la portavoz del Grupo Popular ha dicho que ella va a seguir siendo "posibilista". "Yo estoy convencida, sigo estando convencida que va a haber un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón", ha enfatizado.

De hecho, Muñoz ha asegurado que ve "muy lejano que haya una repetición electoral" porque, según ha resaltado, "ningún ciudadano entendería que las fuerzas del centroderecha tengan una mayoría amplísima para gobernar y la desaprovechen".

En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos "han sido muy claros" en las urnas, donde han dicho que "no quieren un gobierno de izquierdas". "Y por tanto no veo otra opción que no sea que no haya un acuerdo y un pacto", ha apostillado.

"Lo que le pido al señor Abascal es que no se crea las etiquetas que les pone la izquierda porque nadie en PP le está tratando así", ha abundado, para subrayar que PP y Vox tienen "un mandato de los ciudadanos los ciudadanos" tras los resultados de los comicios en Extremadura y Aragón.

COMPROMISO DE APROBAR PRESUPUESTOS EN LA LEGISLATURA Ante el hecho de que el documento marco del PP incluya el compromiso de aprobar los presupuestos de la legislatura, Muñoz ha señalado que el PP lo que está pidiendo es que "haya estabilidad en los gobiernos" y ha resaltado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha presentado las cuentas públicas en toda la legislatura.

En este sentido, ha señalado que si PP y Vox van a llegar a un acuerdo programático de "ideas" y de "puntos concretos", "lo lógico" es que el Gobierno autonómico que salga de esas negociaciones "sirva para dar estabilidad a las comunidades autónomas". "Es evidente que lo que ha hecho el PP es un ejercicio de responsabilidad".

Muñoz ha recordado que hace cuatro años, en el primer gobierno que negoció Vox, el debate "solo giraba en torno a cuántas consejerías" pedían. "Pongámonos a trabajar, que es lo que hay que hacer", ha apostillado.

Ante la reunión que este mismo martes han mantenido en la sede del PP el secretario general de su partido, Miguel Tellado, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, Muñoz ya ha anticipado que "va a haber muchas reuniones" porque están en un proceso de negociación para "conseguir acuerdos autonómicos en varias comunidades". "Es que me parece de perogrullo, es que lo raro sería que no hubiera esas reuniones", ha concluido.