El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de su hermano en Peleas de Abajo (Zamora)

La investigación sobre la muerte violenta de un hombre de 70 años en Peleas de Abajo (Zamora) ha señalado a su hermano menor, de 66 años, como principal sospechoso, después de que la Guardia Civil hallara el cuerpo sin vida en una vivienda familiar a primera hora del domingo, tras recibir el aviso de otro familiar. Según informó la Guardia Civil, el arrestado ha sido trasladado sin derecho a fianza al centro penitenciario de Topas, en Salamanca, tras haber permanecido las últimas horas bajo custodia en los calabozos del cuerpo policial.

El medio detalló que el ingreso en prisión se produjo tras la comparecencia del detenido ante el Juzgado Número 6 de Zamora, el martes alrededor de las 14:00 horas. El juez ordenó su ingreso en la cárcel de Topas bajo régimen comunicado y le denegó la posibilidad de salir bajo fianza, medida que suele aplicarse en los casos graves o cuando existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

De acuerdo con lo reportado por la Guardia Civil y publicado por diversos medios, la víctima sufrió varias heridas de arma blanca. Fuentes oficiales indicaron que el presunto homicida habría apuñalado reiteradamente a su hermano mayor en la vivienda que ambos compartían en el municipio de Peleas de Abajo, situado en la provincia de Zamora. La intervención policial se produjo tras recibir el aviso de un familiar, que alertó sobre un posible incidente violento. Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del hombre de 70 años, quien presentaba numerosas lesiones compatibles con un ataque con cuchillo.

El detenido, quien fue identificado como hermano menor de la víctima, fue arrestado en el propio domicilio el mismo domingo y trasladado inicialmente a las dependencias de la Guardia Civil. Allí permaneció hasta ser puesto a disposición judicial. Según consignó la Guardia Civil, el proceso se realizó siguiendo los protocolos establecidos para delitos de homicidio y violencia doméstica, dada la naturaleza del vínculo entre la víctima y el sospechoso.

El medio también indicó que la investigación sigue abierta para esclarecer los motivos y circunstancias que desencadenaron el suceso, aunque los responsables del caso no han ofrecido hasta el momento más detalles sobre el posible móvil del crimen. La vivienda fue precintada mientras los agentes continuaban recabando pruebas para el procedimiento judicial.

Según detalló la Guardia Civil, el arresto inmediato y la rápida puesta a disposición judicial se enmarcan en la gravedad del suceso y la contundencia de los indicios reunidos hasta ahora. El traslado a Topas, uno de los centros penitenciarios de referencia en Castilla y León, se aplicó para garantizar la seguridad del detenido y facilitar la instrucción del caso.

La localidad de Peleas de Abajo, escenario de los hechos, cuenta con poco más de 200 habitantes. La noticia del enfrentamiento mortal entre hermanos ha impactado a los vecinos, quienes han sido testigos de la movilización policial desde el inicio de la investigación. La Guardia Civil continuará con las pesquisas para completar el informe destinado a la autoridad judicial y reunir todos los elementos necesarios para la instrucción.

El caso ha quedado ahora en manos de la justicia, mientras siguen las diligencias para dilucidar todos los elementos relacionados con el fallecimiento y la posible imputación del principal sospechoso por delito de homicidio. Todo el procedimiento judicial continuará desarrollándose en el ámbito del Juzgado Número 6 de Zamora, encargado del caso desde el pasado martes.