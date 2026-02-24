Espana agencias

El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de su hermano en Peleas de Abajo (Zamora)

El hombre de 66 años arrestado tras la muerte violenta de su hermano mayor en una vivienda familiar ha sido trasladado sin derecho a fianza a una cárcel de Salamanca, según confirman fuentes de la Guardia Civil

Guardar

La investigación sobre la muerte violenta de un hombre de 70 años en Peleas de Abajo (Zamora) ha señalado a su hermano menor, de 66 años, como principal sospechoso, después de que la Guardia Civil hallara el cuerpo sin vida en una vivienda familiar a primera hora del domingo, tras recibir el aviso de otro familiar. Según informó la Guardia Civil, el arrestado ha sido trasladado sin derecho a fianza al centro penitenciario de Topas, en Salamanca, tras haber permanecido las últimas horas bajo custodia en los calabozos del cuerpo policial.

El medio detalló que el ingreso en prisión se produjo tras la comparecencia del detenido ante el Juzgado Número 6 de Zamora, el martes alrededor de las 14:00 horas. El juez ordenó su ingreso en la cárcel de Topas bajo régimen comunicado y le denegó la posibilidad de salir bajo fianza, medida que suele aplicarse en los casos graves o cuando existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

De acuerdo con lo reportado por la Guardia Civil y publicado por diversos medios, la víctima sufrió varias heridas de arma blanca. Fuentes oficiales indicaron que el presunto homicida habría apuñalado reiteradamente a su hermano mayor en la vivienda que ambos compartían en el municipio de Peleas de Abajo, situado en la provincia de Zamora. La intervención policial se produjo tras recibir el aviso de un familiar, que alertó sobre un posible incidente violento. Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del hombre de 70 años, quien presentaba numerosas lesiones compatibles con un ataque con cuchillo.

El detenido, quien fue identificado como hermano menor de la víctima, fue arrestado en el propio domicilio el mismo domingo y trasladado inicialmente a las dependencias de la Guardia Civil. Allí permaneció hasta ser puesto a disposición judicial. Según consignó la Guardia Civil, el proceso se realizó siguiendo los protocolos establecidos para delitos de homicidio y violencia doméstica, dada la naturaleza del vínculo entre la víctima y el sospechoso.

El medio también indicó que la investigación sigue abierta para esclarecer los motivos y circunstancias que desencadenaron el suceso, aunque los responsables del caso no han ofrecido hasta el momento más detalles sobre el posible móvil del crimen. La vivienda fue precintada mientras los agentes continuaban recabando pruebas para el procedimiento judicial.

Según detalló la Guardia Civil, el arresto inmediato y la rápida puesta a disposición judicial se enmarcan en la gravedad del suceso y la contundencia de los indicios reunidos hasta ahora. El traslado a Topas, uno de los centros penitenciarios de referencia en Castilla y León, se aplicó para garantizar la seguridad del detenido y facilitar la instrucción del caso.

La localidad de Peleas de Abajo, escenario de los hechos, cuenta con poco más de 200 habitantes. La noticia del enfrentamiento mortal entre hermanos ha impactado a los vecinos, quienes han sido testigos de la movilización policial desde el inicio de la investigación. La Guardia Civil continuará con las pesquisas para completar el informe destinado a la autoridad judicial y reunir todos los elementos necesarios para la instrucción.

El caso ha quedado ahora en manos de la justicia, mientras siguen las diligencias para dilucidar todos los elementos relacionados con el fallecimiento y la posible imputación del principal sospechoso por delito de homicidio. Todo el procedimiento judicial continuará desarrollándose en el ámbito del Juzgado Número 6 de Zamora, encargado del caso desde el pasado martes.

Temas Relacionados

AsesinatoPeleas de AbajoGuardia CivilJuzgado Número 6 de ZamoraTopasZamoraPrisiónSalamancaCentro penitenciarioFiscalíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pedro Martínez señala tres decisiones arbitrales de la semifinal ante el Real Madrid

Infobae

Iván Alejo: "Necesitamos que Zorrilla se llene y sea una caldera ante el Huesca"

Infobae

México busca ante Islandia talentos para el Mundial

Infobae

Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de Francia de balonmano, debutará contra España

Infobae

Cerezo: “La sanción a Prestianni va a crear muchísimos problemas”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del accidente de

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón: dice que su “exclusión voluntaria” fue decisiva en las muertes

ECONOMÍA

Las grandes plataformas inmobiliarias son

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”