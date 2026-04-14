Sánchez celebra la regularización de migrantes como un acto de justicia y de necesidad

Madrid, 14 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el Gobierno vaya a aprobar este martes la regularización extraordinaria de migrantes, que dará permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas, como un acto de justicia pero también de necesidad para España.

En una carta a la ciudadanía, Sánchez ha asegurado que se trata, ante todo, de un acto de "normalización", al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles y construyen una "España rica, abierta y diversa".

Pero también se trata, ha señalado, de un acto de justicia con el pasado migrante de España y "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos sufren.

De hecho, ha subrayado que es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en el Europa y la que más oportunidades de empleo crea, tanto para los que vienen de fuera como para los que nacieron aquí. EFE