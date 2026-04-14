Las solicitudes para la regularización comienzan el 16 de abril online y el 20 presencial

Madrid, 14 abr (EFE).- Los interesados en la regularización de migrantes que prevé aprobar este martes el Gobierno podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.

Así lo ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha celebrado esta medida porque convierte a España en "un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos".

Saiz ha confirmado que los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida.

La ministra ha asegurado que se trata de un procedimiento "absolutamente dimensionado", para lo que se han reforzado los equipos, y ha confirmado que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo, quien resuelva las peticiones.

Sin embargo, se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio" para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, cuando se acaba el plazo, de modo que en dos meses y medio el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones "vengan las que vengan".

Sobre uno de los últimos aspectos que han cambiado respecto al borrador inicial a raíz del dictamen del Consejo de Estado, Saiz ha confirmado que los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán beneficiarse de la regularización ya que, ha defendido, estos no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.

Lo que no significa, ha precisado, que haya "desprotección" o se vaya a dar la espalda a este colectivo, al igual que el proceso que se aprueba este martes no está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra porque estos cuentan con el mecanismo de protección temporal. EFE