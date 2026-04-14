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La Bolsa española sube el 0,83 % tras la apertura y supera los 18.100 puntos

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Madrid, 14 abr (EFE).- La Bolsa española sube el 0,83 % tras la apertura de este martes y supera los 18.100 puntos, animada por la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio, después de que Irán haya mantenido su disposición a retomar las negociaciones con Estados Unidos.

En los primeros compases de cotización de este martes, y mientras el precio de crudo brent baja levemente, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 18.173,3 puntos, tras sumar ese 0,83 %. Las ganancias del año son del 4,98 %.

Dentro del indicador, ACS destaca al subir el 2,68 %; seguida de Acerinox, que avanza el 1,89 %.

Por el contrario, en el lado de las pérdidas solo cotizan dos valores: Repsol, que se deja el 0,65 %; e Iberdrola, el 0,50 %.

Además de Repsol e Iberdrola, del resto de grandes valores, Inditex suma un leve 0,08 %; BBVA, el 0,61 %; Telefónica, el 0,66 %; y Santander, el 1,47 %.

La Bolsa española sube este martes después de terminar la víspera con pérdidas del 0,99 % ante el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, después de que fracasaran las negociaciones de paz con Irán el fin de semana.

Pese a las caídas en España y en el resto de Europa, Wall Street cerró la víspera en verde, animada por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Irán se había puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones.

Las palabras de Trump impulsaron las expectativas de un posible acuerdo de paz y la tendencia positiva que registró Wall Street se ha extendido esta madrugada a Asia, donde destaca el Nikkei de Tokio, que sube el 2,43 %.

La Bolsa de Shanghái suma el 0,69 % y el Hang Seng de Hong Kong el 0,62 %.

De la misma forma, y siguiendo la estela de Wall Street y Asia, en Europa, se imponen las compras. Con el euro al alza, a 1,177 dólares, Fráncfort ha abierto con una revalorización del 1 %, Milán del 0,47 %, París del 0,26 % y Londres del 0,15 %.

Los analistas de Link Securities explican que, tras esta apertura en verde, "posteriormente, serán las noticias que se vayan conociendo sobre un posible acercamiento de posturas entre Estados Unidos e Irán y el potencial inicio de nuevas negociaciones de paz lo que, para bien o para mal, determinen la tendencia de los mercados" este martes.

Asimismo, el mercado también estará pendiente de la temporada de publicación de resultados trimestrales en Estados Unidos, donde varios de los mayores bancos estadounidenses darán a conocer sus cifras, entre ellos JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo.

También, esta tarde, se conocerá en Estados Unidos el índice de precios de la producción (IPP) del mes de marzo, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su informe global de perspectivas macroeconómicas, de las que se espera una revisión a la baja ante el impacto del conflicto de Oriente Medio sobre la economía global.

En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, para entrega en junio cae levemente. Baja el 0,26 %, hasta los 99,11 dólares.

Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae con algo más fuerza, el 1,68 %, hasta los 97,42 dólares.

El precio del oro sube el 0,86 %, hasta los 4.782,9 dólares la onza; mientras el bitcóin avanza el 0,19 %, hasta los 74.580,8 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,544 %. EFE

(foto)(vídeo)

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