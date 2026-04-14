Motivos económicos causaron la discusión en la que un temporero fue asesinado en La Rioja

Logroño, 14 abr (EFE).- La Guardia Civil en La Rioja ha informado este martes de que motivos económicos podrían haber causado la discusión entre dos jóvenes temporeros el pasado día 7 en la localidad riojana de Tirgo, tras la que uno de ellos fue detenido como presunto autor de matar al otro con un cuchillo.

La investigación ha determinado que el suceso ocurrió en el interior de una vivienda, donde se originó una fuerte discusión entre dos compañeros de trabajo, ambos de origen marroquí, presuntamente por motivos económicos, ha añadido la Guardia Civil en una nota.

Durante el altercado, uno de ellos se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo, tras lo que, según los testigos, se abalanzó sobre la víctima y le asestó una puñalada en el costado izquierdo.

Este hombre, de 31 años y gravemente herido, logró salir a la calle en un intento por huir pero se desplomó a pocos metros de la vivienda.

Las primeras dotaciones de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que llegaron al lugar encontraron al varón inconsciente, sin respiración y sin respuesta a los estímulos.

Los agentes localizaron la herida sangrante, realizaron un control de hemorragia y practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de la atención aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La rápida actuación y coordinación entre la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Laboratorio de Criminalística y las patrullas de Seguridad Ciudadana resultó determinante para asegurar la escena del crimen, recabar pruebas esenciales y avanzar en la investigación desde los primeros minutos, ha subrayado.

Gracias a esta labor conjunta, los agentes localizaron y detuvieron, pocas horas después de cometerse el crimen, al presunto autor, quien fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Haro, a unos 10 kilómetros de Tirgo, localidad, esta última, con cerca de 170 habitantes.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido, de una edad similar a la de la víctima, fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato con alevosía, por lo que fue trasladado al centro penitenciario de Logroño. EFE

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