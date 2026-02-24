Espana agencias

El abogado Piedrafita dice que Marlaska llamó a la víctima del DAO y que la otra afectada es una vigilante de seguridad

El representante legal señaló que el responsable de Interior se comunicó personalmente con la denunciante principal el pasado viernes, mientras que la supuesta segunda víctima, que también contactó al letrado, trabaja como guardia de seguridad privada

Guardar

Según declaró Jorge Piedrafita, abogado implicado en la causa, la segunda mujer que ha contactado con él por supuestos hechos relacionados con el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, trabaja como vigilante de seguridad. Piedrafita explicó en el programa 'La Mirada Crítica' de Tele 5, citando información recogida por Europa Press, que esta trabajadora reside en las proximidades de una finca situada en el norte de España. El lugar habría sido utilizado por personas influyentes para actividades de recreo, y según la versión de la denunciante, su presencia allí representó un obstáculo para los asistentes, quienes solicitaron que abandonara el sitio.

El letrado expuso, según comunicó Europa Press, que tras negarse a dejar su puesto, la vigilante habría sido objeto de seguimientos y controles en un intento de modificar su entorno laboral, aunque estas acciones no alcanzaron su objetivo. Piedrafita añadió que, finalmente, se habrían ejercido presiones a través de la empresa de seguridad en la que trabajaba, hasta lograr su despido.

Por otra parte, Jorge Piedrafita informó que el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estableció comunicación directa con la principal denunciante de la supuesta agresión sexual atribuida a José Ángel González. De acuerdo con Piedrafita y el testimonio recabado por Europa Press, Marlaska escuchó a la víctima durante la llamada telefónica y le ofreció apoyo, preguntándole cuáles eran sus necesidades en esta situación. La afectada trasladó al ministro su deseo de contar con un canal de comunicación directo con el Ministerio, mecanismo que ya se ha puesto en marcha, según relató el abogado.

Piedrafita aprovechó también para expresar su reconocimiento a Gemma Barroso, quien actualmente desempeña de manera provisional el cargo de DAO. El abogado subrayó que Barroso se comunica diariamente con la víctima principal, algo que, según sus palabras, contribuye a mantener la calma de la denunciante y garantiza que su protección transcurra adecuadamente.

Según la información difundida por Europa Press, Piedrafita destacó la necesidad de reunir pruebas suficientes antes de avanzar en nuevas acciones legales respecto a la segunda afectada, quien, precisó, ha manifestado disponer de evidencias relativas a los hechos que denuncia. El letrado remarcó que su labor solo avanza sobre bases probatorias y que está a la espera de la documentación que la trabajadora de seguridad asegura tener.

Piedrafita agregó que la relación entre cargos policiales jubilados y el sector privado de la seguridad facilita que algunos funcionarios retirados accedan a puestos relevantes en empresas del ramo, lo que, según el testimonio de la presunta víctima, habría influido en las presiones contra ella.

La denuncia principal contra González, antiguo DAO de la Policía Nacional, incluye acusaciones de agresión sexual y ha motivado reacciones tanto desde el Ministerio del Interior como desde la actual estructura de mando de la Policía Nacional, según reportó Europa Press. La víctima cuenta actualmente con acompañamiento y respaldo institucional, hechos que el propio abogado quiso poner de manifiesto, agradeciendo no solo la respuesta del ministro Grande Marlaska sino también la labor coordinada del entorno policial que garantiza la seguridad de las partes.

Temas Relacionados

Abuso sexualJosé Ángel GonzálezFernando Grande MarlaskaJorge PiedrafitaPolicía NacionalMinisterio del InteriorEspañaTele 5Acoso laboralEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Albares viaja a Kiev para escenificar el apoyo de España en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Albares viaja a Kiev para

El Congreso vota la ley del PNV para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad

El grupo vasco lleva al Pleno una propuesta destinada a rebajar las sanciones por desobediencia al Tribunal Constitucional y eliminar el control previo sobre estatutos, buscando limitar las facultades extraordinarias del alto tribunal en estos procesos legislativos

El Congreso vota la ley

El Congreso retoma hoy sus interrogatorios sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña, tras 8 meses de parón

Agentes que participaron en la investigación del 17-A han sido convocados nuevamente para ofrecer su testimonio, mientras el órgano parlamentario evalúa llamar a responsables de cuerpos policiales y exmandatarios todavía pendientes de comparecer

El Congreso retoma hoy sus

El Gobierno aprueba hoy la desclasificación de documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica"

El Ejecutivo anuncia esta medida en el aniversario del intento de golpe de Estado, con el objetivo de poner fin al secretismo, cumplir con una antigua demanda social y facilitar el acceso a archivos inéditos sobre aquel acontecimiento histórico

El Gobierno aprueba hoy la

El Supremo ve delito en negarse a estar en una mesa electoral en pandemia con la "excusa" de poder contagiarse

El máximo tribunal sanciona con multa a un ciudadano que rehusó participar como vocal durante los comicios catalanes de 2021, descartando argumentos sobre riesgo sanitario al considerar que la situación afectaba a toda la población y no solo al implicado

El Supremo ve delito en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una banda de Madrid

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

ECONOMÍA

El ERE y las ventas

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella