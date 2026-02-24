El abogado Piedrafita dice que Marlaska llamó a la víctima del DAO y que la otra afectada es una vigilante de seguridad

Según declaró Jorge Piedrafita, abogado implicado en la causa, la segunda mujer que ha contactado con él por supuestos hechos relacionados con el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, trabaja como vigilante de seguridad. Piedrafita explicó en el programa 'La Mirada Crítica' de Tele 5, citando información recogida por Europa Press, que esta trabajadora reside en las proximidades de una finca situada en el norte de España. El lugar habría sido utilizado por personas influyentes para actividades de recreo, y según la versión de la denunciante, su presencia allí representó un obstáculo para los asistentes, quienes solicitaron que abandonara el sitio.

El letrado expuso, según comunicó Europa Press, que tras negarse a dejar su puesto, la vigilante habría sido objeto de seguimientos y controles en un intento de modificar su entorno laboral, aunque estas acciones no alcanzaron su objetivo. Piedrafita añadió que, finalmente, se habrían ejercido presiones a través de la empresa de seguridad en la que trabajaba, hasta lograr su despido.

Por otra parte, Jorge Piedrafita informó que el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estableció comunicación directa con la principal denunciante de la supuesta agresión sexual atribuida a José Ángel González. De acuerdo con Piedrafita y el testimonio recabado por Europa Press, Marlaska escuchó a la víctima durante la llamada telefónica y le ofreció apoyo, preguntándole cuáles eran sus necesidades en esta situación. La afectada trasladó al ministro su deseo de contar con un canal de comunicación directo con el Ministerio, mecanismo que ya se ha puesto en marcha, según relató el abogado.

Piedrafita aprovechó también para expresar su reconocimiento a Gemma Barroso, quien actualmente desempeña de manera provisional el cargo de DAO. El abogado subrayó que Barroso se comunica diariamente con la víctima principal, algo que, según sus palabras, contribuye a mantener la calma de la denunciante y garantiza que su protección transcurra adecuadamente.

Según la información difundida por Europa Press, Piedrafita destacó la necesidad de reunir pruebas suficientes antes de avanzar en nuevas acciones legales respecto a la segunda afectada, quien, precisó, ha manifestado disponer de evidencias relativas a los hechos que denuncia. El letrado remarcó que su labor solo avanza sobre bases probatorias y que está a la espera de la documentación que la trabajadora de seguridad asegura tener.

Piedrafita agregó que la relación entre cargos policiales jubilados y el sector privado de la seguridad facilita que algunos funcionarios retirados accedan a puestos relevantes en empresas del ramo, lo que, según el testimonio de la presunta víctima, habría influido en las presiones contra ella.

La denuncia principal contra González, antiguo DAO de la Policía Nacional, incluye acusaciones de agresión sexual y ha motivado reacciones tanto desde el Ministerio del Interior como desde la actual estructura de mando de la Policía Nacional, según reportó Europa Press. La víctima cuenta actualmente con acompañamiento y respaldo institucional, hechos que el propio abogado quiso poner de manifiesto, agradeciendo no solo la respuesta del ministro Grande Marlaska sino también la labor coordinada del entorno policial que garantiza la seguridad de las partes.