Espana agencias

Vox y el PP inician un nuevo marco negociador para Extremadura y Aragón: primero programa de gobierno y después puestos

Guardar

Vox y el PP comienzan esta semana un nuevo formato para negociar la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones.

Así lo ha trasladado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa, donde ha detallado que las conversaciones que tendrán lugar esta semana en Extremadura y Aragón ya se producirán bajo este nuevo marco negociador. Fuentes de Vox matizan que han determinado la nueva estrategia para conversar con la dirección nacional del PP.

Garriga ha detallado que las conversaciones se pilotarán ahora en dos fases. La primera, "fundamental y primordial" es ponerse de acuerdo sobre medidas "concretas", "ideas" y "un plan de gobierno" que "no dé lugar a interpretaciones" y con unas garantías pactadas que aseguren su cumplimiento. La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición. "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TSJ confirma 20 años para un hombre por agresiones sexuales y extorsión en redes a 17 menores

El máximo órgano judicial autonómico ratifica íntegramente la sentencia que impone cárcel, vigilancia posterior, inhabilitación profesional y elevadas indemnizaciones al responsable de un entramado delictivo dirigido a menores a través de plataformas digitales

Infobae

La madre de Esther, la joven asesinada en Torrejón, sobre su pareja: "Le dijo que la iba a matar un día"

La testificación de familiares y amistades revela episodios de violencia y agresiones, mientras la Fiscalía sostiene que el incendio fue provocado para acabar con la vida de la joven y plantea graves penas para los acusados implicados en el crimen

La madre de Esther, la

Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir a Cecopi

Un asesor sitúa la llegada

El Gobierno prevé un acto con Sánchez en el Campo de Gibraltar para celebrar el derribo "definitivo" de la Verja

El Gobierno prevé un acto

El conseller de Medio Ambiente defiende que no se tomaran medidas preventivas porque no se preveía una dana "tan grave"

El conseller de Medio Ambiente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Génova entra de lleno en

Génova entra de lleno en las negociaciones con Vox ante el bloqueo en Extremadura y Aragón: “No vamos a participar en dinámicas de presión”

Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones