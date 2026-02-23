Sánchez felicita al nuevo primer ministro de Países Bajos y le pide cooperar sobre vivienda y agenda verde

El nuevo jefe de Gobierno neerlandés, Rob Jetten, asumió el liderazgo tras un acuerdo para ejercer su mandato en minoría junto con liberales y demócratas cristianos, exactamente cuatro meses después de producirse los comicios generales. Ante este escenario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le extendió su felicitación y manifestó su disposición a colaborar en varias áreas consideradas estratégicas por ambos países. Según publicó Europa Press, Sánchez hizo pública su felicitación mediante un mensaje difundido a través de su cuenta de X, en el que expresó: "Muchas felicidades, Rob Jetten. Todo lo mejor como nuevo primer ministro de Países Bajos".

El medio Europa Press detalló en su cobertura que el mensaje dirigido por Sánchez puso énfasis en temas de cooperación en el contexto europeo. En palabras del presidente español: "Desde España estamos deseando cooperar en Europa en temas prioritarios como vivienda, competitividad y la agenda verde y digital". De acuerdo con el reporte de Europa Press, la referencia de Sánchez busca consolidar una agenda común entre ambos gobiernos en cuestiones como el acceso a vivienda, la transición ecológica y la digitalización, que han cobrado especial peso en las políticas de la Unión Europea.

Rob Jetten, dirigente de centroizquierda, accedió formalmente al cargo durante la jornada del lunes, iniciando su mandato bajo un acuerdo que le permite gobernar en minoría. El proceso que llevó a Jetten a la jefatura del Ejecutivo neerlandés requirió negociaciones prolongadas tras las elecciones nacionales, hasta lograrse un entendimiento entre su formación y los partidos liberal y democristiano. Según publicó Europa Press, este acuerdo responde a la configuración parlamentaria surgida de los últimos comicios, que no arrojaron mayoría para ningún partido y forzaron la búsqueda de alianzas.

La respuesta de Sánchez centró su oferta en trabajar conjuntamente desde el ámbito europeo sobre desafíos como la política de vivienda, un tema que ha cobrado creciente relevancia en la mayoría de los estados miembros debido a la crisis de acceso a hogares asequibles. Además, el impulso ecológico y digital forma parte del plan de acción planteado por la Comisión Europea para los próximos años. Según consignó Europa Press, el mensaje del presidente español pone de relieve el interés de Madrid en fortalecer la cooperación sectorial con Países Bajos, ante los retos compartidos de sostenibilidad, innovación tecnológica y competitividad económica.

El comunicado del jefe del Ejecutivo español, difundido justo después de que se hiciera oficial la toma de posesión de Jetten, resalta la relevancia del liderazgo neerlandés dentro del marco de la Unión Europea y la necesidad de mantener una interlocución activa entre ambos gobiernos en materias clave. Europa Press recopiló el contenido de la publicación de Sánchez en la red X, subrayando la intención del Ejecutivo español de operar en sintonía con Países Bajos para avanzar hacia los objetivos europeos en materia social y medioambiental, así como en la transformación digital.

Según los detalles publicados por Europa Press, el contexto político en el que Jetten asume el Ejecutivo holandés evidencia la fragmentación del escenario político en Países Bajos y la creciente responsabilidad de alcanzar consensos para la gestión de los asuntos públicos. Ante esta coyuntura, el llamado de Sánchez a la colaboración también refleja una estrategia para reforzar alianzas dentro del marco comunitario y afrontar los desafíos que afectan a ambos países.

Por otro lado, la reiteración de España sobre la voluntad de trabajar en la agenda verde y la digitalización coincide con los compromisos asumidos por los Estados miembros respecto a las políticas de neutralidad climática y transición a modelos productivos digitales. Según reportó Europa Press, estas prioridades constituyen pilares para los próximos años y formarán parte de las mesas de diálogo entre ambos gobiernos, en línea con los objetivos fijados por la Unión Europea en su hoja de ruta hasta 2030.

La publicación de Sánchez en la red X, recogida por Europa Press, sintetiza el clima de cooperación que pretende mantener el presidente del Gobierno con el nuevo Ejecutivo neerlandés en una etapa marcada por importantes retos en materia de vivienda, sostenibilidad y competitividad. La disposición expresada por Sánchez se enmarca, así, en el contexto de la diplomacia europea, donde la búsqueda de consensos resulta fundamental ante escenarios políticos fragmentados y demandas crecientes de los ciudadanos en asuntos sociales y económicos.