Espana agencias

Sánchez felicita al nuevo primer ministro de Países Bajos y le pide cooperar sobre vivienda y agenda verde

Pedro Sánchez envió sus mejores deseos a Rob Jetten tras asumir el cargo, expresando su interés en unir esfuerzos especialmente en materias clave como el acceso a hogares, el impulso ecológico y la transformación digital, según publicó en la red social X

Guardar

El nuevo jefe de Gobierno neerlandés, Rob Jetten, asumió el liderazgo tras un acuerdo para ejercer su mandato en minoría junto con liberales y demócratas cristianos, exactamente cuatro meses después de producirse los comicios generales. Ante este escenario, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le extendió su felicitación y manifestó su disposición a colaborar en varias áreas consideradas estratégicas por ambos países. Según publicó Europa Press, Sánchez hizo pública su felicitación mediante un mensaje difundido a través de su cuenta de X, en el que expresó: "Muchas felicidades, Rob Jetten. Todo lo mejor como nuevo primer ministro de Países Bajos".

El medio Europa Press detalló en su cobertura que el mensaje dirigido por Sánchez puso énfasis en temas de cooperación en el contexto europeo. En palabras del presidente español: "Desde España estamos deseando cooperar en Europa en temas prioritarios como vivienda, competitividad y la agenda verde y digital". De acuerdo con el reporte de Europa Press, la referencia de Sánchez busca consolidar una agenda común entre ambos gobiernos en cuestiones como el acceso a vivienda, la transición ecológica y la digitalización, que han cobrado especial peso en las políticas de la Unión Europea.

Rob Jetten, dirigente de centroizquierda, accedió formalmente al cargo durante la jornada del lunes, iniciando su mandato bajo un acuerdo que le permite gobernar en minoría. El proceso que llevó a Jetten a la jefatura del Ejecutivo neerlandés requirió negociaciones prolongadas tras las elecciones nacionales, hasta lograrse un entendimiento entre su formación y los partidos liberal y democristiano. Según publicó Europa Press, este acuerdo responde a la configuración parlamentaria surgida de los últimos comicios, que no arrojaron mayoría para ningún partido y forzaron la búsqueda de alianzas.

La respuesta de Sánchez centró su oferta en trabajar conjuntamente desde el ámbito europeo sobre desafíos como la política de vivienda, un tema que ha cobrado creciente relevancia en la mayoría de los estados miembros debido a la crisis de acceso a hogares asequibles. Además, el impulso ecológico y digital forma parte del plan de acción planteado por la Comisión Europea para los próximos años. Según consignó Europa Press, el mensaje del presidente español pone de relieve el interés de Madrid en fortalecer la cooperación sectorial con Países Bajos, ante los retos compartidos de sostenibilidad, innovación tecnológica y competitividad económica.

El comunicado del jefe del Ejecutivo español, difundido justo después de que se hiciera oficial la toma de posesión de Jetten, resalta la relevancia del liderazgo neerlandés dentro del marco de la Unión Europea y la necesidad de mantener una interlocución activa entre ambos gobiernos en materias clave. Europa Press recopiló el contenido de la publicación de Sánchez en la red X, subrayando la intención del Ejecutivo español de operar en sintonía con Países Bajos para avanzar hacia los objetivos europeos en materia social y medioambiental, así como en la transformación digital.

Según los detalles publicados por Europa Press, el contexto político en el que Jetten asume el Ejecutivo holandés evidencia la fragmentación del escenario político en Países Bajos y la creciente responsabilidad de alcanzar consensos para la gestión de los asuntos públicos. Ante esta coyuntura, el llamado de Sánchez a la colaboración también refleja una estrategia para reforzar alianzas dentro del marco comunitario y afrontar los desafíos que afectan a ambos países.

Por otro lado, la reiteración de España sobre la voluntad de trabajar en la agenda verde y la digitalización coincide con los compromisos asumidos por los Estados miembros respecto a las políticas de neutralidad climática y transición a modelos productivos digitales. Según reportó Europa Press, estas prioridades constituyen pilares para los próximos años y formarán parte de las mesas de diálogo entre ambos gobiernos, en línea con los objetivos fijados por la Unión Europea en su hoja de ruta hasta 2030.

La publicación de Sánchez en la red X, recogida por Europa Press, sintetiza el clima de cooperación que pretende mantener el presidente del Gobierno con el nuevo Ejecutivo neerlandés en una etapa marcada por importantes retos en materia de vivienda, sostenibilidad y competitividad. La disposición expresada por Sánchez se enmarca, así, en el contexto de la diplomacia europea, donde la búsqueda de consensos resulta fundamental ante escenarios políticos fragmentados y demandas crecientes de los ciudadanos en asuntos sociales y económicos.

Temas Relacionados

Pedro SánchezRob JettenGobierno de EspañaEuropa PressPaíses BajosEspañaAgenda verdeViviendaCompetitividadXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos desdeña el aviso de IU de quedarse "arrinconado" si va por libre: "Las alianzas caerán por su peso"

La formación morada rechaza las presiones de Izquierda Unida para integrarse en una nueva alianza y defiende que solo un programa compartido y metas concretas pueden garantizar una coalición sólida dentro del espacio progresista

Podemos desdeña el aviso de

El autor del 'crimen de Halloween', condenado a ocho años de cárcel por homicidio

Tras un proceso judicial de 11 días y múltiples testimonios, el tribunal murciano impuso una pena inferior a la solicitada por las acusaciones, considerando varias eximentes y descartando la intención de acabar deliberadamente con la vida de la víctima

El autor del 'crimen de

El PP apoya las protestas de sindicatos de Policía contra Marlaska y dice que Sánchez no le cesa por lo que "ha tapado"

La formación conservadora se suma a las movilizaciones de cuerpos policiales para exigir la renuncia del responsable de Interior, acusando al presidente de mantener a su colaborador por conocer asuntos confidenciales sobre su gestión

El PP apoya las protestas

Una fundación anima al Congreso a llevar al Gobierno al TC por no presentar los PGE y a regular el Debate de la Nación

La organización Hay Derecho urge a la Cámara Baja a impulsar acciones jurídicas por incumplir la presentación de presupuestos e insiste en reformas para aumentar la imparcialidad institucional y evitar la politización en los procesos legislativos en España

Una fundación anima al Congreso

Picardo presentará ante el Parlamento de Gibraltar el acuerdo esta misma semana para ratificarlo una vez sea publicado

Las autoridades del Peñón aguardan la publicación del texto definitivo del tratado entre Reino Unido y la Unión Europea, que será sometido a debate parlamentario local y enviado al Legislativo británico, en busca de una aprobación formal por ambas cámaras

Picardo presentará ante el Parlamento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP redacta una guía

El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Tribunal de Cuentas contra Adif en el Congreso: le acusa de falta de rigor en la investigación de dos denuncias por amaño de contratos

Dimite el alcalde de La Algaba (PSOE) tras ser denunciado por un menor aprendiz de torero de acoso sexual: “Ay si tuvieras los 18”

“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

La Xunta de Galicia asegura que si Altri consigue suministro eléctrico el proyecto de la macrocelulosa en Lugo se reiniciaría desde el principio

ECONOMÍA

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles

Isidoro Cruz, soldador: “En perfiles muy demandados, acercarse o superar los 30.000-35.000 euros al año ya no es raro”

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

La Justicia retira la pensión a dos ‘ninis’ de 20 años por su “pasividad voluntaria”: no buscaron formarse ni trabajar

Miles de viajeros pierden el derecho a indemnización por retrasos de tren: la OCU exige al Gobierno que se cumpla la ley

DEPORTES

Una mujer apuñala a su

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha