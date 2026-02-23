La madre de Esther, la joven asesinada en Torrejón, sobre su pareja: "Le dijo que la iba a matar un día"

Durante la declaración en la Audiencia Provincial de Madrid, la madre de Esther relató que Said, pareja de su hija y principal acusado, se le acercó en el lugar del incendio y le aseguró que Esther se encontraba durmiendo dentro de la nave mientras el fuego comenzaba a propagarse. Esta afirmación forma parte del juicio reanudado tras el crimen ocurrido en Torrejón de Ardoz el 20 de agosto de 2022, donde la Fiscalía sostiene que el incendio fue provocado de forma deliberada con la intención de acabar con la vida de la joven y de un hombre que también murieron por asfixia por inhalación de gases tóxicos.

Según informó el medio Telecinco a través del relato de la madre, la joven mantenía una relación marcada por episodios violentos y amenazas. Durante la audiencia, la madre expuso que su hija sufría tanto agresiones verbales como físicas y sostuvo que Said le advirtió en más de una ocasión que "la iba a matar un día". Sobre la naturaleza conflictiva de la relación, matizó que existían constantes peleas y momentos violentos, situación que habría llevado a la víctima a buscar en ocasiones apoyo en su entorno.

La hermana de Esther confirmó también ante el tribunal que la convivencia entre la joven y su pareja resultaba muy difícil y que las discusiones derivaban en agresiones físicas que en ocasiones requirieron atención hospitalaria. Al menos una vez, la hermana intervino al recibir una llamada de socorro de Esther y se vio en la necesidad de pedir la presencia policial. Estos testimonios buscan acreditar el clima de malos tratos y amenazas sostenido durante la relación.

De acuerdo con la información publicada por Telecinco, la expareja de uno de los otros acusados también compareció y manifestó ante el tribunal que recibió la confesión del crimen por parte de su expareja, quien además la amenazó con repetirle la misma violencia. Por su parte, una amiga de la joven declaró que Esther solía contarle las agresiones sufridas y detalló que una de ellas consistió en ser arrojada por unas escaleras, lo cual le causó una lesión que requirió escayola. Según la testigo, la joven quiso finalizar la relación, pero el acusado insistía en impedirlo.

El fiscal puntualizó en la vista oral que los hechos se produjeron durante la madrugada del 20 de agosto de 2022 en la nave industrial ocupada, donde la pareja residía desde al menos dos años antes. En ese escenario, según la acusación pública, Said expresó en reiteradas ocasiones su intención de matar a Esther, especialmente después de descubrir que había iniciado una nueva relación sentimental. El Ministerio Público sostiene que Said actuó junto a los otros dos procesados de acuerdo común para iniciar el fuego en la nave con el objetivo de ocasionar la muerte de las personas presentes o, al menos, con pleno conocimiento de que ese resultado podía producirse.

La consecuencia del incendio, detalló el medio Telecinco, involucró la necesidad de acordonar el área, evacuar una nave colindante y retirar los automóviles que se encontraban cerca, ante el riesgo de que el fuego se propagara y causara más víctimas. El valor estimado de los daños en la nave industrial ascendió a 18.200 euros, cuantía por la que los propietarios, incluida la empresa Nero Quality Consulting, S.L., presentaron reclamaciones. Además, varios vehículos sufrieron daños a consecuencia de las tareas de extinción, aunque las aseguradoras asumieron los gastos y los afectados no han solicitado compensaciones.

La Fiscalía solicita para los tres acusados penas que oscilan entre los 55 y los 60 años de prisión por dos delitos de asesinato y uno de incendio, y pide que, en el caso de Said, se apliquen las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid participa en el proceso como acusación popular, demandando para los procesados la prisión permanente revisable al encontrarse ante un crimen que las partes califican de machista.

El encausado principal permanece bajo prisión provisional desde septiembre de 2022, medida prorrogada conforme al dictamen del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz en 2024. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama que los familiares de las víctimas reciban indemnizaciones por daños morales: 100.000 euros para cada progenitor y 30.000 euros para cada hermano, junto con compensaciones por los perjuicios materiales derivados del incendio en la nave.

La reanudación del juicio ha reunido los testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima, quienes han aportado detalles sobre la relación que mantenía la joven con el principal acusado y la violencia que presuntamente sufrió antes del desenlace mortal, según consignó Telecinco.