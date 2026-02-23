Espana agencias

El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de su esposa en Sarriguren (Navarra)

Guardar

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión sin fianza del hombre que el viernes mató presuntamente a su esposa, de 28 años, a la que asestó con un cuchillo de grandes dimensiones al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren (Navarra). Además, el investigado también acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio.

El imputado se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez.

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión; como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

(Habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE advierte a Junts de las consecuencias para millones de catalanes si cae el decreto de escudo social

El PSOE advierte a Junts

El PP critica al Gobierno por desclasificar los documentos del 23-F y no dar "explicaciones sobre el presente"

El PP critica al Gobierno

Robles visita el Batallón de Helicópteros de Ataque con sede en Almagro

La titular de Defensa elogió el compromiso y la preparación de los soldados en la base de Almagro, resaltando la incorporación de tecnología avanzada, su formación para operar en escenarios hostiles y el papel clave de esta unidad en misiones internacionales

Robles visita el Batallón de

Jupol exige la dimisión de Marlaska en una protesta frente a Interior y ofrece asesorar a otras víctimas en la Policía

El sindicato policial denuncia la falta de confianza en los mecanismos internos para víctimas de acoso, ofrece respaldo legal a agentes y reclama cambios urgentes en la gestión de la institución tras la dimisión del máximo responsable policial

Jupol exige la dimisión de

TSJCyL confirma la absolución del acusado de obligar a una prostituta en Ponferrada a mantener sexo sin condón

La justicia autonómica rechaza los recursos presentados tras la denuncia de una trabajadora en un club de alterne leonés, destaca contradicciones en el testimonio y falta de pruebas concluyentes, mantiene la presunción de inocencia del procesado

TSJCyL confirma la absolución del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid anula

La Audiencia de Madrid anula los autos del juez Peinado que abrían la vía para que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal popular

Génova entra de lleno en las negociaciones con Vox ante el bloqueo en Extremadura y Aragón: “No vamos a participar en dinámicas de presión”

Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

ECONOMÍA

La Antártida busca carpinteros, electricista

La Antártida busca carpinteros, electricista o médicos por sueldos desde 35.000 euros al año y alojamiento gratuito

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones