Vaquero (PNV) lamenta que "los extremos, desde la izquierda, incluso el Gobierno y el PP alimentan" a Vox

La portavoz nacionalista advierte sobre el crecimiento de Vox mientras señala a distintas corrientes políticas y al Ejecutivo por reforzar su posición, y reclama un aislamiento efectivo en vez de ataques que terminan impulsando su avance

Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, manifestó preocupación acerca de la repercusión que tienen las estrategias de diversos espacios políticos sobre el crecimiento de Vox, observando que tanto la izquierda, el propio Gobierno como el Partido Popular contribuyen a fortalecer al partido liderado por Santiago Abascal. Según publicó El Correo y recogió Europa Press, Vaquero opinó que el avance de Vox está vinculado a las respuestas que recibe de sus adversarios, quienes en lugar de aislarlo efectivamente, acaban por impulsarlo mediante ataques directos.

De acuerdo con la entrevista que El Correo realizó a la portavoz del PNV, se refirió en particular al cierre del Campus de Álava en Vitoria de la Universidad del País Vasco debido a un evento de Vox. Vaquero argumentó que la estrategia de confrontación adoptada por la izquierda otorga mayor visibilidad y apoyo al partido de ultraderecha y abogó, en cambio, por implementar lo que denominó un "cordón sanitario", es decir, aislar a Vox sin darle protagonismo mediático. Afirmó que mientras distintos grupos politizan la presencia de Vox, este obtiene beneficios electorales "sin hacer nada".

Durante la entrevista, Vaquero insistió en que los extremos del espectro político refuerzan al partido de Abascal. Sostuvo que “Vox es legal, pero no es democrático” y detalló que el fenómeno favorece a ese partido al convertirlo en el centro del debate público, describiendo la situación con la frase: “Vox comiendo palomitas, como si fuera una película”.

El medio El Correo también abordó el posicionamiento del PNV dentro del actual panorama parlamentario. Ante la consulta de si desde Madrid al PNV se le sitúa como un partido de derechas, Vaquero afirmó que esa categorización responde a una estrategia propia de sectores de la izquierda madrileña, incluyendo a fuerzas como EH Bildu. Según detalló la portavoz, quienes adoptan ese encuadre desconocen la historia y la identidad del PNV, o, conociéndolas, lo hacen por intereses políticos. Vaquero subrayó la naturaleza abertzale y humanista del PNV, así como su enfoque progresista en materia social.

Sobre política de vivienda, la portavoz del PNV expresó su preocupación por el impacto de las reformas que trasladan la responsabilidad del llamado “escudo social” a la Administración en vez de a los arrendadores particulares. Destacó que esas medidas afectan a la población en general, ya que dificultan el acceso al alquiler y obligan a muchas personas a competencias selectivas para conseguir vivienda. “Las exigencias de seguridad en el pago hacían imposible que personas de clase media o jóvenes pudieran acceder”, indicó, según consignó El Correo.

Para ilustrar la problemática, Vaquero puso como ejemplo a familias que utilizan una vivienda en alquiler para complementar sus pensiones, así como a personas divorciadas con dificultades de acceso a un hogar. Expresó rechazo a discursos que presentan a los propietarios como delincuentes, postura que atribuyó a partidos de izquierda como Podemos. Remarcó que el PNV ha apoyado sucesivos escudos sociales, replicando a declaraciones hechas previamente por Ione Belarra, a quien responsabilizó de pronunciamientos insultantes.

En cuanto al debate por la prohibición del burka y el niqab, Vaquero manifestó que entrar en ese tipo de discusión supone aceptar el marco político de Vox. Aseguró que tal debate no refleja una confrontación social generalizada y se mostró contraria a suscitar una alarma innecesaria, considerando que no es prudente. A la espera de que se discuta la proposición presentada por Junts —que plantea la prohibición de todas las prendas que cubren el rostro y contempla la transferencia de competencias migratorias a Cataluña—, la portavoz del PNV indicó que su partido determinará una posición cuando se abra formalmente el debate. Añadió que, si se extiende la posibilidad de más competencias autonómicas, el PNV peleará por incrementar las atribuciones de Euskadi.

Respecto a las competencias sobre infraestructuras, como puertos y aeropuertos, Vaquero señaló el interés de su partido en que el País Vasco consiga no solo voz y voto, sino la mayor capacidad posible de gestión y, en el mejor de los casos, la titularidad de estos activos. Manifestó la intención del PNV de no abandonar negociaciones para que Euskadi decida en asuntos relativos a inversiones y administración en trenes, aeropuertos y puertos, informó El Correo.

En relación a los acuerdos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Vaquero relató que hay avances, aunque el proceso resulta lento y “cansino”, ya que el cumplimiento integral de los pactos requiere constante presión hasta el último momento. Esta dinámica, según la portavoz, introduce tensiones en la relación entre el PNV y el Ejecutivo, si bien el resultado final depende exclusivamente del presidente Sánchez. Añadió que el clima parlamentario se ha vuelto poco propicio para alcanzar acuerdos sustanciales, debido al ambiente de confrontación y al enfoque electoralista.

Consultada por las recientes denuncias contra el ex “número dos” de la Policía y la presunta inacción del ministro Marlaska ante un caso de agresión sexual, Vaquero sostuvo que, si se confirma que el ministro conocía los hechos y no actuó, debería dimitir. Destacó la necesidad de esclarecer el nivel de conocimiento y responsabilidad política en este asunto, que calificó como “muy grave”. Refrendó que la ciudadanía espera que la Policía actúe en defensa de todos y exigió la adopción de las medidas correspondientes tras la investigación, remarcando su abstención de emitir juicios anticipados, algo que, según reportó El Correo, han hecho otros actores políticos.

