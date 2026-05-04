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Matarazzo: "No hemos hecho lo suficiente para poder ganar"

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Sevilla, 4 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, afirmó este lunes, tras la derrota 1-0 en el campo del Sevilla en el partido que cerró la trigésima cuarta jornada de LaLiga, que no hicieron "lo suficiente para poder ganar".

"No tomamos buenas decisiones en la elaboración y en la segunda parte encajamos pronto y el equipo intentó crear pero ellos defendieron con intensidad", señaló el preparador del conjunto donostiarra, quien reconoció que no está "feliz" por lo visto en el Sánchez-Pizjuán.

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Matarazzo insistió en que no está "contento con el rendimiento del equipo" después de un "primer tiempo en el que no hicieron lo suficiente", por lo que necesitaban una "diferente intensidad y encontrar soluciones".

"Creamos muchas ocasiones cada partido pero hoy no fue así. Nos faltó juego ofensivo y nos centramos en defender bien pero se nos olvidó generar en ataque", lamentó el estadounidense, quien también subrayó que fue "un partido complicado" en el que no han sido "fieles al estilo” del equipo.

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"Queremos acabar fuertes, tenemos hambre para este final de temporada y también ayudar a los jugadores que están luchando por disputar el Mundial", argumentó. EFE

lhg/agr/arh

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EFE

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