Pollán (Vox) acusa a Mañueco de "soberbia" y considera que este no tendrá autonomía para negociar

Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, sostuvo que la dirección nacional del Partido Popular (PP) intervendrá directamente en cualquier negociación de pactos tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, restando autonomía a los representantes populares en la región. Durante un encuentro con la asociación Promonumenta, Pollán defendió que la toma de decisiones dentro del PP en procesos de pacto no quedará en manos de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico y candidato a la reelección, sino que dependerá en última instancia de la cúpula nacional encabezada desde la sede de Génova 13 en Madrid. Según informó el medio que cubre las declaraciones, Pollán respondió de este modo a preguntas sobre la capacidad de Vox para negociar acuerdos al margen de sus dirigentes nacionales y aprovechó para poner en duda la supuesta autonomía del PP en Castilla y León.

Pollán manifestó que Fernández Mañueco ha actuado con exceso de confianza y criticó su estilo de gestión en solitario desde la ruptura de la coalición de gobierno con Vox. Según publicó la fuente, Pollán reprochó que el presidente autonómico haya insistido públicamente en su satisfacción por gobernar solo, mientras al mismo tiempo achaca a la oposición la falta de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad. El candidato de Vox afirmó que, durante el anterior ejecutivo de coalición, se lograron sacar adelante unos presupuestos que calificó como positivos, algo que no sucedió bajo el mandato exclusivo del PP.

En ese sentido, Pollán comparó la gestión de Fernández Mañueco con la del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, argumentando que ambos gobernaron sin llegar a consensos o acuerdos efectivos y sin contar con la aprobación de los presupuestos necesarios. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Pollán remarcó que el gobierno del PP en solitario resultó improductivo, lo cual, en su opinión, evidenciaría la falta de diálogo con el resto de los grupos parlamentarios.

Respecto al escenario de futuras negociaciones postelectorales, Pollán se mostró crítico con las afirmaciones del actual presidente de la Junta, quien según consignó el medio, ha dado a entender que será él quien marque las condiciones para cualquier pacto. El líder de Vox en la región recalcó que dichas condiciones las determinarán los votantes de Castilla y León según el resultado electoral, y no exclusivamente el presidente autonómico.

Entre las políticas prioritarias que buscaría impulsar Vox en el contexto de un posible acuerdo tras las elecciones, Pollán mencionó la derogación del decreto de memoria democrática en la Comunidad. Detalló que la formación política mantiene como uno de sus objetivos principales evitar lo que describió como una reescritura histórica cuya motivación, señalan, es ideológica. "Nosotros no queremos que la historia se reescriba, la historia la escriben los historiadores y no simplemente por motivos ideológicos", subrayó Pollán según recogió el medio en su cobertura.

Pollán también cuestionó si Vox tendrá plena autonomía respecto a su dirección nacional en futuras negociaciones, y usó esta pregunta para poner en cuestionamiento la supuesta independencia del PP en la misma materia. Aconsejó a Fernández Mañueco revisar la información difundida en la prensa referente al control por parte de la dirección nacional del PP sobre procesos de negociación autonómicos en otras comunidades, como Extremadura, y sugirió que este modelo se replicará en Castilla y León. “Creo que debe de repasárselo y cuidarse un poco de lo que dice en un futuro, porque desde luego que desde Génova 13 están tomando los mandos de esas negociaciones”, declaró según informó el medio.

Junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, Pollán abordó la necesidad de proteger el patrimonio de Castilla y León, elemento que definieron como central en el programa político del partido. El medio detalló que la reunión mantenida con Promonumenta formaba parte de los esfuerzos de Vox por defender los bienes culturales y materiales de la comunidad, así como promover su papel en el desarrollo local. En este marco, Pollán argumentó que ciertas leyes, como la de Memoria Histórica a nivel nacional y el decreto correspondiente en Castilla y León, representarían una amenaza para la preservación de ese patrimonio, tildándolas de normativas totalitarias y asociándolas a un abandono de los activos culturales regionales. Sumó a este argumento la crítica a las regulaciones que achacó al “fanatismo climático”, a las que atribuyó perjuicios para el patrimonio y otros sectores productivos de la comunidad.

En el mismo acto, Fúster instó al compromiso con la protección del patrimonio tanto de España como de León, considerando tanto el aspecto material como inmaterial. Reportó el medio que destacó la importancia de mantener y potenciar el patrimonio humano, lamentando la despoblación y la marcha de habitantes de la región leonesa. Fúster planteó la necesidad de reindustrializar el territorio, revitalizar el sector agrario y convertir todos los recursos patrimoniales en activos productivos. Indicó que tales objetivos constituyen un compromiso explícito de Vox para la actividad parlamentaria en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas.

Las declaraciones de Pollán y Fúster situaron en el centro del debate la capacidad de los partidos autonómicos para delimitar su autonomía frente a las directrices nacionales y pusieron en primer plano la discusión sobre la gestión de los recursos históricos y culturales, además de la agenda legislativa de Vox para la comunidad. Durante la jornada, las manifestaciones recogidas por el medio reflejaron el propósito de Vox de condicionar futuros pactos y priorizar la derogación de leyes como la de memoria democrática, así como la protección y potenciación del patrimonio regional frente a políticas que consideran lesivas.