Guardiola afea que Sánchez reparta "carnés de pureza feminista" y le insta a no darle "lecciones"

Guardiola reprocha a Sánchez su actitud al defender el feminismo e insiste en que no necesita apuntes de su Ejecutivo, alegando que Moncloa ha tolerado conductas inapropiadas y defendido a individuos cuestionados dentro del Gobierno

Acusaciones de mantener en la administración figuras implicadas en comportamientos señalados como inapropiados han formado parte de la respuesta de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, a los cuestionamientos sobre feminismo lanzados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informó el medio de comunicación, Guardiola destacó que “su amigo y ministro Ábalos hacía ‘castings’ de prostitutas. Mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes como Salazar, y una agente de policía ha denunciado al DAO de confianza del ministro del Interior. Ellos son feministas porque son socialistas…”, afirmó la presidenta autonómica a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo publicado, el intercambio se produjo luego de que Pedro Sánchez, durante declaraciones recientes, hiciera referencia a afirmaciones anteriores de Guardiola vinculando la noción de feminismo que defiende al modelo de Vox. Sánchez expresó: “Para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox”, en alusión directa a los comentarios de la dirigente regional sobre el feminismo practicado desde el ejecutivo central.

Según consignó el medio de comunicación, Guardiola reprochó a Sánchez el hecho de estar, a su entender, “repartiendo carnés de pureza feminista”, reclamando que no reciba lecciones sobre cómo aplicar políticas de igualdad. En su acusación subrayó que Moncloa habría tolerado dentro de sus filas actitudes que rechazan los principios de la igualdad de género, mencionando casos judicializados o denunciados públicamente para cuestionar la coherencia del Ejecutivo en materia de feminismo.

La dirigente extremeña insistió en que su administración autonómica ha evidenciado compromiso con la igualdad a través de hechos y políticas pioneras en Extremadura, según recogieron las informaciones publicadas. Guardiola rechazó la legitimidad de las críticas realizadas por el Gobierno central y defendió la labor de su gabinete, insistiendo en que no necesita “ni una lección de feminismo” proveniente del Ejecutivo nacional.

El medio detalló que la controversia surge en un contexto de confrontación discursiva por los modelos de igualdad y las alianzas políticas en materia de género, ubicando a la presidenta autonómica y al presidente del Gobierno en posiciones enfrentadas respecto al enfoque sobre feminismo, los antecedentes de miembros del Gobierno y la autoridad para ejercer liderazgo en políticas de igualdad.

Los comentarios de Guardiola en redes sociales también incluyeron una crítica sobre la supuesta relación entre ideología y pertenencia al movimiento feminista dentro del Ejecutivo nacional, sosteniendo que para Sánchez “ellos son feministas porque son socialistas”. Esta declaración formó parte de la argumentación empleada para deslegitimar la autoridad del Gobierno central sobre el debate feminista ante la opinión pública, según reportó el medio.

En la jornada, tanto el cruce de declaraciones como las menciones específicas de funcionarios y casos internos del Gobierno central ocuparon buena parte del debate político nacional. Los reproches sobre la gestión de denuncias internas por parte del Ejecutivo y la presentación de Extremadura como ejemplo alternativo en materia de feminismo marcaron la postura expresada por Guardiola ante las valoraciones de Sánchez, según se informó.

