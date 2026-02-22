Espana agencias

El PP anuncia una auditoría en el Senado a la "nefasta gestión" de Marlaska al frente de Interior

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo impulsa un exhaustivo control sobre el desempeño del ministro del Interior, exigiendo transparencia en políticas penitenciarias, supuestos abusos en la Policía Nacional y una evaluación del aumento de delitos graves en los últimos años

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, cuestionó la confianza de las mujeres en los canales internos del Ministerio del Interior y remarcó que ninguna ha recurrido a ellos, según consignó el medio de comunicación. A partir de esta observación, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría parlamentaria centrada en la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior, tal como reportó la fuente original.

La revisión se llevará a cabo en el Senado, dentro del marco de la Comisión de Interior, mediante una ponencia que evaluará la labor desarrollada por Grande-Marlaska. El Partido Popular (PP) ha expresado que esta iniciativa surge ante lo que considera una sucesión de escándalos y problemas en la gestión ministerial, citando el amplio período de permanencia de Grande-Marlaska como titular de Interior dentro del gabinete del presidente Pedro Sánchez, de acuerdo con lo publicado por la fuente.

Entre los asuntos bajo escrutinio se encuentran las denuncias de presuntos abusos dentro de la Policía Nacional. De acuerdo con la información difundida por el medio, Gamarra exigió explicaciones al ministro sobre las acciones previstas para impedir que se repitan casos como las supuestas agresiones sexuales protagonizadas por mandos hacia subordinadas en el cuerpo policial. La dirigente señaló especialmente el caso de la presunta violación que involucra al Director Adjunto Operativo (DAO) y cuestionó la decisión de Marlaska de mantenerlo en el cargo pese a la gravedad de los hechos señalados.

En su intervención, Gamarra subrayó que Grande-Marlaska debería haber presentado su dimisión ante la gravedad de los casos que afectan tanto a su liderazgo político como moral. El Partido Popular calificó de “fracaso” la situación en la que mujeres no han confiado en los procedimientos internos del Ministerio ante hechos de esta naturaleza, según detalló la fuente original.

La política penitenciaria aplicada bajo la gestión de Marlaska también fue motivo de duras críticas, principalmente por las liberaciones de personas condenadas por delitos de terrorismo. El medio precisó que Gamarra señaló que el 8% de los presos en cárceles vascas, identificados como terroristas, concentran el 85% de las salidas bajo el artículo 100.2, cifra que, según el PP, responde a decisiones de índole política. Según la fuente, la vicesecretaria vinculó estos movimientos con acuerdos para asegurar apoyos parlamentarios de formaciones como Bildu y acusó al ministro de priorizar intereses partidistas.

Otra de las exigencias planteadas por el PP consiste en una aclaración institucional sobre la evolución de la criminalidad en los últimos años, con énfasis en el incremento de delitos graves como homicidios, secuestros, tráfico de drogas y agresiones sexuales. El partido reclama que el Ejecutivo asuma responsabilidades políticas por este aumento, de acuerdo con los datos aportados por la fuente informativa.

Entre los acontecimientos que enumeró Gamarra como ejemplos de mala gestión figuran el relevo de Pérez de los Cobos tras su negativa a seguir órdenes consideradas ilegales, la supuesta desprotección de agentes asesinados cuando una narcolancha embistió una embarcación oficial, el cierre del órgano encargado de la coordinación contra el narcotráfico, así como el trato dado a condenados por terrorismo, tanto en sus traslados como en las condiciones de su excarcelación. Según publicó el medio, Gamarra incluyó además la continuidad y promoción en la carrera profesional del DAO, pese a las acusaciones de agresión sexual.

Según el PP, los escándalos bajo la administración de Grande-Marlaska han sido constantes y han minado la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la legalidad. Gamarra afirmó para el medio que “urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar” el titular de Interior y aseguró que la auditoría parlamentaria constituye un anticipo de las medidas que adoptaría un futuro gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

A lo largo de su intervención, la dirigente del PP insistió en la necesidad de transparencia y de sacar “los trapos sucios” al conocimiento público, responsabilizando al Gobierno central de tratar de encubrir irregularidades. También expresó que el PP mantiene su compromiso de exponer aquellas cuestiones que, según sus declaraciones, el Ejecutivo de Sánchez intenta ocultar. El medio reportó que Gamarra aseguró: “Vamos a poner tanto empeño en que los españoles conozcan todos los secretos del gobierno de Pedro Sánchez, como sus ministros están poniendo y han puesto para ocultarlos”.

En cuanto a la política migratoria, Gamarra criticó la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, considerándola un acto “de absoluta temeridad” pues requeriría únicamente una declaración responsable que acredite la falta de antecedentes penales fuera de España. Según indicó la fuente de noticias, la vicesecretaria del PP acusó a los partidos aliados del Gobierno de aceptar cualquier decisión con el objetivo de conservar el poder, advirtiendo que el silencio de los socios los hace corresponsables de las medidas y cuestionó su viabilidad electoral.

El Partido Popular concluyó que las acciones impulsadas desde el Senado están diseñadas para exigir responsabilidades y supervisión sobre la gestión ministerial en materia de Interior, policía, política penitenciaria, criminalidad y migración, según formalizó el medio de comunicación.

Auditoría políticaPartido PopularFernando Grande-MarlaskaPedro SánchezSenadoEspañaMinisterio del InteriorPolítica penitenciariaBilduCuca GamarraEUROPAPRESS

