Torró (PSOE) acusa al PP de "no jugar limpio": "Si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo"

Durante su intervención ante el Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Rebeca Torró subrayó que el Partido Popular no facilita la aplicación de la Ley de Vivienda y, al mismo tiempo, se involucra en supuestas maniobras para acceder a Viviendas de Protección Oficial, señalando que esto “no es un error, es un modelo del Partido Popular”. Según publicó Europa Press, Torró instó a Alberto Núñez Feijóo a solicitar la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y reclamó que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, modifique la normativa en cuestión. Además, remarcó que estas medidas no serían suficientes si no se restituye la propiedad de dichas viviendas a las personas que más las necesitan.

La secretaria de Organización del PSOE enfatizó que su partido ha mantenido un compromiso constante con la mejora de la vida de la ciudadanía. En palabras recogidas por Europa Press, Torró afirmó: “No vamos a dejar que ganen en el juego sucio lo que no pueden ganar con argumentos”. Apuntó que los datos positivos de la economía española contrastan con la actitud del Partido Popular, al que acusó de emplear tácticas políticas poco constructivas. Según expresó, el PP “no juega limpio: si no pueden mover la portería, no se atreven ni a salir al campo”.

Rebeca Torró afirmó además que el PP carece de un proyecto sólido y basa su acción en una “política de destrucción”, con la meta de posicionarse como “los más ultras del barrio”. Europa Press detalló que, durante el acto, la dirigente socialista criticó vivamente los pactos del Partido Popular con Vox, considerando que estas alianzas afectan principalmente a los derechos de las mujeres. Remarcó que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha manifestado abiertamente en apoyo de un feminismo equiparable al de Vox, y replicó que, según sus palabras, “no existe feminismo en Vox”.

La responsable socialista afirmó que “con cada uno de sus pactos ultras, el PP nos deja tiradas a las mujeres”. Para Torró, tras 25 años, el Partido Popular continúa “atrapado en el laberinto Nevenka”, haciendo referencia a un caso emblemático de acoso sexual. Argumentó que la defensa real del feminismo exige escuchar a las mujeres que denuncian presuntos casos de acoso sexual dentro del propio partido y no evadir responsabilidades.

En el plano generacional, Torró se dirigió a la juventud señalando a los miembros del Comité Federal de las Juventudes Socialistas de España como el “presente y futuro de la transformación y mejora de la vida de la gente”. Solicitó a los jóvenes que mantuvieran sus aspiraciones “a lo grande” por el impacto positivo que esto, según explicó, tendría en toda la sociedad. También resaltó el trabajo desarrollando por Víctor Camino, secretario general de JSE.

Europa Press reportó que la secretaria de Organización del PSOE estuvo acompañada en el acto por Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, y Víctor Camino. Durante el evento, la dirigente insistió en que el Partido Popular se limita a responder ante la Ley de Vivienda solo cuando se trata de facilitar el acceso a viviendas protegidas para sus propios intereses, pero permanece inactivo al momento de impulsar la normativa en beneficio general.

La intervención de Torró reflejó un mensaje sostenido de confrontación hacia la estrategia del Partido Popular, acusando a los populares de prácticas electorales dudosas y de cerrar el acceso a oportunidades para colectivos vulnerables. La socialista fundamentó su crítica en la comparación entre las iniciativas propuestas por el PSOE y el comportamiento de sus adversarios políticos, argumentando que su partido prioriza el bienestar colectivo mientras la oposición persiste, según su visión, en maniobras de carácter obstructivo.

Las palabras de Torró, según recogió Europa Press, se insertaron en el inicio del cónclave federal juvenil, un contexto en el que se reiteró el respaldo a la labor ejecutada desde la dirección de las Juventudes Socialistas bajo el liderazgo de Víctor Camino. La responsable socialista empleó el foro para reforzar las críticas a la estrategia política conservadora y para destacar, en contraste, el enfoque social de su formación.

En lo que respecta al panorama político y la relación entre el PSOE y el Partido Popular, Torró sostuvo que las diferencias de modelo se manifiestan en cuestiones tan relevantes como la defensa del feminismo, la aplicación de políticas sociales y la transparencia en la gestión de recursos públicos, asegurando que los pactos con formaciones de carácter ultraconservador suponen, según dijo, un retroceso para sectores tradicionalmente excluidos. Europa Press puntualizó que la posición de la secretaria de Organización busca marcar distancia con los planteamientos del PP, mientras promueve el mensaje de transformación social desde la acción política socialista.