Serrano (PP) asegura que España está presidida por "un enemigo de las elecciones limpias" y pide "no fiarse un pelo"

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, cuestionó abiertamente la integridad de los procesos democráticos bajo el actual Gobierno de España, planteando dudas sobre la fiabilidad de futuras elecciones nacionales y sugiriendo que la vigilancia ciudadana resulta esencial. Estas declaraciones se produjeron en una jornada sobre turismo organizada por el PP en la que el dirigente madrileño acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber manipulado procesos internos en su propio partido e insinuó que podrían repetirse prácticas similares en futuras citas electorales. Según informó Europa Press, Serrano advirtió a los asistentes sobre la necesidad de no confiar plenamente en las garantías electorales existentes mientras Sánchez permanezca al frente del Ejecutivo.

De acuerdo con Europa Press, Serrano utilizó como argumento principal un episodio ocurrido durante la carrera política interna de Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El dirigente popular señaló que el mandatario colocó una "urna de cartón" durante unas primarias y la retiró a un lugar privado "para manipular unas elecciones", sugiriendo que este tipo de prácticas ponen en duda la transparencia de los procedimientos internos del PSOE. Según publicó el medio, Serrano afirmó: “Es legítimo que cualquier demócrata se plantee que, si tenemos un presidente del Gobierno que robó unas primarias a su propio partido, ¿qué garantías tenemos de que sus secuaces y sicarios no lo intenten en unas generales para que no gobierne la derecha?”

La intervención de Serrano incluyó críticas a la gestión política actual, señalando que nunca antes un presidente español en ejercicio había estado, en su opinión, “rodeado de tantas dudas, de tantas sospechas y de tanta fragilidad política”. Según reportó Europa Press, el representante popular insistió en que la situación resulta aún más inquietante porque, según sus palabras, la debilidad política del presidente le convierte en “peligroso” únicamente por su objetivo de conservar el poder en La Moncloa. Serrano llamó a la ciudadanía y a los miembros de su partido a mantenerse alerta: “Y por eso tenemos que estar atentos como demócratas”, reclamó.

Frente al escenario político que describió como caracterizado por el “caos e inestabilidad”, Serrano defendió la alternativa que según él presenta el Partido Popular. Destacó que tanto la dirección nacional a cargo de Alberto Núñez Feijóo como la regional con Isabel Díaz Ayuso al frente, disponen de un proyecto definido para España y para Madrid. Según consignó Europa Press, Serrano aseguró que el PP se encuentra preparado para afrontar ataques políticos y tácticas de desgaste destinadas a dividirlo, poniendo énfasis en la fortaleza que otorga la unidad entre sus miembros. En sus palabras, “sabemos que nos van a atacar, que intentarán desgastarnos, que buscarán dividirnos, pero hay algo que no podrán hacer, no podrán derribarnos si estamos unidos”.

Serrano también dirigió duras críticas hacia Pedro Sánchez por lo que calificó como una falta de autoridad moral para ofrecer “lecciones de ética”. El dirigente afirmó que el jefe del Gobierno está “inmerso en la mayor trama de corrupción que se recuerda en la historia de España” y que, según manifestó, las consecuencias de esta situación se expanden progresivamente. De acuerdo con Europa Press, enumeró diversos escándalos que afectan al círculo cercano del presidente, mencionando la situación judicial de su hermano y su esposa, ambos imputados por corrupción. Sumó a esto las acusaciones relativas a la Secretaría General y de Organización del PSOE, donde, según dijo, “dos secretarios generales, dos secretarios de organización que se turnan para entrar en la cárcel para no estar los dos juntos”.

Europa Press detalló que Serrano acusó además al entorno del presidente de haber construido estructuras internas en el partido encaminadas a perseguir a fiscales y periodistas. Para el dirigente popular, estas acciones conforman el estado actual del PSOE, al que describió como un partido sumido en problemas judiciales y éticos de gran envergadura.

Durante la cita, Serrano remarcó la importancia de la vigilancia democrática y de la participación ciudadana activa ante los procesos electorales que, según expuso, podrían verse condicionados por los antecedentes del actual presidente. Estas manifestaciones del número dos del PP de Madrid se insertan en un contexto de alta polarización política en España y anticipan un clima de tensión de cara a las próximas convocatorias electorales.