Espana agencias

Serrano (PP) asegura que España está presidida por "un enemigo de las elecciones limpias" y pide "no fiarse un pelo"

El dirigente madrileño sostiene que el mandatario nacional habría manipulado procesos internos en su formación y cuestiona las garantías democráticas, alertando sobre supuestos intentos de influir en futuras citas electorales e insistiendo en la importancia de la vigilancia ciudadana

Guardar

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, cuestionó abiertamente la integridad de los procesos democráticos bajo el actual Gobierno de España, planteando dudas sobre la fiabilidad de futuras elecciones nacionales y sugiriendo que la vigilancia ciudadana resulta esencial. Estas declaraciones se produjeron en una jornada sobre turismo organizada por el PP en la que el dirigente madrileño acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber manipulado procesos internos en su propio partido e insinuó que podrían repetirse prácticas similares en futuras citas electorales. Según informó Europa Press, Serrano advirtió a los asistentes sobre la necesidad de no confiar plenamente en las garantías electorales existentes mientras Sánchez permanezca al frente del Ejecutivo.

De acuerdo con Europa Press, Serrano utilizó como argumento principal un episodio ocurrido durante la carrera política interna de Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El dirigente popular señaló que el mandatario colocó una "urna de cartón" durante unas primarias y la retiró a un lugar privado "para manipular unas elecciones", sugiriendo que este tipo de prácticas ponen en duda la transparencia de los procedimientos internos del PSOE. Según publicó el medio, Serrano afirmó: “Es legítimo que cualquier demócrata se plantee que, si tenemos un presidente del Gobierno que robó unas primarias a su propio partido, ¿qué garantías tenemos de que sus secuaces y sicarios no lo intenten en unas generales para que no gobierne la derecha?”

La intervención de Serrano incluyó críticas a la gestión política actual, señalando que nunca antes un presidente español en ejercicio había estado, en su opinión, “rodeado de tantas dudas, de tantas sospechas y de tanta fragilidad política”. Según reportó Europa Press, el representante popular insistió en que la situación resulta aún más inquietante porque, según sus palabras, la debilidad política del presidente le convierte en “peligroso” únicamente por su objetivo de conservar el poder en La Moncloa. Serrano llamó a la ciudadanía y a los miembros de su partido a mantenerse alerta: “Y por eso tenemos que estar atentos como demócratas”, reclamó.

Frente al escenario político que describió como caracterizado por el “caos e inestabilidad”, Serrano defendió la alternativa que según él presenta el Partido Popular. Destacó que tanto la dirección nacional a cargo de Alberto Núñez Feijóo como la regional con Isabel Díaz Ayuso al frente, disponen de un proyecto definido para España y para Madrid. Según consignó Europa Press, Serrano aseguró que el PP se encuentra preparado para afrontar ataques políticos y tácticas de desgaste destinadas a dividirlo, poniendo énfasis en la fortaleza que otorga la unidad entre sus miembros. En sus palabras, “sabemos que nos van a atacar, que intentarán desgastarnos, que buscarán dividirnos, pero hay algo que no podrán hacer, no podrán derribarnos si estamos unidos”.

Serrano también dirigió duras críticas hacia Pedro Sánchez por lo que calificó como una falta de autoridad moral para ofrecer “lecciones de ética”. El dirigente afirmó que el jefe del Gobierno está “inmerso en la mayor trama de corrupción que se recuerda en la historia de España” y que, según manifestó, las consecuencias de esta situación se expanden progresivamente. De acuerdo con Europa Press, enumeró diversos escándalos que afectan al círculo cercano del presidente, mencionando la situación judicial de su hermano y su esposa, ambos imputados por corrupción. Sumó a esto las acusaciones relativas a la Secretaría General y de Organización del PSOE, donde, según dijo, “dos secretarios generales, dos secretarios de organización que se turnan para entrar en la cárcel para no estar los dos juntos”.

Europa Press detalló que Serrano acusó además al entorno del presidente de haber construido estructuras internas en el partido encaminadas a perseguir a fiscales y periodistas. Para el dirigente popular, estas acciones conforman el estado actual del PSOE, al que describió como un partido sumido en problemas judiciales y éticos de gran envergadura.

Durante la cita, Serrano remarcó la importancia de la vigilancia democrática y de la participación ciudadana activa ante los procesos electorales que, según expuso, podrían verse condicionados por los antecedentes del actual presidente. Estas manifestaciones del número dos del PP de Madrid se insertan en un contexto de alta polarización política en España y anticipan un clima de tensión de cara a las próximas convocatorias electorales.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPartido PopularAlfonso SerranoPartido Socialista Obrero EspañolEspañaMadridCorrupción políticaEleccionesLa MoncloaAlberto Núñez FeijóoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Junqueras afirma que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos con el PSC

ERC exige garantías sobre el traspaso fiscal antes de retomar conversaciones con socialistas mientras insiste en que el ejecutivo central aún no cumple los acuerdos, según Oriol Junqueras, quien advierte sobre posibles repercusiones en futuras colaboraciones políticas

Junqueras afirma que "no se

Sánchez y Junqueras se reunieron este viernes en Moncloa, una cita que no desbloqueó el traspaso del IRPF a Cataluña

ERC confirmó que el presidente del Gobierno y el máximo dirigente de la formación mantuvieron un encuentro reservado en Madrid, donde insistieron en la reclamación sobre la administración de impuestos, pero no lograron avances en las conversaciones políticas

Sánchez y Junqueras se reunieron

Tellado ve al PSOE "noqueado" y critica la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO

El líder popular arremete contra la gestión del actual gabinete, subraya la gravedad de los últimos escándalos que salpican al entorno socialista y exige la destitución del titular de Interior tras la polémica sobre el DAO policial

Tellado ve al PSOE "noqueado"

Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

El portavoz de Compromís responde a la propuesta del líder de ERC destacando la importancia de mantener conversaciones discretas y pausadas para fortalecer el espacio progresista y avanzar en nuevos acuerdos dentro de la izquierda española

Baldoví, sobre la iniciativa de

Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que vuelva a ser candidato en Oviedo de cara a las elecciones municipales de 2027

Miguel Tellado solicita públicamente a Alfredo Canteli que se mantenga al frente del Ayuntamiento en los próximos comicios, resaltando el apoyo del partido y la necesidad de cohesión en la agrupación local, además de destacar logros recientes en el municipio

Tellado (PP) pide a Alfredo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones